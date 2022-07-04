Не сразу поверили, что мамы больше нет: суд Казани выслушал дочерей погибшей в пьяном ДТП

Советский районный суд Казани разбирается в обстоятельствах смертельной аварии, жертвой которой стала 65-летняя женщина. Трагедия развернулась в марте прошлого года в казанском поселке Нагорный. Сегодня суд выслушал дочерей погибшей.

«Когда я приехала на место, не сразу поверила в случившееся. Я увидела, как мой отец сидел и плакал возле моей матери, которая лежала на дороге. Я ее потрогала, она была еще теплая. До сих пор помню запах ее крови», – заплакала девушка, вспоминая подробности смертельной аварии.

Фото: © Елена Саляхова

На скамье подсудимых 52-летний житель Казани Алексей Лифанов. За рулем своего внедорожника KIA мужчина вылетел на обочину, сбил женщину, после чего его машина завалилась на бок. По словам дочери погибшей, в тот день мужчина был изрядно пьян.

«Внезапно я почувствовала от водителя сильный запах перегара. Больше меня к нему не подпускали, он все время сидел в патрульной машине», – рассказала девушка.

Совсем другая версия случившегося у супруги Лифанова. Женщина рассказала, что мужчина был абсолютно трезв. В тот день рано утром он вернулся с ночной смены домой, проснулся от внезапного звонка дочери. Девочка попросила забрать ее со школы.

Фото: © Елена Саляхова

«Если он и выпил, то только перед тем, как лечь спать после работы, а с этого момента прошло несколько часов. Он даже прошел медосвидетельствование – был уверен, что трезв. После случившегося он сильно заболел, до сих пор не пришел в себя. Мы неоднократно пытались поговорить с семьей погибшей. Собрали деньги, нам даже помогли соседи. Но деньги семья от нас так и не приняла», – рассказал супруга подсудимого.

Она добавила, что ее муж сделал все возможное, чтобы избежать наезда. По его словам, женщина внезапно выбежала на дорогу, он не успел вовремя ее заметить и нажать на тормоз.

Процесс рассматривается в Советском суде по второму кругу. В первый раз Лифанова отправили в колонию-поселения на пять лет, но такое решение суда семью погибшей не устроило. Они обжаловали приговор в Верховном суде и сейчас добиваются того, чтобы Лифанова отправили за решетку.