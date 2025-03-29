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Происшествия 29 марта 2025 11:27

«Не рискуйте жизнью ради улова»: с начала года на водоемах в РТ погибли 7 человек

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За выход и выезд на лед толщиной менее 7 см предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Татарстану Регина Гаязова.

Только за эту неделю на водных объектах Татарстана зарегистрированы 2 происшествия, спасены 3 человека, в том числе двое детей.

«С начала года зарегистрированы 12 происшествий, а за аналогичный период прошлого года – всего три. Произошло увеличение количества происшествий в 4 раза», – отметила Гаязова.

На сегодняшний день в Татарстане выставлены 10 круглосуточных спасательных постов в Казани, Зеленодольске, Лаишево, Ташкирмени, Заовражном Каратае, Алексеевском, Красном Ключе, Чистополе, Набережных Челнах и Мелькени.

«Любителям подледного лова рыбы необходимо помнить, что при попадании человека в холодную воду счет идет не на минуты, а на секунды. А для прибытия самого ближайшего спасательного поста необходимо время. Не рискуйте жизнью ради улова!» – сказала Гаязова.

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