«Не сложилась сегодня игра»: как «Ак Барс» уступил «Автомобилисту», но не потерял лица

«Автомобилист» с минимальным преимуществом победил «Ак Барс» (4:3) во втором матче серии и сравнял счет в противостоянии (1-1). Следующие две игры между командами пройдут в Казани. О вчерашнем неудавшемся камбэке казанцев и причинах поражения «Автомобилисту» - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Автомобилисту» победа была нужнее

Разгромная победа (4:1) в первом матче над «Автомобилистом» обеспечила комфортное психологическое состояние подопечным Анвара Гатиятулина. Минимальный план на выездную серию казанцы выполнили, поэтому на вторую встречу в Екатеринбурге выходили без особого давления.

Уральцы, напротив, в дополнительной мотивации не нуждались. Второе домашнее поражение подряд ставило под большие сомнения перспективы «Автомобилиста» выйти во второй раунд. К тому же в Свердловской области в канун начала плей-офф произошли серьезные перемены. К власти пришел новый губернатор, который со слов главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина сердечно заинтересован в хоккее.

«С новым губернатором я еще не знаком. Но наслышан о его любви к спорту, знаю, что его сын занимается хоккеем. Поэтому не сомневаемся в его поддержке клуба», – отметил Заварухин.

Так что по всем канонам логики «Автомобилисту» вчера победа была нужнее. Поэтому неудивительно, что уральцы вышли сверхзаряженными на матч. По сравнению с первой игрой екатеринбуржцы увеличили вчера скорости на льду в раза полтора, добавили в давлении, напоре. Хозяева были элементарно свежее и лучше готовы физически.

«У нас были ненужные удаления»

К концу первого периода «Автомобилист» уверенно вел со счетом 2:0. Подсобили хозяевам периодические удаления хоккеистов «Ак Барса». В частности, вторая шайба уральцев была забита после совершенно необязательного двухминутного штрафа Никиты Дыняка. По окончании матча нападающий признал, что своим удалением подставил команду.

«Не сложилась сегодня игра. У нас были ненужные удаления, я глупо удалился. И вина в четвертой пропущенной шайбе лежит на мне», – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» после матча.

Шайбы Александра Шарова и Ника Мерли привели в восторг трибуны «УГМК-Арены». Особенно стоит отметить гол от 86-ого номера «Автомобилиста». В двух матчах против «Ак Барса» Шаров отметился уже двумя заброшенными шайбами. После перехода из «Салавата Юлаева» форвард переживает наглядный ренессанс. Шаров выходит в первой спецбригаде большинства «Автомобилиста», не выпадает из топ-6 нападающих, оправдывая статус звездного лидера команды.

К началу второго периода Брукс Мэйсек довел счет до разгромного. Очевидной проблемой казанцев в прошедший вечер была игра на пятаке. Тот же Шаров, к примеру, в момент заброшенной шайбы выкатился в центр на идеальное рандеву с Биляловым. Игроки «Ак Барса» объективно не успевали за резвой атакой хозяев.

Несостоявшийся камбэк и показательный характер «Ак Барса»

Тем не менее, во второй половине матча казанцы пришли в себя и практически совершили невозможное, чуть не отыгравшись с 0:3. Шайба Степана Фальковского и гол-красавец Кирилла Семенова максимально приблизили гостей к камбэку. Быть может, казанцы подарили бы самую красивую развязку во всем игровом дне КХЛ, если бы Алексей Бывальцев чуть ли не в следующей атаке забил четвертый гол «Автомобилиста».

Ключевое, о чем говорил Анвар Гатиятулин на пресс-конференции после поражения «Ак Барса», что у команды есть характер. В контексте сегодняшнего состояния казанского клуба это одна из важнейших мыслей, учитывая как тяжело «Ак Барс» играл в мартовских матчах, уступая по счету. Несмотря на вчерашнее поражение, общее впечатление от выступления «Ак Барса» ни в коем разе нельзя назвать удручающим.

Героические спасения пустых ворот от Лямкина и Марченко в концовке третьего периода говорят о желании бороться до конца, даже когда результат предопределен.

В преддверии начала серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» большинство экспертов говорило о преимуществе уральцев в противостоянии. Но за два матча «Ак Барс» доказал, что ему не просто по силам пройти «Автомобилист», но и завершить серию за короткий промежуток матчей.

При домашних трибунах казанцы могут запросто взять оба ближайших матча. Правда, опыт прошлогоднего плей-офф в этом ключе говорит об обратном. «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» все игры при домашних трибунах в 2024 году, да и уральцы в следующей серии против СКА также победили во всех матчах в Петербурге.

Фото на анонсе: ak-bars.ru