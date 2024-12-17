«Не ставкой единой жива экономика»: о чем Путин говорил с олигархами в Кремле

Традиционная ежегодная встреча Владимира Путина с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений состоялась в Кремле накануне вечером. Проблемы обсуждали за закрытыми дверями. О чем говорили представители бизнеса с главой государства – в материале Альберта Бикбова.





Владимир Путин заявил, что «не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке прежде всего»

Фото: скриншот видео

Тайная встреча с бизнесом

В доступной для общественности видеозаписи лица бизнесменов не показывали, чтобы не облегчать работу составителям санкционных списков ЕС и США. По составу присутствующих был также введен режим секретности.

Открытой для прессы стали лишь вступительные слова Президента.

В своем вступительном слове Владимир Путин, в частности, заявил, что «не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке прежде всего».

Звучит как парафраз из Библии: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Евангелие от Матфея 4:4).

Такие аллюзии не случайны – сетования бизнеса на высокие процентные ставки из-за высокой ключевой ставки Центробанка и инфляции стали массовыми. И здесь Путин говорит в духе экономической «теории предложения» – необходимо наращивать предложение товаров, чтобы побороть эту страшную инфляцию.

Путин как поборник теории предложения

Путин неоднократно ранее говорил об «экономике предложения» как о теории борьбы с инфляцией с сохранением высоких темпов экономического роста. Так, в августе прошлого года, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам, Владимир Путин заявил:

«Конечно же, базой нашей успешной работы по всем направлениям является крепкая, устойчивая экономика – я уже об этом говорил, да и мы с вами это прекрасно понимаем. В этой связи повторю то, что сказал на недавнем Петербургском экономическом форуме: нам нужна проактивная политика экономики предложения, нацеленная на создание суверенной экономики, которая не только реализует, реагирует на рыночную конъюнктуру, на изменения спроса, а сама его формирует», – подчеркнул российский президент.

Помимо ожиданий Владимир Путин говорил и о проблемах. В том числе и о кадровом вопросе в экономике, и о том, что нельзя забывать о проблемах экологического характера Фото: скриншот видео

Что ждет Путин от российского бизнеса

Обращаясь к представителям крупного бизнеса в открытой части заседания, Владимир Путин поделился тем, что он ждет от бизнеса.

«Сбалансированного экономического роста, развития экономики предложения, которое по широкому фронту обеспечивало бы нам работу и достижение необходимых параметров, в том числе макроэкономических параметров. Это: продолжения и введения в действие новых национальных проектов для обеспечения технологического роста и развитие инфраструктуры, причем самой разной – логистики, страховой инфраструктуры, платежной и так далее», – поделился своими чаяниями российский президент.

Помимо ожиданий Владимир Путин говорил и о проблемах. В том числе и о кадровом вопросе в экономике, и о том, что нельзя забывать о проблемах экологического характера. Потому что за этим – «здоровье, жизнь миллионов граждан нашей страны».

О чем могли говорить Путин и олигархи на встрече

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (неизменный участник таких встреч с Президентом) Александр Шохин сообщил, что встреча станет площадкой для обсуждения проблемных вопросов.

Шохин поделился, что на встрече с Президентом бизнес планирует поднять вопросы, связанные с порядком пересмотра итогов приватизации 90-х годов, восполнением трудовых ресурсов за счет снятия ограничений на сверхурочную работу, а также фиксацией условий финансирования инвестпроектов, связанных с реализацией нацпроектов, на фоне высокой ключевой ставки.

Александр Шохин заявил о необходимости защиты добросовестных собственников Фото: © Михаил Терещенко / РИА Новости

Пересмотр итогов приватизации

Тема пересмотра итогов приватизации 90-х годов стала особенно острой в последнее время. Впрочем, эта тема всегда актуальна для России. Как иронично заметил в свое время российский писатель Виктор Пелевин: «Если разобраться, человеческая история за последние десять тысяч лет есть не что иное, как непрерывный пересмотр результатов приватизации».

Так вот, применительно к текущему моменту Александр Шохин заявил о необходимости защиты добросовестных собственников.

«У нас есть свои обновленные предложения, как защитить добросовестных приобретателей, хотя с ними не все согласны в правительстве, поэтому нам надо как-то убеждать и правительство, и законодателей, как это все делать, в том числе и в контексте постановления Конституционного суда, который в октябре рассматривал сроки исковой давности, правда по другим вопросам – по нарушениям антикоррупционных ограничений и так далее. Но это тема в повестке, поскольку нам очень важно, чтобы была предсказуемость для компаний с точки зрения владения собственностью», – сказал руководитель бизнес-объединения.

В конце октября Конституционный суд России вынес резонансное постановление – к антикоррупционным искам сроки исковой давности, установленные в российском законодательстве, неприменимы. Таким образом, в случае доказательства коррупционного характера сделок приватизации в 90-х годах стало возможным принятие решений по искам об изъятии частных активов в пользу государства преимущественно без каких-либо компенсаций собственникам.

Естественно, что бизнес был очень встревожен таким решением Конституционного суда, потому что (что греха таить) есть сделки как коррупционного характера, так и сделки добросовестных приобретателей. И здесь необходимо четко провести правовое разделение, чтобы добросовестные предприниматели не пострадали. Вот про что говорил Шохин, и вот про что наверняка спросили у Президента представители крупного бизнеса.

Поиск источников покрытия дефицита кадров также был обозначен в числе тем предстоящей встречи. Эту проблему, как сообщил Шохин, планируется обсудить «через призму снятия ограничений на использование труда уже занятых работников через снятие ограничений на сверхурочные работы для тех, кто вместо приработки на платформах (цифровых платформах) курьерами, разносчиками, водителями и так далее готов работать на своем рабочем месте и получать за это достойное вознаграждение» (цитата по «Интерфаксу»).

Наверняка по итогам встречи будет выработано какое-то совместное видение по решению этих проблем. Во всяком случае, такие традиционные предновогодние встречи крупного бизнеса с Владимиром Путиным как раз и предназначены для такого откровенного и результативного диалога.