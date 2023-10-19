«Не снижайте обороты!»: В Казани наградили лучших картингистов со всей республики

Сегодня в Казани Федерация автомобильного спорта РТ совместно с Госавтоинспекцией Татарстана и ГБУ «Безопасность дорожного движения» подвели итоги республиканских соревнований по картингу сезона 2023 года. В этом году в республике прошло 13 региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований. Награды сегодня вручили 45 призерам в 15 классах соревнований, которые прошли в этом году на картодромах Казани, Набережных Челнов и Сабинского района. Призеры соревнований по очереди выходили на сцену, где им вручали кубки и памятные дипломы.

Первую награду победителям вручил глава фонда «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов. Он уделил особое внимание заслугам почившего судьи всероссийской категории, председателя комитета по трассам Федерации автомобильного спорта РТ Евгения Шафранова.

«Давайте будем радоваться и ждать каждый год этот прекрасный день. День картингиста, день действующих чемпионов по картингу и день будущих чемпионов по различным видам автомобильного спорта», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Также, одной из первых победителей поздравила первый заместитель руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвира Ахметова.

«Добрый день, уважаемые участники, победители, призеры республиканских соревнований по картингу. От лица "Татмедиа" искренне поздравляю вас с победой. Ваши достижения – это результат упорного труда, долгих тренировок и стремления к победе. Картинг – спорт не простой, я хочу пожелать вам удачи, новых достижений и не снижайте обороты! Ребята, вы наше будущее, мы вами гордимся», – сказала она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Первые места в 15 классах соревнований заняли:

«Микро 4Т» – Всеволод Шишкин, «КАМАЗ-мастер Юниор», Набережные Челны;

«Мини» – Валерий Матвеев, «КАМАЗ-мастер Юниор», Набережные Челны;

«Honda 200» – Зиннур Багаутдинов, «МАК-Титан», Казань;

«Стриж» – Данис Насибуллин, «Торнадо», Богатые Сабы;

«Пилот» – Виталий Авдеев, «МАК-Титан», Казань;

«Супер Мини» – Владимир Матвеев, «КАМАЗ- мастер Юниор», Набережные Челны;

«Кадет» – Егор Кузьмин, «МАК-Титан», Казань;

«Ротакс Макс Юниор» – Нияз Ахунов, «КАМАЗ-мастер Юниор», Набережные Челны;

«125А» – Рамзиль Юсупзянов, «Торнадо», Богатые Сабы;

«Национальный Юниор» – Рамазан Шамилов, «Шмель», Уруссу;

«Honda GX 270-юниор» – Андрей Кузин, «КАМАЗ-мастер Юниор», Набережные Челны;

«125Б» – Мурад Зиатдинов, «МАК-Титан», Казань;

«Восход» – Ильнар Галимов, «Торнадо», Богатые Сабы;

«Ротакс Макс» – Азат Бадретдинов, «КАМАЗ-мастер Юниор», Набережные Челны;

«Национальный» – Роман Шафранов, «МАК-Титан», Казань.