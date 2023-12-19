«Не смогу без стыда надеть берет ВДВ, если не буду защищать страну»: история бойца на СВО

28 октября 2022 года Ренат Насыбуллин был мобилизован в зону СВО

Фото: leninogorsk-rt.ru

«Он был улыбчивым парнем, исключительным человеком во всем»

Ренат Насыбуллин родился 14 января 1989 года в Лениногорске. После окончания девяти классов в школе №5 парень поступил в Казанское суворовское военное училище. Его он успешно окончил в 2006 году.

Затем Ренат прошел обучение в профессиональном училище №12 города Бугульмы, где получил профессию помощника машиниста тепловоза. Сразу после окончания учебы в 2008 году молодого человека призвали на срочную службу. Прошел он ее в воинской части №54164 и в 38-м отдельном гвардейском полке связи Воздушно-десантных войск России в Подмосковье.

После увольнения в запас служил в Бугульминском отделении наркоконтроля, затем в линейном отделе полиции, в дальнейшем в должности участкового в отделе полиции.

Одноклассницы бойца — Диляра Киямова, Алена Березовская и Алина Красильникова – вспоминают, что мальчик с самого детства был для них опорой и защитником.

«Мы учились с Ренатом с 1-го по 8-й класс. Он всегда был мужественным и в то же время очень добрым. С первого класса он проявлял волевые качества, был ответственным и надежным», — поделились они с «Лениногорскими вестями».

Коллега Рената, Елена Даминова, инспектор по исполнению административного законодательства Бугульминского отдела полиции, с теплотой воспоминает о коллеге. Они познакомились в 2016 году, когда Ренат устроился на работу.

«Он был улыбчивым парнем, исключительным человеком во всем: профессиональный полицейский, хороший коллега, верный друг, прекрасный человек. Его отличала необычайная отзывчивость, надежность, он готов был откликнуться и оказать помощь в любое время суток. Когда я сталкивалась с какой-то проблемой, Ренат не раз выручал меня. Безукоризненный во всем, ответственный и исполнительный. Среди сотрудников пользовался непререкаемым авторитетом, его уважали и ценили», — говорит Елена Даминова.

Рафаэль Миннетдинов: «Я очень хорошо запомнил Рената. Было невооруженным взглядом видно, что мобилизацию он воспринял как должное, это взвешенное решение настоящего военного человека» Фото: bugulma-tatarstan.ru

«Ренат — настоящий воин, герой, который совершил величайший подвиг»

28 октября 2022 года Ренат Насыбуллин был мобилизован в зону специальной военной операции. Дядя Рената, Фарид Насыбуллин, вспоминая встречу со своим племянником перед отправкой в зону боевых действий, отмечает, что Ренат очень гордился своей службой в ВДВ.

«Когда я спросил его: „Ты уверен, что хочешь воевать в зоне СВО?“, он ответил просто: „Если я не встану в один ряд со своими товарищами и не буду защищать страну, я не смогу потом без стыда надеть свой берет!“ Таким он был всегда — настоящим человеком, верным другом, надежным товарищем, заботливым, внимательным, честным и справедливым».

Военный комиссар Бугульмы и Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов познакомился с Ренатом 22 октября прошлого года, когда молодой человек пришел в военкомат по повестке.

«Всего из Бугульмы и Бугульминского района было призвано порядка 300 мужчин, но я очень хорошо запомнил именно Рената. Было невооруженным взглядом видно, что мобилизацию он воспринял как должное, это осознанное и взвешенное решение настоящего военного человека. 28 октября из Дворца молодежи в торжественной обстановке наши мужчины отправились в зону СВО», — рассказал военком.

27 июня в Лениногорске простились с погибшим мобилизованным Фото: leninogorsk-rt.ru

«Светлый, мужественный солдат отдал свою жизнь за свой народ, за свою республику, за всю страну»

Ренат погиб спустя восемь месяцев службы в зоне СВО. Смерть настигла парня 20 июня в бою по зачистке территории Луганской и Донецкой народных республик от нацистов. Ему было 34 года.

Представитель воинской части, где служил боец, Александр Ионов подчеркнул, что Ренат — настоящий воин, герой, который совершил величайший подвиг, который может совершать человек, — отдал свою жизнь во имя мира на земле, светлого будущего.

27 июня в Лениногорске простились с погибшим мобилизованным. Сотни жителей Лениногорска и Бугульмы пришли на территорию мечети «Ихлас», чтобы проводить в последний путь защитника Родины. В почетном карауле были курсанты Казанского танкового училища.

Сотни жителей Лениногорска и Бугульмы пришли на территорию мечети «Ихлас», чтобы проводить в последний путь защитника Родины Фото: leninogorsk-rt.ru

Руководитель исполкома Бугульмы Владимир Конков выразил слова соболезнования от главы Бугульминского района Линара Закирова.

«Некоторое время Ренат жил и работал в Бугульме. Я лично был с ним знаком. Знал его как отзывчивого и искреннего человека, готового прийти на выручку и помощь. Светлый, мужественный солдат отдал свою жизнь за свой народ, за свою республику, за всю страну. Его имя навсегда войдет в историческую летопись Отечества», — сказал он.

Память Рената Насыбуллина почтили минутой молчания. Прозвучал троекратный воинский салют. Представители духовенства прочли прощальную проповедь. Со всеми военными почестями Ренат похоронен на кладбище села Тимяшево Лениногорского района.

Со всеми военными почестями Ренат похоронен на кладбище села Тимяшево Лениногорского района Фото: leninogorsk-rt.ru

«Вы воспитали настоящего мужчину, защитника Отечества»

За проявленное мужество и героизм во время проведения СВО Ренат Насыбуллин награжден орденом Мужества посмертно. Награду получила мама военного — Зумара Насыбуллина.

В преддверии Дня героев Отечества маме бойца вручили удостоверение к награде и цветы.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов поблагодарил родителей героя за воспитание сына — патриота Родины.

За проявленное мужество и героизм во время проведения СВО Ренат Насыбуллин награжден орденом Мужества посмертно. Награду получила мама военного — Зумара Насыбуллина Фото: leninogorsk-rt.ru

«Вы воспитали настоящего мужчину, защитника Отечества, мы все им гордимся», — заявил он.

Зумара Насыбуллина высказала пожелание, чтобы в школе №5, где учился их сын, была установлена мемориальная табличка, а в музее появилась история о бесстрашном и отважном воине — Ренате.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.