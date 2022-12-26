«Не пускают газовщиков в дом»: от отравлений угарным газом погибли 8 татарстанцев

За год от отравлений угарным газом в Татарстане пострадали около ста человек, восемь погибли. Опасаясь мошенников, люди не пускают газовщиков в дом для поверки приборов учета.

Такие данные привел исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Актуальная проблема — отравления угарным газом. За год пострадали порядка ста человек. Всего было 50 таких случаев, восемь человек погибли. Я бы призвал жителей внимательно относиться к своему имуществу, пускать представителей газовых служб, которые приходят», — сказал он.

Спикер уточнил, что ранее по почтовым ящикам в жилых домах были раскиданы объявления — якобы от службы газа. Оказалось, что таким образом действовали мошенники. Информация об этом появилась в СМИ.

«Распространили непонятную информацию о поверке приборов учета, на красивых бланках, с печатями. Оказалось, что это мошенники. Люди после этого перестали пускать специалистов газовой службы. Нужно проводить техническое обслуживание, пускать газовые службы. Если есть сомнения, можно позвонить в организацию и узнать, проводится поверка или нет», — подчеркнул Романов.