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«Не пустил врагов сюда»: каким был командир боевой машины из Нижнекамска
Старший сержант Иван Калашников в тяжелый для страны период с оружием в руках пошел защищать интересы своей Отчизны, выбрав для себя непростой и благородный путь защитника мира. За свои заслуги боец награжден орденом Мужества. Каким он был, рассказали его близкие и сослуживцы.
«Ценил труд людей и был трудолюбив сам»
Иван Калашников родился в селе Сухарево Нижнекамского района в 1991 году. Был старшим ребенком в семье, где воспитывались пятеро детей. Он окончил Сухаревскую среднюю общеобразовательную школу, учился в одном классе со своей сестрой-двойняшкой Настей, которую всегда оберегал и защищал.
«Ценил труд людей и был трудолюбив сам. К любому порученному делу относился с чувством глубокой ответственности», — цитирует учителей пресс-служба Нижнекамского района.
Иван особенно помогал деду, увлеченно занимался с ним плотницким делом. Помогал родителям в хозяйстве, отзывался на просьбу каждого односельчанина.
Мать Ивана Калашникова — Татьяна Жеверднякова вспоминает, что когда отец уезжал в рейс, он был за главного — настоящей опорой. С детства разговаривали с ним на равных, учили быть справедливым. Таким он и вырос.
«Был очень отзывчивым и справедливым»
После окончания 11 классов Иван поступил учиться на автослесаря в профессиональный лицей № 23 города Нижнекамска. Военную присягу принял в 2009 году.
После службы в армии был направлен в Тоцкое Оренбургской области для прохождения военной службы по контракту. Военный служил в должности командира боевой машины первой мотострелковой роты.
В 2020 и 2021 годах привлекался к выполнению задач при вооруженном конфликте на территории Таджикистана.
Также был награжден медалями «За возвращение Крыма» в 2014 году и «За боевые отличия» в 2015-м. А за мужество и героизм при освобождении Донбасса Указом Президента РФ Владимира Путина награжден орденом Мужества.
«Встал на защиту Донбасса»
С первых дней спецоперации Иван Калашников был на передовой. «Иван был очень отзывчивым и справедливым, наверное, поэтому выбрал для себя службу в армии», — говорят о нем сослуживцы.
14 августа 2022 года он погиб в бою, защищая мирную жизнь народа и национальную безопасность Родины.
Весть о гибели Ивана Калашникова в военную часть поселка Тоцкое пришла днем 15 августа. 23 августа гибель Ивана подтвердили официально.
«Гордимся им, что встал на защиту в тот день, что не пустил врагов сюда. Мы живем под мирным небом, не вздрагиваем и не слышим этих взрывов», — отметила его мама Татьяна Жеверднякова.
У него остались жена и сын, которому на тот момент исполнилось 6 месяцев.
«Из жизни ушел настоящий мужчина»
Гибель Ивана Калашникова стала большой потерей для Нижнекамска и района. Героя с воинскими почестями похоронили в родном селе Сухарево 26 августа 2022 года.
Проститься с солдатом собралось всё село: пришли родные, друзья, соседи, а также исполняющий обязанности главы района Александр Умников, заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин, руководитель Совета ветеранов НМР Григорий Китанов, глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов, руководители структурных подразделений исполкома, ветераны и депутаты.
Слова соболезнования выразил Рустем Сибгатуллин.
«Из жизни ушел настоящий мужчина — герой не только города и республики, но и всей России. Наш земляк настоящий патриот страны. Он, защищая мирную жизнь и национальную безопасность, честно и беззаветно исполнял свой воинский долг. Такие герои навечно вписали свое имя в современную летопись воинской славы», — сказал он.
«Эти ребята всегда были впереди»
В Сухаревской средней школе Нижнекамского района открыли стенд Ивану Калашникову и разведчику Алексею Концову. Они оба учились в этой школе, но в разное время.
На церемонии открытия присутствовали родные, друзья и односельчане погибших.
Решение увековечить память Ивана и Алексея в стенах школы было не случайным. Именно сюда они пришли несмышлеными мальчишками в первый класс. Грызли гранит науки, росли и стали настоящими мужчинами, которые не побоялись и отправились защищать Родину.
«Что бы ни случилось, где бы ни нужна была помощь, эти ребята всегда были впереди», — поделилась с «НТР 24» председатель Комитета солдатских матерей Нижнекамского района Татьяна Абрамова.
Стенд памяти будет напоминать всем о героическом подвиге ее 31-летнего сына, уверена мама Ивана Калашникова. В Сухаревской средней школе сейчас учится его младший брат.
«Увековечить обязательно надо было. Это пример для молодежи. Его помнят — это важно. Он погиб ради мира на земле», — считает жительница села Сухарево Эльвира Сулейманова.
После открытия мемориала в честь Ивана Калашникова в школе прошел турнир по волейболу. В команды вошли те, кто с ним жил рядом, работал, учился и дружил.
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