«Не стоим на месте, двигаемся»: Ринат Садыков рассказал о реализации целей Минмола РТ

В Министерстве по делам молодежи РТ прошло заседание общественного совета при ведомстве, на котором руководитель министерства Ринат Садыков рассказал о реализации поставленных ранее целей в первом полугодии этого года.

«У нас еще есть полгода, чтобы достичь всех наших показателей по нашим приоритетам. Я бы хотел призвать вас к анализу и обратной связи. Высказать свои пожелания, где нужно скорректировать, подправить, усилить и оптимизировать нашу работу. Так или иначе, мы не стоим на месте и двигаемся к целям», — обратился к членам совета Садыков.

Министр начал свой доклад с отчета по трудоустройству молодежи. Особое внимание он уделил движению студенческих отрядов.

«Третий трудовой семестр только начался, работу получили около 3,5 тыс. студентов в отрядах проводников, педагогических, производственных, сервисных, строительных, сельскохозяйственных отрядах. Для дальнейшей реализации публичной цели сформированы заявки от 70 работодателей на формирование студенческих отрядов общей численностью более 8 тыс. человек», — сообщил Ринат Садыков.

Затем он рассказал о поддержке молодых семей в части улучшения жилищных условий.

«Благодаря государственной поддержке, в результате реализации в 2022 году вышеуказанных программ и проектов, приобрели жилье 1092 молодые семьи Республики Татарстан. Пока в этом году улучшили жилищные условия 89 семей. Плановые сроки приобретения жилья по каждой программе варьируются от трех до семи месяцев. Наибольший эффект к концу года даст программа „Молодая семья“, в которую на сегодняшний день вступили и ожидают выбора 1625 молодых семей в 32 муниципальных образованиях РТ», — пояснил министр.

Следующей целью Минмолодежи РТ является оказание психологической помощи молодым людям. В этом контексте Садыков напомнил о сети учреждений в Татарстане, которые оказывают такую помощь, а также рассказал о соответствующих цифровых решениях.

«Мы начали развивать цифровые решения для организации психолого-педагогической помощи. Республиканским центром молодежных, инновационных и профилактических программ „Навигатор“ ведется работа по созданию Цифровой службы психологической помощи для молодежи на базе учреждений молодежной политики. Ее цель — оказание бесплатной психологической помощи молодежи, проживающей в муниципальных образованиях Татарстана, где отсутствуют психологи в области молодежной политики. Это обеспечит доступность и позволит получать консультации посредством видео-конференц-связи из любого района республики», — объяснил министр.

Что же касается патриотического воспитания молодежи, то уже за первые шесть месяцев 2023 года мероприятиями этой тематики было охвачено свыше 110 тыс. человек.

«В республике действует широкая сеть инфраструктуры, которая способствует реализации гражданского и военно-патриотического воспитания. Это молодежные центры, молодежные клубы, а также военно-патриотические клубы, центры „Форпост“ и „Авангард“, работа которых за год охватывает до 500 тыс. человек», — перечислил Ринат Садыков.