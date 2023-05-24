«Не собирался становиться героем»: главный джокер Маркос Найт рассказал о золоте УНИКСа

Маркос Найт: «Забить тот мяч было очень важно, потому что нужно было команде. И эта победа очень сильно помогла УНИКСу в финальной серии»

Фото: unics.ru

«Решающий бросок в матче с «Локо»? Это был незабываемый эпизод»

Бросок в третьем финальном матче с «Локо» за 6,8 секунды до конца, принесший вторую победу УНИКСу, вам не снится?

Это был незабываемый эпизод. Но и до этого у меня были моменты. Но забить тот мяч было очень важно, потому что нужно было команде. И эта победа очень сильно помогла УНИКСу в финальной серии. Так что повторюсь, и для меня лично это был очень важный момент. Но во сне пока не видел тот бросок.

Понимаете, что вы стали джокером для УНИКСа после перехода из «Самары»?

Мне было не так важно стать ключевым игроком новой команды. Главным было помочь УНИКСу. Еще играя за «Самару», я видел, как сильно играет УНИКС. Поэтому мне было приятно присоединиться и помочь именно команде. Я не собирался становиться каким-то героем.

Как вам удалось так быстро и эффективно влиться в состав новой команды?

Я профессиональный баскетболист и много где побывал. Добавлю, что есть знакомые игроки по прежним командам. Так из «Самары» в УНИКС вместе со мной перешел центровой Иван Лазарев. Да и тренерский штаб казанской команды мне очень помог. В итоге я со всеми быстро подружился, быстро влился в команду.

«Мне было приятно присоединиться и помочь именно команде. Я не собирался становиться каким-то героем» Фото: unics.ru

В финале не было ни легче, ни тяжелее, чем в полуфинале

Чисто внешне финал дался УНИКСу легче полуфинала, 4-1 в серии против 4-3 в полуфинале. Согласны?

Это две разные серии, я бы не стал их сравнивать. В финале не было ни легче, ни тяжелее. Как вы сами могли видеть, во всех играх с «Локомотивом» мы шли ноздря в ноздрю. И с ними было непросто, как и с «Зенитом» в полуфинале. Странно было бы сравнивать эти две столь разные команды.

Это первое золото в истории УНИКСа. Каково ваше мнение о причинах успеха команды?

Это чисто командная заслуга. Баскетбол – командная игра, никто не брал на себя лишнего. Все старались. И эта командная химия помогла. Каждый помогал каждому. Поэтому главной причиной успеха была команда

Всю профессиональную карьеру вы провели в Европе. Можно сказать, что хорошо освоили европейский баскетбол?

Повторюсь, я профессионал. А здесь, в Европе, все классно – люди, атмосфера замечательная. Хочется отметить, что каждый матч моей команды смотрит мой 13-летний сын. Комментирует, всячески подсказывает, что и как я должен делать на площадке. Второй тренер (смеется). Так и освоил европейский баскетбол.

«Тренерский штаб казанской команды мне очень помог» Фото: unics.ru

«Конечно, нынешний сезон в России для меня особенный»

10 клубов за 10 лет. Какая команда запомнилась особо? Хотя бы отдельные слова из немецкого, испанского, французского, турецкого и русского языков в памяти остались?

Я говорю по-немецки. Понимаю по-испански. Я горжусь выступлениями за все команды. Каждый чемпионат хорош по-своему. Особо хороши были чемпионские сезоны в Германии, Франции и вот теперь в России. Пускай в Германии я начинал с третьей лиги и дошел до Бундеслиги. Конечно, нынешний сезон в России для меня особенный. Но не могу отметить какой-то один конкретный клуб, везде было классно.

В рядах «Монако» вы обыграли УНИКС в финале Еврокубка 2021 года. Ваш первый трофей в Европе. Что запомнилось из тех матчей?

Для «Монако» очень важно было победить. Я помню, что мы не очень хорошо стартовали в финальной серии. Но затем улучшили игру на подборах, прежде всего на чужом щите. За счет этого и победили в итоге, хотя все равно судьба Еврокубка решилась в концовке. Потом было чемпионство с «Асвелом», осталась масса приятных впечатлений.

Второй трофей – золото чемпионата Франции с «Асвелом» в 2022-м, третий – чемпионство с УНИКСом. Три года подряд – пошла серия?

Вообще-то еще в Германии я выигрывал первую лигу, считаю это своим первым европейским трофеем, успехом. Каждый чемпионат по-своему сложный, тем более еврокубки. Да, здорово получается. Буду стараться продолжить столь приятную серию. Для меня это очень важно, зная, как пристально за мной следит моя семья. Да, можно сказать, победная серия, но на этом моя карьера еще не заканчивается. Идем дальше.

«Баскетбол – командная игра, никто не брал на себя лишнего. Все старались. И эта командная химия помогла» Фото: unics.ru

«Планы на следующий сезон? Пока даже не думал»

Планы на следующий сезон: УНИКС, «Самара» или другая команда?

Пока даже не думал, не знаю. Главное, побыстрее добраться до своей семьи. Проведу классное время с сыном.

Какой город красивее – Самара или Казань? Определились с лучшими местами для себя в Казани?

Оба города красивые, большие. И все же Казань будет по приятнее. Народ замечательный, мне здесь очень нравится. Впечатляет здешний замок (Кремль). Много воды – озера, реки. Словом, есть что посмотреть.

Сын баскетболом занимается?

Да, конечно. А еще бейсболом и соккером (футболом). Пускай играет во что хочет, лишь бы ему нравилось. Я не собираюсь настаивать лишь на баскетболе. Возможно, затем он определится и выберет сам. Я сам играю в баскетбол, и этого достаточно.

В нынешнем составе УНИКС способен на конкурентоспособное выступление в Евролиге? Если, конечно, появится такая возможность.

Конечно. Даже уверен в этом. У нас в команде много ребят с опытом выступлений в Евролиге. Поэтому мы точно могли бы быть успешными в этом турнире.