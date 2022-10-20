«Не русский я, но россиянин»: в Казани презентовали фильм к 100-летию Мустая Карима

В Казани состоялась презентация фильма «Мустай», снятого в 2019 году к столетию народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Казанской премьере предшествовала масштабная презентация в Уфе и Москве, также фильм был показан по федеральным каналам. Корреспондент «Татар-информа» побывала на показе.

Фильм «Мустай» создан по инициативе Фонда имени Мустая Карима. Учредитель фонда – внук поэта Тимербулат Каримов.

Тимербулат Каримов – сын Альфии Каримовой, дочери Мустая Карима – бизнесмен и меценат, член совета директоров ЗАО «Русская медная компания» и глава города Плес. Также можно добавить, он является зятем главы компании «Роснефть» Игоря Сечина.

Презентация фильма была организована в одном из самых престижных залов в центре Казани – в зале Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля. В фойе театра развернута выставка фотографий из семейного архива Каримовых.

Вместе с дочерью поэта Альфией Каримовой и внуком Тимербулатом Каримовым фильм также посмотрел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Первыми на сцену поднялись ведущие. Народная артистка Башкортостана Гульшат Гайсина и представляющий Татарстан артист, журналист Идель Киямов прочитали одно из поздних стихотворений поэта, которое он посвятил Казани.

Төннәреңдә йолдызларың, Казан,

Җемелдәшеп күзләремә бага.

Идел дулкыннары иркә итеп

Ярны түгел, күңелемне кага.

Урамыңны күп таптадым, Казан,

Кызмача һәм хәтта аек баштан.

Берчак капыл күз чагылып китте

Тимбикова – затлы яшь Кояштан.

...Бәгыремдә яши исән дуслар,

Бәгыремдә – дуслар каберләре.

Туфан, Фәйзи, Хәким, Ахун, Риза –

Уннар, йөзләр күз алдымнан уза.

Җирдә һаман ак бураннар була,

Күктә һаман күкрәп яшен сыза.

Таушалмаган сөюемне, Казан

Пышылдарга сиңа бүген базам.

Данлы исемеңне мәңгелеккә

Дога итеп язам, Казан, Казан!

«В сердце моем – друзья мои живы,

в сердце моем – друзей могилы.

Туфан, Файзи, Хаким, Ахун, Риза -

Десятки, сотни проходят пред глазами…» – вспоминает поэт тех, с кем в Казани свела его судьба, и с кем он близко дружил – поэтов, писателей, единомышленников в творчестве.

«Осмелюсь прошептать тебе о своей любви, Казань

Прославленное твое имя пишу молитвой в вечность», – такими словами обращается поэт к Казани.

«Стихи пронизаны светлой грустью. Казань – город, подаривший ему близких друзей и почитателей его многогранного творчества. Город, давший ему вдохновение. Сегодня мы собрались в одном из самых престижных залов столицы Татарстана, чтобы выразить наше почтение Мустаю Кариму – классику советской литературы и народному поэту. Сегодня важны слова человека, любящего свою многонациональную страну, родной край и свой народ. Сегодня фильм «Мустай» имеет особое значение» – заявили ведущие.

Документальный фильм о Мустае Кариме получился добротным и красивым, с участием крупных российских деятелей культуры и искусства. Несомненно, в него вложено немало сил и финансовых средств. Об эпохе поэта, значимости его личности и творчества говорят Никита Михалков, ныне покойный Иосиф Кобзон, Михаил Швыдкой. Воспоминаниями о поэте делятся первый Президент Республики Татарстан, государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, народный поэт Татарстана Ренат Харис. О любимом отце и дедушке рассказывают его дочь Альфия Каримова и внук Тимербулат Каримов. Использованы архивные кадры, запечатлевшие дружбу Мустая Карима с поэтами Константином Симоновым, Александром Твардовским, Расулом Гамзатовым, Кайсыном Кулиевым. Стихи Мустая Карима и отрывки из его воспоминаний читают Владимир Спиваков, Алсу Сафина, Сергей Безруков и другие представители мира искусства. Режиссер картины – известный документалист, генеральный продюсер кинокомпании «Мастерская» Саида Медведева.

Фильм «Мустай» – о прекрасном примере взаимопонимания и содействия между творчеством и властью, и способности поэта сохранить точный баланс этих взаимоотношений. Не случайно в предисловии к показу ведущие особо отметили, что данный фильм - о человеке, любящем свою многонациональную страну, родной край и свой народ, и что его высказывания сегодня чрезвычайно важны и актуальны.

Фильм не ставит своей целью рассказать биографию поэта. Все внимание направлено на детали. Через детали раскрывается личность.

Дочь рассказывает, как 18-летний Мустай Карим написал стихотворение о молодом парне, чей комсомольский билет насквозь прошла пуля, а потом, уже будучи на войне в 1942 году, поэт повторил судьбу своего героя - минный осколок прошел в нескольких сантиметрах от сердца, и комсомольский билет в нагрудном кармане спас ему жизнь. Как отец вернулся с войны с тяжелыми ранениями, требовалась операция, но все врачи не верили в благополучный исход, и только один молодой профессор взял его. Поскольку больному нельзя было делать общий наркоз, хирург начал читать поэту его же стихи.

«Чтобы папа выдержал это испытание болью. Потому что стыдно - тебе читают твои стихи, а ты будешь стонать и кричать», — рассказывает Альфия Каримова.

Большое внимание в фильме уделено дружбе между всесоюзно известными поэтами национальных республик – башкирским поэтом Мустаем Каримом, аварским поэтом Расулом Гамзатовым, балкарским поэтом Кайсыном Кулиевым, калмыцким поэтом Давидом Кугультиновым. «Они были лауреатами всех премий, кавалерами всех орденов, членами всех верховных советов… Считалось, что они были «обласканы властью», своего рода «диссиденты в законе», отмечают спикеры.

Но благодаря этому Мустай Карим при жизни помог десяткам людей. Вспоминает народный поэт Татарстана Ренат Харис: «Однажды он говорит: «Ко мне пришли молодые писатели, по какому-то поводу, и говорят: “Мустай ага, вы уже добрались до таких вершин в своей жизни, вам сейчас никто не опасен – ни первый секретарь, ни председатель Совета министров, зачем вы с ними всегда якшаетесь, всегда дружите?” Он говорит: «Вот я тебе помог книгу издать? Помог. Тебе квартиру получить помог? Помог. Тебе в Дом творчества путевку получить я помог? Помог. Если бы я с властью не дружил, я бы ничего этого не смог для вас сделать».

Советский и российский кинорежиссер, продюсер Никита Михалков: «Распространенное такое мнение, что настоящий художник должен быть нищим, умереть под забором от чахотки, презирая и ненавидя власть. Дело же не в отношении к власти, а в том, насколько ты честен сам перед собой в этих отношениях. Они совершенно искренне служили своему народу. Да, получали за это какие-то премии, но не для премии работали. Мустай Карим выражал свои мысли и чувства, которые испытывал этот человек, принадлежащий своему народу, своей культуре, своей истории».

Фильм на русском языке, стихи Мустая Карима звучат в переводе на русский. Единственное стихотворение на татарском языке в фильме читает Минтимер Шаймиев:

«Сагыну хисе миңа канат куеп, ерак җирне якын иттерде.

Мин авылга кайттым – туган җиргә, күленә кайткан аккош шикелле...»

(Тоска по родному краю дала мне крылья, далекий путь сделала близкой

Я вернулся в деревню - на родную землю, как лебедь, вернувшийся на свое озеро…)

«Это - про нас, и обо мне тоже», – добавляет Минтимер Шарипович.

Пожалуй, единственным, кто придал этому фильму присущую поэзии теплоту, душевность - тоже был Минтимер Шаймиев.



На протяжении всего фильма я ожидала воспоминания тех, кто общался с Мустаем ага на его родном языке, кто чувствует его внутренний мир, душевное состояние, национальную самобытность, и мог с такой же теплотой рассказать о них в фильме. Воспоминаний поэтов, его единомышленников, коллег по творческому цеху. Наверняка они ведь были. Даже если взять Казань, Ренат Тазетдинов, Азгар Шакиров, которые общались и дружили с поэтом, живы и вполне еще в форме. И в Башкортостане наверняка найдутся такие личности. Кажется, это добавило бы светлого момента фильму российского масштаба.

Встревожило то, что в картине не был упомянут сын Мустая Карима. Да, в 2019 году писатель и переводчик Ильгиз Каримов ушел из жизни, и фильм был снят в том же году, возможно, не успели… Но этого не хватило.

Документальный фильм «Мустай» идет один час. В течение часа первые лица республики и представители республиканской власти, люди творческих кругов слушали воспоминания о поэте, его собственные воспоминания, чередующиеся со стихами: начиная от знаменитых строк «Не русский я, но россиянин…» и заканчивая стихами, в виде красивой мелодичной песни в исполнении Ильгама Шакирова, Фариды Кудашевой занявшими свое место в каждом татарском сердце - «Өченче көн тоташ кар ява»... И они тоже, конечно же, прозвучали в переводе.

Автор: Рузиля Мухамметова, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»