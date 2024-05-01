Не стало писателя Пола Остера

В возрасте 77 лет скончался американский писатель и переводчик Пол Остер. Об этом, ссылаясь на его подругу, рассказывает The New York Times.

Она сообщила, что Остер умер из-за осложнений, возникших из-за рака легких. Его не стало 30 апреля.

Известность писателю принесла «Нью-Йоркская трилогия», состоящая из романов «Стеклянный город», «Призраки» и «Запертая комната». Она была включена в топ-25 значимых романов Нью-Йорка за 100 лет.

Пол Остер — обладатель премий Медичи (присуждена за роман «Левиафан»), «Серебряный медведь» (за сценарий фильма «Дым»).