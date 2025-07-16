Не сдавшие экзамены 9-классники смогут бесплатно получить рабочую профессию

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому девятиклассники, не справившиеся с государственной итоговой аттестацией (ГИА), смогут бесплатно получить рабочую профессию. Документ уже размещен в думской электронной базе, сообщает ТАСС.

Инициатива принадлежит группе депутатов разных фракций. Среди авторов — вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Пётр Толстой, а также глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

«Обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего», – говорится в тексте законопроекта.

Региональные власти определят перечень доступных для обучения специальностей.

Авторы инициативы подчеркивают, что учащиеся, не сдавшие ГИА, часто теряют до года ожидания пересдачи экзамена, хотя это время можно использовать с пользой.

«В связи с этим предлагается предусмотреть для указанных лиц возможность пройти профессиональное обучение, по итогам профессионального обучения сдать квалификационный экзамен, а по итогам освоения основных образовательных школьных программ пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только документ об образовании (аттестат об основном общем образовании), но и документ о квалификации - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего», — добавили депутаты.