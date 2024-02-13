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«Не смог сдержать слез»: у бойца СВО из Татарстана родилась дочь
Сегодня в акушерском отделении Нурлатской центральной районной больницы выписали супругу и новорожденную дочь бойца с позывным Филя, который в данный момент находится в зоне СВО.
«Мы с мужем женаты 11 лет. Это у нас третий ребенок: старшему сыну 11 лет, дочери 2 годика и вот родилась Рената. Имя ей с мужем обсуждали по телефону. Когда сообщила, что родилась дочь, он очень обрадовался и не смог сдержать слез», — рассказала супруга бойца Лилия.
Новорожденную и ее маму встречали бабушка и дедушка — родители Лилии, которые проживают в Нурлате, а также сын и дочь. Помимо родных, с таким важным событием поздравили замруководителя исполкома по социальным вопросам Нурлатского района Оксана Терентьева.
Она озвучила слова поздравлений от имени главы района Дамира Ишкинеева, передала подарки и цветы, добрые пожелания адресовал и главный врач Нурлатской ЦРБ Айдар Сагдеев.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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