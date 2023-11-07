Даунсайзинг или банальный обвес: почему молоко и крупы упакуют под «единый стандарт»

Производители продуктов питания по ГОСТу будут обязаны отказаться от произвольных объемов при фасовке

Фото: © «Татар-информ»

В чем суть? Объясняем на пальцах

Наверное, каждый из нас сталкивался с неприятной ситуацией. Заходишь в магазин за молоком, покупаешь его по привычной цене, а позже приходит понимание: что-то не то. Будто упаковка стала меньше, смотришь – и на этикетке вместо 1 литра значится всего 0,85. А цена-то та же. Как дежавю – сходили на рынок и вместо килограмма колбасы купили меньше – нас обвесили на 100-200 граммов.

Производители продуктов, таким образом, делают некий финт ушами, по сути повышая цену на товар, но пряча ее не в рублях, а в килограммах и литрах. В экспертной среде это называется шринкфляция, или даунсайзинг. Но даже эксперты не могут возражать против более понятного термина для простых смертных – обвес. Например, с нами согласился профессор КФУ Игорь Кох.

Игорь Кох: «Если будут сейчас переходить на стандартные меры, цены за упаковку будут выше. Ощущение будет у людей обратное, что стало стоить дороже» Фото: kpfu.ru

«Это да, можно так сказать. Если упростить, то это попытка немного замылить глаза покупателю, ввести его в заблуждение. Если будут сейчас переходить на стандартные меры, цены за упаковку будут, естественно, выше, но при этом ощущение будет у людей обратное, что стало стоить дороже, но на самом деле цены-то могут и не вырасти в пересчете на килограмм или литр. Раньше меньше насыпали, а цену не понижали? Ну пусть теперь попробуют цену оставить, а вес повысить, если получится», – отреагировал эксперт.

И мы сегодня говорим не про бытовой «обвес» на базаре, а про крупные торговые сети и легальный бизнес под тщательным надзором государства. Во всяком случае, так считается. Да и бог с ней, с колбасой. Речь идет о продуктах, без которых не проживет не один человек. Список знает каждый: хлеб, молоко, крупы, сахар, соль, рис, вермишель и так далее, во главе с извечным маркером любого кризиса в РФ – гречкой.

Что сделала Генпрокуратура России и в чем нюанс

Российская Генпрокуратура спустя много лет решила взяться за этот вопрос. Больше никаких 900 г и 850 мл. Внесены изменения в «Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовки, продаже и импорте». В общем, теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров должны фасовать продукцию в упаковки по 500, 1000, 2000 г, а молоко – 200, 250, 500, 1000, 2000 мл.

Отсутствие ограничений по фасовкам дает больший выбор для потребителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Однако есть небольшой нюанс. Данная норма будет распространяться только на товары с маркировкой ГОСТ. Но многие ли из вас, покупая продукты в 2023 году, судорожно выискивают хорошо забытый знак качества из советских времен? Для тех, кто ищет, инициатива прокуратуры – шаг в светлое будущее. А для остальных?

В отношении остальных товаров невозможно заставить производителей фасовать что-то в том формате, который указали сверху. Решение Генпрокуратуры касается только ГОСТа. Чтобы заставить всех паковать в стандартные размеры, придется вводить федеральный закон, говорят эксперты.

Понятно, это гораздо сложнее. Стоит ли игра свеч? По мнению Игоря Коха, отсутствие ограничений по фасовкам дает больший выбор для потребителей.

«Это будет ограничивать возможности производителей создавать новые упаковки, которые, может, будут и удобнее. Может, кому-то так удобнее, чтобы упаковки были не 500 мл, не 100 граммов, не 1000, а 700 или 750. Это ограничивает возможности выбора для потребителя. А масло, молоко, крупы в основном и так соответствуют ГОСТу. Производители не всегда захотят отказаться от соответствия своей продукции ГОСТу ради сохранения произвольной упаковки», – считает эксперт.

«Люди, которые будут на прилавке видеть пачки масла по 200 граммов и рядом пачки нестандартного размера, наверное, предпочтут стандартное» Фото: © «Татар-информ»

«Производители с нестандартными упаковками» поставят себя в ряд отщепенцев»

Также есть еще версия, по которой большинство производителей даже без маркировки ГОСТ будут вынуждены перейти на новые-старые нормы фасовки продукции.

«Люди, которые будут на прилавке видеть пачки масла по 200 граммов и рядом пачки нестандартного размера, наверное, предпочтут стандартное. Другие производители с нестандартными поставят себя в ряд неких отщепенцев. Мол, все вот так делают, а мы поперек. Может быть и такой эффект, но предсказать поведение массового потребителя сложно. Не знаю точно, каким будет эффект, но он будет. Думаю, многие производители будут придерживаться новых стандартов», – считает Кох.

Денис Пирогов: «С точки зрения потребителя справедливо, когда человек понимает, за какой объем платит. Но это принесет дополнительные затраты производителям» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако на решение Генпрокуратуры реагировать все же придется большинству производителей социально значимых продуктов. Например, производителям молока. Как сообщил «Татар-информу» гендиректор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов, его коллегам придется заказывать новую упаковку и соответствующие затраты еще предстоит подсчитать.

«Более подробно об оценке смогу сказать только через неделю, когда со всеми работниками пообщаемся и узнаем, кто какую проблему они видят, какую оценку могут дать. Наверное, с точки зрения потребителя справедливо, когда человек понимает, за какой объем платит. Но это принесет дополнительные затраты. Надо будет менять линию, надо будет менять объем упаковки, подписи на упаковке и другое. Но пока оценку сложно дать, насколько сильные затраты понесет отрасль», – сказал Пирогов.

«Опять перегрузили переработчиков. Хотя затраты на ценники были бы гораздо меньше, чем на изменение упаковки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Альтернативный подход от татарстанских производителей молока

При этом руководитель организации назвал более простой путь борьбы за интерес потребителя, но без дополнительных издержек для производителей. По его словам, можно указывать на ценниках стоимость за единицу продукции – килограмм, литр и так далее.

«Фактически сегодня все опять перегрузили переработчиков. Хотя затраты на ценники были бы гораздо меньше, чем на изменение упаковки», – посетовал Пирогов.

На самом деле, казанский гендиректор Союза производителей молока Америку не открывает. Данная практика имеет широкое распространение как за рубежом, так и в отдельных торговых сетях на территории России. Складывается ощущение, что Генпрокуратура России пошла по сложному пути. Но, очевидно, с добрыми намерениями.