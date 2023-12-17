Не стало кинорежиссера Отара Иоселиани

Скончался советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани. Ему было 89 лет. Сообщением в своем телеграм-канале поделился журналист Юрий Рост.

«У нас горе. Ушел Отар Иоселиани — великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг», — отмечается в сообщении.

Он родился в Тбилиси в 1934 году. В 1979 удостоился звания заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР. С 80-х годов работал во Франции.

Его картины удостоены различных наград. К примеру, в 1968 году его фильм «Листопад» получил спецнаграду Каннского кинофестиваля, «Фавориты луны», снятый в 1984 году, получил спецприз жюри на Венецианском фестивале. В 1996 году Иоселиани вновь удостоился специального приза жюри этого фестиваля за лучшую режиссуру.

Обладатель «Серебряного медведя», двукратный обладатель премии «Ника».