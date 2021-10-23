Не стало профессора КИУ Леонида Рабиновича

Не стало известного ученого, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Татарстан, почетного работника высшего образования России, доктора экономических наук, профессора Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Леонида Михайловича Рабиновича. Ему было 87 лет.

С 1956 года жизнь Леонида Михайловича, уроженца Одессы, связана с Казанью. Более 40 лет он проработал в сельхозинституте. Профессор Рабинович известен как специалист по землеустройству, организатор внедрения в сельское хозяйство научных достижений и передового опыта. Своим учителем Леонида Михайловича с гордостью называют тысячи его выпускников, среди которых немало руководителей, государственных и общественных деятелей республики.

В 1997 году Леонид Михайлович перешел в Казанский инновационный университет и многое сделал для становления вуза и формирования научного коллектива экономического факультета. Понимая, что развитие науки невозможно без преемственности, он уделял огромное внимание подготовке кадров. Сегодня его ученики достойно продолжают дело профессора Рабиновича.

Леонид Михайлович создал сильную научную школу: за годы преподавательской деятельности под его руководством защищено более 50 кандидатских и докторских диссертаций. Он — автор более 300 научных работ.

Это был целеустремленный, творческий, увлеченный, полный идей и замыслов человек. Все, кто работал, общался с ним, учился у профессора, будут помнить его уроки — верности науке, любимому делу.

О времени и месте прощания с Леонидом Михайловичем можно узнать по телефону 8927-030-03-20 (Ирина Леонидовна).