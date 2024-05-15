«Не пустил врагов сюда»: каким был командир боевой машины из Нижнекамска

Фото: страница во «ВКонтакте» «Сухаревский дом культуры»

«Ценил труд людей и был трудолюбив сам»

Иван Калашников родился в селе Сухарево Нижнекамского района в 1991 году. Был старшим ребенком в семье, где воспитывались пятеро детей. Он окончил Сухаревскую среднюю общеобразовательную школу, учился в одном классе со своей сестрой-двойняшкой Настей, которую всегда оберегал и защищал.

«Ценил труд людей и был трудолюбив сам. К любому порученному делу относился с чувством глубокой ответственности», — цитирует учителей пресс-служба Нижнекамского района.

Иван особенно помогал деду, увлеченно занимался с ним плотницким делом. Помогал родителям в хозяйстве, отзывался на просьбу каждого односельчанина.

Мать Ивана Калашникова — Татьяна Жеверднякова вспоминает, что когда отец уезжал в рейс, он был за главного — настоящей опорой. С детства разговаривали с ним на равных, учили быть справедливым. Таким он и вырос.

«Был очень отзывчивым и справедливым»

После окончания 11 классов Иван поступил учиться на автослесаря в профессиональный лицей № 23 города Нижнекамска. Военную присягу принял в 2009 году.

После службы в армии был направлен в Тоцкое Оренбургской области для прохождения военной службы по контракту. Военный служил в должности командира боевой машины первой мотострелковой роты.

В 2020 и 2021 годах привлекался к выполнению задач при вооруженном конфликте на территории Таджикистана.

Также был награжден медалями «За возвращение Крыма» в 2014 году и «За боевые отличия» в 2015-м. А за мужество и героизм при освобождении Донбасса Указом Президента РФ Владимира Путина награжден орденом Мужества.

«Встал на защиту Донбасса»

С первых дней спецоперации Иван Калашников был на передовой. «Иван был очень отзывчивым и справедливым, наверное, поэтому выбрал для себя службу в армии», — говорят о нем сослуживцы.

14 августа 2022 года он погиб в бою, защищая мирную жизнь народа и национальную безопасность Родины.

Весть о гибели Ивана Калашникова в военную часть поселка Тоцкое пришла днем 15 августа. 23 августа гибель Ивана подтвердили официально.

«Гордимся им, что встал на защиту в тот день, что не пустил врагов сюда. Мы живем под мирным небом, не вздрагиваем и не слышим этих взрывов», — отметила его мама Татьяна Жеверднякова.

У него остались жена и сын, которому на тот момент исполнилось 6 месяцев.

«Из жизни ушел настоящий мужчина»

Гибель Ивана Калашникова стала большой потерей для Нижнекамска и района. Героя с воинскими почестями похоронили в родном селе Сухарево 26 августа 2022 года.

Проститься с солдатом собралось всё село: пришли родные, друзья, соседи, а также исполняющий обязанности главы района Александр Умников, заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин, руководитель Совета ветеранов НМР Григорий Китанов, глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов, руководители структурных подразделений исполкома, ветераны и депутаты.

Слова соболезнования выразил Рустем Сибгатуллин.

«Из жизни ушел настоящий мужчина — герой не только города и республики, но и всей России. Наш земляк настоящий патриот страны. Он, защищая мирную жизнь и национальную безопасность, честно и беззаветно исполнял свой воинский долг. Такие герои навечно вписали свое имя в современную летопись воинской славы», — сказал он.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

«Эти ребята всегда были впереди»

В Сухаревской средней школе Нижнекамского района открыли стенд Ивану Калашникову и разведчику Алексею Концову. Они оба учились в этой школе, но в разное время.

На церемонии открытия присутствовали родные, друзья и односельчане погибших.

Решение увековечить память Ивана и Алексея в стенах школы было не случайным. Именно сюда они пришли несмышлеными мальчишками в первый класс. Грызли гранит науки, росли и стали настоящими мужчинами, которые не побоялись и отправились защищать Родину.

«Что бы ни случилось, где бы ни нужна была помощь, эти ребята всегда были впереди», — поделилась с «НТР 24» председатель Комитета солдатских матерей Нижнекамского района Татьяна Абрамова.

Стенд памяти будет напоминать всем о героическом подвиге ее 31-летнего сына, уверена мама Ивана Калашникова. В Сухаревской средней школе сейчас учится его младший брат.

«Увековечить обязательно надо было. Это пример для молодежи. Его помнят — это важно. Он погиб ради мира на земле», — считает жительница села Сухарево Эльвира Сулейманова.

После открытия мемориала в честь Ивана Калашникова в школе прошел турнир по волейболу. В команды вошли те, кто с ним жил рядом, работал, учился и дружил.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.