«Не спрятался в окопе – пошел в атаку»: о пропавшем без вести на СВО рассказал его брат

Фото: из семейного архива Турниных

Он шел в числе первых, и его атаковал дрон-камикадзе

Александр Турнин 23 февраля пошел со своими боевыми братьями в наступление в одном из сел под Угледаром. Он шел в числе первых, и его атаковал дрон-камикадзе. Боевые товарищи Александра говорят, что видели, как он погиб, но его тело по сей день не удалось вынести с поля боя. Ему навсегда останется 31 год – до своего 32-го дня рождения герой не дожил всего два дня.

Фото: из семейного архива Турниных

О бесконечной храбрости, мужестве и доблести воина рассказал брат Александра – Сергей Турнин.

В самом начале разговора Сергей показал медаль брата «За воинскую доблесть», рассказал, что ее Александр получил ее за отличия на службе.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Он был таким здоровым – 2 метра 10 сантиметров ростом. Ребята шутили: “В тебя даже из гаубицы попадешь – оставайся рыть окопы”. Но он отказался. Месяц назад, 23 февраля, в День защитника Отечества, они пошли в бой и героически погибли. Его героизм в том, что, имея возможность остаться на задних линиях, в зеленой зоне, он пошел в атаку с ребятами. Против них вышли два танка, у врага были укрепрайоны, естественно, по ним открыли стрельбу. Брат погиб от дрона-комикадзе. Как рассказали очевидцы, он был заряжен кумулятивной струей. Брата пробило насквозь. Сказали, погиб очень быстро», – рассказал брат героя.

Фото: из семейного архива Турниных

«Он был многократным чемпионом, батыром Алексеевского района, ни разу не побежденным»

Сергей рассказывает, что Александр был младшим ребенком в семье – родители воспитали троих сыновей. Все они родились и выросли в селе Алексеевское Алексеевского района РТ. Сейчас там Сергей живет с мамой.

«Наш отец был заслуженным агрономом Татарстана, был чемпионом Советского Союза по греко-римской борьбе. Воспитание отца дало свои плоды, но отец слишком рано ушел, Саша тогда был еще маленьким, и мы со старшим братом взяли на себя его воспитание. У нас большая разница в возрасте: со средним 13 лет, с младшим – 15. Фактически он был мне как сын», – поделился брат героя.

Фото: из семейного архива Турниных

Сергей и Александр пошли по стопам отца, они стали агрономами. Александра после получения диплома в аграрном университете забрали в армию – он служил в военной разведке.

«Потом он работал охранником в ночном клубе, затем ушел работать агрономом. Он был многократным чемпионом, батыром Алексеевского района, ни разу не побежденным. У него много медалей, он кандидат в мастера спорта в борьбе на поясах, даже боролся с чемпионом мира Абасовым. Он не победил, но сломал ему зуб. Абасов сказал тогда еще: “Я тебя запомню”», – смеется Сергей.

Александр на тот момент весил 145 кг, а его оппонент-чемпион – 210. Проиграл он только по баллам, добавил Сергей.

Фото: из семейного архива Турниных

«Отказался от трех миллионов рублей компенсации за ранение и снова вернулся на поле боя»

В 2022 году, когда объявили мобилизацию, ему одному из первых в Алексеевском районе пришла повестка.

«Он не стал прятаться. Сначала его отправили в учебку в танковое, потом, после боевого слаживания в Ростовской области, отправили под Угледар», – рассказывает брат Александра.

В бою герой получил осколочное ранение в спину, но не стал отлеживаться в госпитале и проходить реабилитацию, вспоминает брат.

Фото: из семейного архива Турниных

«В него попал осколок от польской мины – она тихая, ее совсем не слышно. Он рассказывал, что успел только нагнуться. Он отказался фиксировать по документам ранение, отказался от трех миллионов рублей компенсации и снова вернулся на поле боя к своим ребятам», – рассказывает Сергей.

У него был позывной Балу: все рыли в окопах лисьи норы, а он в них не помещался, у него была медвежья нора, улыбается Сергей Турнин.

«Он дважды приезжал в отпуск. Однозначно он поменялся за это время. Он стал серьезным: четкий взгляд, разговор короткий, ответы все по сути, без воды. Там ведь стоишь на линии выживания, от любого решения зависит твоя жизнь. Там нужно действовать без суеты. Все ребята с СВО, которых я видел, они ведут себя очень ответственно, они становятся настоящими мужчинами. Это очень ценно. Когда они вернутся, они составят элиту общества, который задаст правильный вектор развития», – считает брат героя.

«Мой брат был таким человеком, который точно не сдался бы – умер бы, но не сдался»

Тело Александра Турнина до сих пор не удалось эвакуировать с поля боя, официально он еще числится без вести пропавшим, отметил Сергей.

«Военком мне сказал: “Может быть, твой брат в плен попал?” А я ответил: “Говорят же, что русские не сдаются”. Мой брат был таким человеком, который точно не сдался бы. Умер бы, но не сдался – воспитание ему не позволило бы. Подвиг брата мне показал, что российский народ един – мы всегда будем вместе идти до победы. Наши ребята не бегут, когда враг приближается. Их окружают, а они кричат: “Русские не сдаются”. Они не убегают, даже перед страхом смерти. Наши ребята идут до конца. Остается 20 метров до врага, а они бросают боекомплекты и достают ножи, идут в рукопашный бой. Они показывают свой характер. Одно дело, когда стреляешь издалека, из окопа, другое – когда идут рукопашный бой. Это показатель отваги. Иностранные наемники зачастую, по рассказам ребят, за 200 метров бросают все и бегут», – рассказал Сергей.

Фото: из семейного архива Турниных

Сергей Турнин хотел бы, чтобы о героизме брата знало как можно больше людей, чтобы его не забыли и для подрастающего поколения он был примером.

«Есть ребята, которые погибли при выполнении боевого долга, за свободу нашей Родины. Было бы здорово, если бы улицы родных деревень, сел и городов этих мужчин были названы в их честь. Песня даже есть: “Те, кто расплатился за чужую подлость, уходил под пули прямо, не сутулясь, превращаясь в слезы, превращаясь в гордость, в синие таблички деревенских улиц”», – завершил он.