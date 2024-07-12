«Не раз становился свидетелем ДТП»: как депутат стал ночным спасателем в Челнах

Предприниматель и депутат горсовета Набережных Челнов Марсель Тухватуллин по ночам работает спасателем-волонтером. За несколько месяцев с единомышленниками они уже спасли несколько жизней.

У Марселя четверо детей, один из них — мотогонщик, поэтому он понял, что должен быть готов к экстренной ситуации. Также в его жизни не раз были случаи, когда он становился свидетелем ДТП. Так, однажды на глазах Марселя скончался пострадавший мужчина.

«Возможно, если бы я и другие свидетели аварии знали, как ему помочь, он бы выжил. Тогда я записался на курсы по оказанию первой помощи. Познакомился с ребятами-волонтёрами, которые работают спасателями. Одна из них, девушка, рассказала, как на отдыхе в Турции утонула двухлетняя девочка, а спасатели на пляже отеля, вытащив ее из моря, не знали, как правильно оказать первую помощь. Наша челнинка не растерялась и смогла сделать сердечно-легочную реанимацию, как ее учили на курсах. В итоге с 30-й попытки ребенок задышал. Эта история вдохновила меня присоединиться к движению спасателей», — рассказал Марсель.

Обученные волонтеры получают тревожный вызов от очевидцев через приложение на телефоне «Спасатель рядом» или от «скорой помощи», загруженной на тот момент другими вызовами.

Приезжают с аптечкой на место, как правило, за 5 минут, оценивают ситуацию, оказывают первую помощь и до приезда «скорой» находятся с медиками на связи. Приводят в чувство лежащих на земле нетрезвых людей, отправляют их домой, если их здоровью ничего не угрожает, помогают больным с инсультом занять безопасное положение тела до приезда специалистов. Спасают раненных от кровопотери в результате потасовок.

«В нашем городе пока мало кто знает о приложении и такой возможности вызвать спасателей. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнали о новой службе. А мы будем делать всё, что от нас зависит, для спасения жителей», — говорит Тухватуллин.