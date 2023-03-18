«Не просто жить, а побеждать»: как девушка с ДЦП стала королевой красоты и параспорта

Из-за тяжелого заболевания Ангелина Кузнецова всю жизнь передвигается на инвалидном кресле, но это не мешает ей жить яркой и насыщенной жизнью

«В семь-восемь месяцев дочка начала брать игрушки ножками»

У 18-летней Ангелины Кузьминой из Набережных Челнов ДЦП. Из-за тяжелого заболевания девушка всю жизнь передвигается на инвалидном кресле, но это не мешает ей жить яркой и насыщенной жизнью.

Успеха жительница Татарстана добилась благодаря личному упорству и поддержке мамы – Анны Кузьминой. Женщина родила дочь в 16 лет, на сроке 36 недель. Поначалу малышка росла как обычный ребенок, отклонения в развитии появились ближе к трем-четырем месяцам.

«Она не могла ручками брать игрушки. Начали ходить по врачам, ездить по больницам. В пять-шесть месяцев нам сказали, что ребенок – инвалид, а в семь-восемь месяцев поставили диагноз – ДЦП, в это время дочка начала брать игрушки ножками», – рассказывает мама Ангелины.

Успеха Ангелина добилась благодаря личному упорству и поддержке мамы

С будущим отцом своей дочери она познакомилась на подсобных работах в летнем лагере. Влюбилась, забеременела, расписались. Когда ребенок появился на свет, молодая мама завершала учебу в вечерней школе. Супруг и родственники спокойно отнеслись к вести о том, что у малышки есть серьезные проблемы со здоровьем, и во всем помогали.

«Эффективности от лечения не было. Врачи сказали, что если ребенок к шести-семи годам научится сидеть, это будет настоящим счастьем», – вспоминает женщина.

Через год после появления на свет Ангелины она родила вторую, здоровую дочку. В то же время женщина поступила на заочное отделение в вуз. Приходилось учиться и воспитывать двух малышек, денег на жизнь постоянно не хватало, из-за этого начались ссоры с мужем.

«Человек совсем испортился: пил, поднимал руку, толком не работал. В результате я от него ушла», – продолжает повествование Анна.

С тех пор мужчина прекратил общаться с женой и детьми. Спустя время Анна Кузьмина встретила другого мужчину, от которого родила третьего ребенка. Тем не менее многодетная мама старалась уделять немало внимания развитию своей особенной дочки.

В пять лет девочка начала посещать бассейн, где научилась плавать ногами. Этот навык помог в ее дальнейшем развитии

«Каждый день Ангелину ждет упорный труд, в ее жизни было много слез и крика»

Анна Кузьмина твердо решила поставить Ангелину на ноги. В пять лет девочка начала посещать бассейн, где научилась плавать ногами. Этот навык помог в ее дальнейшем развитии. Ближе к 10 годам Ангелина научилась самостоятельно передвигаться и даже могла пройти пешком в сопровождении мамы вокруг школы.

«Потом у дочери начался переходный возраст, и все, чего мы добились, пошло насмарку. Мышцы выросли и ослабли, Ангелина даже 10 метров не могла пройти, держа меня под руку», – говорит женщина.

Если раньше курсы реабилитации девочка проходила три-четыре раза в год, то с тех пор они стали постоянной и неотъемлемой частью ее жизни. Каждое, даже самое небольшое достижение Ангелине давалось нелегко.

Каждый день Ангелина вынуждена преодолевать разные трудности

«Некоторые взрослые не могут выдержать того, что приходится преодолевать в ходе лечения детям. Каждый день Ангелину ждет упорный труд, в ее жизни было много слез и крика. Я объяснила дочери, что без преодоления трудностей в жизни невозможно ничего добиться», – поясняет Анна.

Каждый день Ангелина вынуждена преодолевать разные трудности. Она не может самостоятельно умыться, поесть, одеться и выйти из дома. Из-за сильного искривления позвоночника Ангелина постоянно посещает вместе с мамой врачей и занимается лечебной физкультурой. Массаж, который нужен для укрепления мышц почти каждый день, – не приятная, а весьма болезненная процедура.

«У дочки бывают такие непроизвольные движения руками, что она может ударить себя или окружающих, поэтому руки нужно фиксировать», – рассказывает мама девушки.

Побывав вместе с ребенком на приеме у множества врачей по всей стране и пройдя вместе с ней разные реабилитационные программы, женщина поняла, что с болезнью Ангелины нужно смириться. Это случилось ближе к совершеннолетию дочери.

«Я поняла, что хватит ее мучить постоянными лечениями, волшебной таблетки не будет и чуда не произойдет», – говорит женщина.

Ангелина окончила школу, поступила на бюджетное отделение в московский колледж

«Когда Ангелина работает ногами, развивается ее мозг»

В настоящее время Ангелина окончила школу, поступила на бюджетное отделение в московский колледж, где дистанционно осваивает профессию программиста, получает стипендию. Печатать ногами на компьютере так же быстро, как все это делают пальцами рук, у нее не получается. Отличная учеба дается непросто, девушка провела немало бессонных ночей, до утра выполняя задания.

Студентка имеет разносторонние увлечения. Пятикратная чемпионка Татарстана по игре бочча играет на пианино, готовит сладости и рисует пейзажи ногами. Такие удивительные способности поначалу вызывали недоумение у врачей.

Ангелина рисует пейзажи ногами

«Кто-то из врачей посоветовал нам завязывать ноги, чтобы дочь все делала руками. Но потом другой врач сказал, что, фиксируя ноги, мы тормозим развитие ребенка. Когда Ангелина работает ногами, развивается ее мозг. И мы приняли ситуацию», – вспоминает мама необычной девушки.

Когда есть свободное время, Ангелина плетет браслеты из бисера и пробует шить ногами. А еще она обожает готовить и с радостью помогает маме резать салаты, делать коктейли и мороженое, может угостить младшего брата и сестру вкусными сосисками в хрустящем кляре.

Все ингредиенты: мука, сахар, молоко, вода, соль, порошок для выпечки, масло, соус и сосиски – разложены перед необычным поваром на специальном низком столе. Ангелина, сидя на коляске, ловко берет двумя пальцами левой ноги стакан за ручку. Помогая правой ногой, пересыпает содержимое в миску. Такую процедуру она проделывает со всеми сыпучими и жидкими продуктами. Ловко взбалтывает массу венчиком, потом берет двумя пальцами левой ноги нож и, придерживая правой, режет сосиски. Держа сосиски за специальные палочки, макает по очереди в приготовленную смесь.

«Ее кумир – Константин Ивлев. На 16-летие он отправил Ангелине видеопоздравление, дочь от счастья чуть в обморок не упала», – вспоминает мама девушки.

Чтобы сделать сюрприз к празднику, женщина заранее написала известному шеф-повару и телеведущему письмо, в котором рассказала про таланты и увлечения дочери.

Кроме того, благодаря маме Ангелину поздравил по телефону солист группы «Звери» Роман Билык (Зверь). Вскоре после этого девушка побывала не концерте этой группы в Нижнекамске. Слушала выступление у самой сцены, а после передала Роману свою картину, написанную ногами, и сфотографировалась с кумиром.

Шесть лет назад в Набережных Челнах открылась секция бочча

«Ходы в игре бочча просчитываю наперед»

В спорт девушка с ДЦП пришла тоже благодаря маме. Шесть лет назад в Набережных Челнах открылась секция бочча. Узнав об этом, мама Ангелины решила, что ее дочь обязательно должна попробовать свои силы.

«Мы не знали, можно ли играть ногами, попробовали – и получилось! Уже на второй год Ангелина заняла первое место по Татарстану и девятое по России», – говорит Анна.

Оказывается, кроме Ангелины в игру бочча во всей России играют ногами лишь несколько человек. Завоевав многочисленные победы на соревнованиях различного уровня, спортсменка из Набережных Челнов мечтает выступить на Паралимпиаде.

Кроме Ангелины в игру бочча во всей России играют ногами лишь несколько человек

«Мне уже трудно представить свою жизнь без спорта. Бочча – увлекательная игра, ходы в которой порой просчитываю наперед», – рассказывает сама Ангелина.

Выговаривать вслух длинные предложения ей сложно, поэтому она печатает ответы на мои вопросы на компьютере.

«Ежедневно тренироваться получается не всегда, поскольку много времени уходит на учебу и ЛФК. В спортзале мы занимаемся два раза в неделю по два часа. Конечно, чтобы получить хороший результат, нужно заниматься чаще. Мечтаю попасть на международные соревнования», – делится планами Ангелина.

В прошлом году Ангелина заняла первое место на республиканском конкурсе красоты и талантов «Жемчужина Татарстана»

Юная «Жемчужина Татарстана» благодарна маме за то, что та открыла для нее мир спорта.

«Моя мама самая лучшая на свете, она красивая, добрая, решительная, можно сказать, что она – боец и увлекает меня во все начинания. Благодаря игре бочча у меня появилось много хороших друзей, с которыми часто встречаемся на сборах и соревнованиях», – продолжает Ангелина.

Мама особенной девушки из Татарстана считает, что ее дочь должна быть успешной не только в спорте, но и счастливой. Ангелина когда-нибудь обязательно встретит настоящую любовь, выйдет замуж и станет мамой, утверждает Анна Кузьмина.

Фотографии предоставлены Анной Кузьминой