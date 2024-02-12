Не смог сдержать слез: главу Мамадышского района тронули детские письма солдатам

Фото: © Светлана Ханова

В Нижнеошминской школе Мамадышского района РТ состоялась встреча педагогического коллектива и учащихся с главой муниципального образования Анатолием Ивановым. Диалогу поколений предшествовало посещение выставки, организованной в фойе школы.

В экспозиции были представлены образцы шефской помощи, производством и сбором которой занят весь коллектив образовательного учреждения — на сегодняшний день это 16 педагогов. Участвуют в процессе и 97 обучающихся здесь детей. Перечень отправляемых на фронт вещей очень разнообразен — начиная от овощей и заканчивая средствами гигиены.

Фото: © Светлана Ханова

По словам директора школы Зайтуны Шакировой, в групповом чате «Нижняя Ошма» она написала сообщение, в котором обратилась за помощью к односельчанам. Незамедлительно жители деревни дали знать о своем неравнодушном отношении к воинам-земляками.

В школу каждый день приносят шерстяные носки, одеяла, продукты питания и многое другое. Всё это в огромном количестве отправляется один раз в месяц на фронт. Школьники изготавливают окопные свечи и сухой душ, пакуют упаковки чая из лекарственных трав.

Фото: © Светлана Ханова

Очень эмоциональными получаются письма у здешних школьников, которые они пишут для отправки «за ленту». Одно из таких прочел на выставке глава района Анатолий Иванов и проникся текстом до слез.

На встрече с молодежью он отметил важность педагогического труда, который не сможет заменить ни одна современная технология. Школьники-активисты рассказали о своей работе в местном отделении «Движения первых», а конкретно — об успехах, которые позволили им добиться лидирующих позиций в республике.

Фото: © Светлана Ханова

За свою активную позицию они получили путевку для отдыха в нижнекамский лагерь «Камский Артек». Сегодня в школе оборудовали отдельный кабинет «Движение первых», где дети смогут заниматься волонтерской деятельностью.

Педагоги этой школы неоднократно собирались для приготовления лапши для отправки в зону СВО. Всего ими отправлено уже 150 контейнеров этого продукта. В среду, 14 февраля, педагогический состав вместе с учениками соберется в школе для приготовления чак-чака. Татарские национальные сладости также будут отправлены на фронт.

Фото: © Светлана Ханова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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