«Не стреляйте в тапера, он играет как может»: La Primavera закрывает сезон

Сегодня Казанский камерный оркестр La Primavera закрывает XXXIII концертный сезон. На прощание худрук коллектива Рустем Абязов подготовил для зрителей спецпрограмму «Не стреляйте в тапера, он играет как может». В нее войдут популярные сочинения из кинофильмов как русских, так и зарубежных композиторов.

«Название нашей программы – характерная вывеска западных салонов. Вообще, есть некоторое пренебрежительное отношение по отношению к таперам. Но нужно помнить, что среди них были такие величины, как Дмитрий Шостакович и Джордж Баланчин. И наш оркестр также не лыком шит», – заявил он корреспонденту «Татар-информа».

В этот вечер прозвучат известные мотивы из таких фильмов, как «Весна», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Я шагаю по Москве», «Огни рампы», «Запах женщины» и многих других. Программа будет сопровождаться видеорядом и поэтическими строфами.

«Как только программа была объявлена – билеты были раскуплены. Мы рады, что наши преданные слушатели хотят разделить с нами наш последний концерт в этом сезоне», – заметил Абязов.

Концерт состоится в Большом концертном зале имени Сайдашева. Начало – в 18.30.