«Не сообщайте незнакомцам коды и пароли!»: как Татарстан противостоит кибермошенникам
Более 5 млрд рублей передали татарстанцы аферистам в этом году
За этот год в Республике Татарстан было зафиксировано 11 тысяч случаев мошенничества. Не застрахованы от потери денег и личных данных ни взрослые, ни дети. О том, как обезопасить себя от мошенников, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Основная цель мошенников – заставить человека ‘’инвестировать’’ как можно больше»
С начала года мошенникам удалось украсть у татарстанцев 5,3 млрд рублей. Всего за этот период в республике было зафиксировано 11 тысяч случаев мошенничества. Если сравнивать с прошлым годом, то сумма денег, переданных жителями республики мошенникам, снизилась на 200 млн рублей, а количество мошенничеств уменьшилось на 8%. Об этом говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Самые большие суммы ущербов связаны с такими методами мошенничества, как обман с инвестициями, а также со взломом расчетных счетов и Госуслуг. Каждый день гражданам поступают звонки от мошенников. Они представляются представителями влиятельных банков, популярных фирм, брокерских компаний и предлагают легкий заработок. Основная их задача – войти в доверие, заставить скачать приложение и там зарегистрироваться. На самом деле приложение для торгов на бирже – только картинка. Вначале баланс на счете даже может увеличиться. Основная цель мошенников – заставить человека вложить как можно больше. А уже потом счет блокируется, а для разблокировки требуют оплатить штраф. Так из человека высасывают деньги, пока он не поймет, что попал на мошенников», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Управления по противодействию киберпреступлениям МВД по РТ Радис Юсупов.
Также популярной схемой мошенничества остается взлом аккаунта на портале Госуслуг, когда под видом сотрудников банков или правоохранительных органов мошенники выманивают у жертвы код для доступа к приложению.
«Если человек все-таки допустил ошибку и назвал код доступа к Госуслугам, мошенники начинают его запугивать. От лица правоохранительных органов рассказывают, что возбудят уголовное дело, что деньги жертвы пошли на спонсирование террористических организаций. Заставляют его участвовать якобы в операции по поимке преступников. Основное их требование – никому об этом не рассказывать», – рассказал Радис Юсупов.
Уже позже жертву заставляют подписывать доверенности на продажу машины, жилья, берут на жертву кредиты, забирают деньги и оставляют ни с чем.
«Важно, чтобы между родителем и ребенком был выстроен диалог»
Дети и подростки, по словам экспертов, по-прежнему одна из самых уязвимых категорий перед мошенниками. Их обманывают в мессенджерах, компьютерных играх и социальных сетях. Мошенники стараются втереться в доверие, после чего просят у детей деньги – например, на срочную операцию. Легковерные подростки отсылают деньги, веря, что спасают жизнь друга. Немало случаев, когда мошенники отправляли детям поддельные ссылки для покупки платных игр.
«Дети и подростки уязвимы, в основном из-за ранней цифровой социализации – многие дети начинают сидеть в телефоне еще в тот период, когда находятся в коляске. Кроме того, у детей и подростков отсутствует критическое мышление», – рассказала заместитель директора по методической работе Государственного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Инна Идрисова.
Мошенники воруют личные данные детей и после занимаются шантажом. Шантажировать детей легче, чем взрослых. Работает и довольно популярная схема с выигрышем в конкурсе – когда детей убеждают, что они победили в розыгрыше, после чего просят оплатить небольшую комиссию. Чаще всего в таких случаях страдают банковские счета родителей, реквизиты которых указывают дети.
«Чтобы защитить детей, необходимо информировать родителей. Прежде всего, за детскую информационную безопасность ответственны родители. Важно, чтобы ребенок мог подойти к родителю в сложной ситуации и посоветоваться, чтобы между ними был диалог. Чтобы ребенок мог рассказать, что ему, например, кто-то пишет», – рассказала Инна Идрисова.
«Мессенджер MAX наиболее эффективен в борьбе с мошенниками»
Мошенники развиваются и придумывают все новые методы обмана населения. Однако развиваются и методы борьбы с аферистами. Недавно введенная инициатива с самозапретом на кредиты сейчас пользуется большим спросом – на сегодня самозапрет через портал Госуслуг установили себе уже 525 тысяч жителей Татарстана.
«Те, кто не имеет возможности пользоваться Госуслугами, могут установить самозапрет через МФЦ. Также есть и другие меры борьбы с мошенниками. Сегодня можно установить самозапрет на оформление сим-карт. Уже 8 тысяч человек воспользовалось данной опцией», – рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев.
Появилась новая возможность – авторизоваться на портале Госуслуг через мессенджер MAX. При авторизации через мессенджер приложение задаст вам несколько вопросов, что поможет сфокусироваться на ситуации и при необходимости обратиться за помощью. Эффективность нового мессенджера отметил представитель МВД Татарстана. К слову, MAX сотрудничает с Роскомнадзором и другими госструктурами, что позволяет оперативно выявлять мошенников.
«Так же, как и WhatsApp*, мошенники пытаются использовать MAX. В то же время есть возможности блокировать эти аккаунты, направлять запросы и получать информацию, поскольку MAX – это отечественная платформа, которая предоставляет информацию правоохранительным органам», – рассказал Радис Юсупов.
Из-за блокировок Роскомнадзором доступа к аудио- и видеозвонкам через мессенджеры WhatsApp* и Telegram использование MAX становится все актуальнее. По информации Прокуратуры РТ, на платформе уже реализована система антифрод-опроса при получении кодов подтверждения, что значительно повышает безопасность пользователей и помогает в борьбе с мошенническими схемами.
«Эффект от данной меры уже ощущается. Среднее количество преступлений в день снизилось с 15 до 10, похищаемые денежные средства – с 15 до 10 миллионов рублей», – отметил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел Прокуратуры РТ Марат Галлямов.
В то же время важно понимать, отмечают эксперты, что лучшим способом борьбы с мошенниками является работа над собой и информирование близких о методах обмана и способах не быть обманутыми. Например, в нашей стране не существует никакой декларации собственных наличных средств гражданина. И такого понятия, как «безопасный счет», не существует, любой счет по умолчанию считается безопасным.
«Преступники придумывают новые способы обмана ежедневно. Основным способом противодействия мошенникам является повышение собственной правовой культуры и финансовой грамотности. Никогда не сообщайте никакие коды и пароли по телефону и в переписке, особенно с незнакомыми людьми», – подчеркнул Марат Галлямов.