«Не сообщайте незнакомцам коды и пароли!»: как Татарстан противостоит кибермошенникам

За этот год в Республике Татарстан было зафиксировано 11 тысяч случаев мошенничества. Не застрахованы от потери денег и личных данных ни взрослые, ни дети. О том, как обезопасить себя от мошенников, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





Фото: © «Татар-информ»

«Основная цель мошенников – заставить человека ‘’инвестировать’’ как можно больше»

С начала года мошенникам удалось украсть у татарстанцев 5,3 млрд рублей. Всего за этот период в республике было зафиксировано 11 тысяч случаев мошенничества. Если сравнивать с прошлым годом, то сумма денег, переданных жителями республики мошенникам, снизилась на 200 млн рублей, а количество мошенничеств уменьшилось на 8%. Об этом говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Самые большие суммы ущербов связаны с такими методами мошенничества, как обман с инвестициями, а также со взломом расчетных счетов и Госуслуг. Каждый день гражданам поступают звонки от мошенников. Они представляются представителями влиятельных банков, популярных фирм, брокерских компаний и предлагают легкий заработок. Основная их задача – войти в доверие, заставить скачать приложение и там зарегистрироваться. На самом деле приложение для торгов на бирже – только картинка. Вначале баланс на счете даже может увеличиться. Основная цель мошенников – заставить человека вложить как можно больше. А уже потом счет блокируется, а для разблокировки требуют оплатить штраф. Так из человека высасывают деньги, пока он не поймет, что попал на мошенников», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Управления по противодействию киберпреступлениям МВД по РТ Радис Юсупов.

Радис Юсупов: «Если человек все-таки допустил ошибку и назвал код доступа к Госуслугам, мошенники начинают его запугивать» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Также популярной схемой мошенничества остается взлом аккаунта на портале Госуслуг, когда под видом сотрудников банков или правоохранительных органов мошенники выманивают у жертвы код для доступа к приложению.

«Если человек все-таки допустил ошибку и назвал код доступа к Госуслугам, мошенники начинают его запугивать. От лица правоохранительных органов рассказывают, что возбудят уголовное дело, что деньги жертвы пошли на спонсирование террористических организаций. Заставляют его участвовать якобы в операции по поимке преступников. Основное их требование – никому об этом не рассказывать», – рассказал Радис Юсупов.

Уже позже жертву заставляют подписывать доверенности на продажу машины, жилья, берут на жертву кредиты, забирают деньги и оставляют ни с чем.

«Важно, чтобы между родителем и ребенком был выстроен диалог»

Дети и подростки, по словам экспертов, по-прежнему одна из самых уязвимых категорий перед мошенниками. Их обманывают в мессенджерах, компьютерных играх и социальных сетях. Мошенники стараются втереться в доверие, после чего просят у детей деньги – например, на срочную операцию. Легковерные подростки отсылают деньги, веря, что спасают жизнь друга. Немало случаев, когда мошенники отправляли детям поддельные ссылки для покупки платных игр.

«Дети и подростки уязвимы, в основном из-за ранней цифровой социализации – многие дети начинают сидеть в телефоне еще в тот период, когда находятся в коляске. Кроме того, у детей и подростков отсутствует критическое мышление», – рассказала заместитель директора по методической работе Государственного центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Инна Идрисова.

Инна Идрисова: «Чтобы защитить детей, необходимо информировать родителей. Прежде всего, за детскую информационную безопасность ответственны родители» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мошенники воруют личные данные детей и после занимаются шантажом. Шантажировать детей легче, чем взрослых. Работает и довольно популярная схема с выигрышем в конкурсе – когда детей убеждают, что они победили в розыгрыше, после чего просят оплатить небольшую комиссию. Чаще всего в таких случаях страдают банковские счета родителей, реквизиты которых указывают дети.

«Чтобы защитить детей, необходимо информировать родителей. Прежде всего, за детскую информационную безопасность ответственны родители. Важно, чтобы ребенок мог подойти к родителю в сложной ситуации и посоветоваться, чтобы между ними был диалог. Чтобы ребенок мог рассказать, что ему, например, кто-то пишет», – рассказала Инна Идрисова.

«Мессенджер MAX наиболее эффективен в борьбе с мошенниками»

Мошенники развиваются и придумывают все новые методы обмана населения. Однако развиваются и методы борьбы с аферистами. Недавно введенная инициатива с самозапретом на кредиты сейчас пользуется большим спросом – на сегодня самозапрет через портал Госуслуг установили себе уже 525 тысяч жителей Татарстана.

«Те, кто не имеет возможности пользоваться Госуслугами, могут установить самозапрет через МФЦ. Также есть и другие меры борьбы с мошенниками. Сегодня можно установить самозапрет на оформление сим-карт. Уже 8 тысяч человек воспользовалось данной опцией», – рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев.

Альберт Яковлев: «Среднее количество преступлений в день снизилось с 15 до 10, похищаемые денежные средства – с 15 до 10 миллионов рублей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Появилась новая возможность – авторизоваться на портале Госуслуг через мессенджер MAX. При авторизации через мессенджер приложение задаст вам несколько вопросов, что поможет сфокусироваться на ситуации и при необходимости обратиться за помощью. Эффективность нового мессенджера отметил представитель МВД Татарстана. К слову, MAX сотрудничает с Роскомнадзором и другими госструктурами, что позволяет оперативно выявлять мошенников.

«Так же, как и WhatsApp*, мошенники пытаются использовать MAX. В то же время есть возможности блокировать эти аккаунты, направлять запросы и получать информацию, поскольку MAX – это отечественная платформа, которая предоставляет информацию правоохранительным органам», – рассказал Радис Юсупов.

Из-за блокировок Роскомнадзором доступа к аудио- и видеозвонкам через мессенджеры WhatsApp* и Telegram использование MAX становится все актуальнее. По информации Прокуратуры РТ, на платформе уже реализована система антифрод-опроса при получении кодов подтверждения, что значительно повышает безопасность пользователей и помогает в борьбе с мошенническими схемами.

«Эффект от данной меры уже ощущается. Среднее количество преступлений в день снизилось с 15 до 10, похищаемые денежные средства – с 15 до 10 миллионов рублей», – отметил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел Прокуратуры РТ Марат Галлямов.

Марат Галлямов: «Преступники придумывают новые способы обмана ежедневно. Основным способом противодействия мошенникам является повышение собственной правовой культуры и финансовой грамотности» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В то же время важно понимать, отмечают эксперты, что лучшим способом борьбы с мошенниками является работа над собой и информирование близких о методах обмана и способах не быть обманутыми. Например, в нашей стране не существует никакой декларации собственных наличных средств гражданина. И такого понятия, как «безопасный счет», не существует, любой счет по умолчанию считается безопасным.

«Преступники придумывают новые способы обмана ежедневно. Основным способом противодействия мошенникам является повышение собственной правовой культуры и финансовой грамотности. Никогда не сообщайте никакие коды и пароли по телефону и в переписке, особенно с незнакомыми людьми», – подчеркнул Марат Галлямов.