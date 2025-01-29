«Не пряталась, а ездила работать»: за махинации с путевками в Казани арестовали турагента

Сегодня Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения турагенту Анджеле Мусиной. Ее обвиняют в пяти эпизодах мошенничества.

Женщину арестовали накануне днем в квартире сожителя. До этого момента следствию не удавалось установить ее местонахождение. Уголовное дело было открыто еще в августе 2024 года – изначально оно касалось неизвестного лица, но после того, как пострадавшие клиенты прямо указали на Мусину, она стала ключевой подозреваемой в этом деле.

«Прошу не брать меня под стражу, а заключить под домашний арест. 20 лет я веду свой бизнес, проблемы появились только в последний год. Я согласна с теми турами, которые я не смогла провести. Однако я не согласна с предъявленными суммами, деньги я возвращала. Со следствием я сотрудничаю, согласна вести себя как добросовестный обвиняемый», – выступила на заседании Анджела Мусина.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о клиентах, пострадавших от действий Мусиной. Люди приобретали туры через казанское туристическое агентство «Адриатика», где Анджела Мусина занимает должность директора. Впоследствии они обнаруживали, что ни авиабилеты, ни проживание в отеле так и не были оплачены.

«2 августа я уехала в Москву на заработки. Я не скрывалась от следствия, вернулась в ноябре», – рассказала Анджела Мусина. Она также указала, что через мессенджер давала следователю все объяснения.

Сегодня суд заключил Анджелу Мусину под стражу на 2 месяца.