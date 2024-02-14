Не стало актрисы из «Бриллиантовой руки» Островской

В возрасте 85 лет скончалась актриса Виктория Островская. Об этом в своем телеграм-канале рассказал телеведущий Андрей Малахов.

«Ушла Виктория Островская, актриса, сыгравшая в „Бриллиантовой руке“», — написано в сообщении.

Он напомнил, что Островская попала на съемочную площадку без проб — ее яркая внешность поразила ассистента режиссера Леонида Гайдая. В знаменитой комедии она сыграла эпизодическую роль путаны, которую главные герои встретили в Турции. Несмотря на маленькую роль, она запомнилась зрителю по фразе «Цигель-цигель, ай-лю-лю», которая сразу же стала крылатой.

По словам Малахова, у артистки была очень драматичная судьба — «ходили слухи про то, что родные под конец жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете».