Не романтизируйте бесов, их надо бояться: перед Хэллоуином казанцам рассказали о нечисти

За несколько дней до Хэллоуина казанцам рассказали о нечисти. Собравшиеся могли увидеть иконы и картины, посвященные Страшному суду

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хэллоуин – это не веселый праздник, это соприкосновение с нечистью»

Сегодня в Музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля казанцам рассказывали о нечисти. Собравшиеся могли увидеть иконы и картины, посвященные Страшному суду, поговорили о влиянии бесовских сил на душу человека. Беседа не случайно состоялась сегодня – за несколько дней до дня Хэллоуина, который в последние годы стало модно отмечать и в Татарстане.

«Такая встреча не случайно проходит в конце октября, когда некоторые наши соотечественники, следуя западным традициям, готовятся праздновать Хэллоуин. То, что многим представляется участием в веселом празднике с элементами маскарада, на деле является соприкосновением с нечистой силой. Бесовские силы непрерывно ведут борьбу с человеком, заигрывать с ними и романтизировать их сущности не стоит. Это губительно для души», — рассказал руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Иерей подчеркнул, что западный праздник не просто перекочевал к нам, его пытаются изменить, адаптировать под местные традиции.

«К сожалению, отдельные люди и даже целые организации, желая адаптировать чуждый нам праздник к русским традициям, стали называть Хэллоуин Тыквенным спасом. Смена названия не меняет сути, а лишь вводит людей в заблуждение, порождая новую волну невежества. Слово “Спас” ассоциируется у христиан с образом Христа Спасителя. Это слово употребляется в речи, когда мы совершаем праздники, в основе которых лежат события из земной жизни Господа, когда вспоминаем чудеса, явленные Богом. Подлинное чудо Господне и образы святых не имеют ничего общего с жуткой атмосферой Хэллоуина и главным символом этого нехристианского праздника», – обратил внимание отец Александр.

Собравшимся показали изображения нечисти – совсем не милые, не забавные. Такие, с которыми не хочется связываться, даже ради шутки. В таких бесов не хочется наряжаться самим и уж тем более наряжать своих детей.

«Есть очень много икон, на которых изображены бесовские вещи. Выглядят они там совсем не прикольно и не весело. Вот, к примеру, мне нравится икона “Святая Марина, изгоняющая бесов”. Согласно преданию, молодая девушка Марина не хотела выходить замуж за правителя провинции, желая податься в монахини. За это несостоявшийся жених-язычник подверг ее пыткам. Девушка молилась, пытаясь найти в себе силы и выжить. Марине, находившейся в заточении, трижды являлся сам Сатана. Сначала он явился к ней в образе змея и проглотил ее, но девушка, находясь в его чреве, прочитала молитву и совершила крестное знамение, тогда бес разорвался изнутри. В следующие раз она вступила с ним в борьбу, в какой-то момент увидела в углу своей темницы медный молот. Она схватила беса и начала бить его по голове», – рассказал «Татар-информу» отец Александр.

Святая Марина вступила в борьбу с бесом, в какой-то момент увидела в углу своей темницы медный молот. Она схватила беса и начала бить его по голове Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы не можем до конца объяснить, что такое райское блаженство и адское мучение»

Нечисть не всегда изображали с рогами и копытами. В Средневековье демонов рисовали с человеческими лицами между ног. Их «визитную карточку» – рога – пририсовывать им стали не сразу. Изначально же в образе красного ангела изображали зло, а синим – добро.

«Мы знаем, что во времена Ветхого Завета изображать Бога было запрещено. Когда он явил себя людям, об этом событии мы знаем благодаря Евангелию и празднику Богоявления, человек смог изобразить его. С тех пор появились иконы. А что касается изображения бесовщины, скажу так: очень многие вещи являются антропоморфными, поскольку мы не можем до конца объяснить, что такое райское блаженство и адское мучение, поскольку там человек будет находится в несколько ином состоянии, которое нам при земной жизни понять не дано. Мы можем только сказать, что одно будет бесконечно прекрасное, а другое – бесконечно ужасное. То есть что это будет конкретно – горение, пытки или там вас зафиксируют в состоянии самого ужасного отчаяния и оно не сможет измениться, потому что нет ни секунды вперед и это состояние будет всегда. Церковь однозначно не отвечает на этот вопрос, но для нашего сознания нам понятны антропоморфные вещи, поэтому когда изображаются сковороды, котлы, костры и так далее, то это то, что ясно нашему человеческому сознанию, равно как и, например, с ангелами: мы изображаем их в виде юноши с крыльями», – рассказывает отец Александр.

Вместе с тем нужно понимать, что описание ангелов в Ветхом Завете тоже сильно отличается от нашего современного понимания.

Собрашимся показали изображения нечисти – совсем не милые, не забавные Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Ветхом Завете рассказывается, как они явились пророку Иезекиилю. Он рассказывал, что это то, что человеческое сознание не может переварить, они находятся в другом сознании бытия, в другом «измерении». И поэтому, когда мы касаемся ангельского мира, мы не можем описать это своими словами», – говорит он.

Стоит отметить, что ангелы в Ветхом Завете изображались, мягко говоря, не такими приятными, как сейчас.

«Описание ангелов в Ветхом Завете сильно отличается от описания ангелов в Новом Завете. Соответственно, и описание бесов сильно отличается. Это автоморфизм. Господь хочет, чтобы нам было приятно: вот ангел – приятный юноша. А вот бес – рога и копыта, это духи зла, которые не могут созидать и уже не могут быть добрыми, они максимально в это погружены», – объясняет иерей.

Являются они по-разному, поэтому многие святые, когда перед ними являлись ангелы, не сразу верили, что перед ними Божий посланник. Тогда ангелы являлись по несколько раз, пока святые не начинали верить, что они не сущности из преисподней, рассказывает священнослужитель.

Елена Кузьмина: «Они изображались с конкретной целью – вызвать душевное переживание. В Средние века у людей они вызывали сильные эмоции» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Средние века нечисть изображали, чтобы вызвать душевные переживания»

«Темные, черные образы, которые кишат страшными подробностями: смешение человеческого и звериного, какие-то противоестественные уродства, – эта негативная составляющая присутствует в христианском искусстве. И то, о чем говорил отец Александр, о празднике Хэллоуин, наши современники переосмысляют те жуткие образы, которые изображались в Средневековье. И то, что вызывало неприятие, вызывало отвращение у предыдущего поколения, сейчас воспринимается иначе», – рассказала заведующая кафедрой религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Елена Кузьмина.

Изначально средневековое изображение нечисти, по словам религиоведа, было создано для того, чтобы уберечь человека от греха.

«Они изображались с конкретной целью – вызвать душевное переживание. В Средние века у людей они вызывали сильные эмоции. Реакция на них была настолько сильной, что в книгах стирали лица негативных персонажей», – подчеркнула Елена Кузьмина.

Выходит, что сейчас человек перестал бояться – ему не страшно смотреть в глаза нечистой силе. Выходит, из-за потери страха и набрал такие масштабы бесовской праздник, размышляют ученые и священнослужители.