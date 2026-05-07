«Не просто работа»: как «Амбассадоры Татнефти» формируют имидж компании

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Первый выпуск и торжественное открытие второго сезона проекта «Амбассадоры Татнефти» состоялся в Альметьевске на прошлой неделе. Десять новых представителей по девяти ключевым направлениям деятельности «Татнефти» приняли эстафету продвижения корпоративных ценностей.

Старт второго сезона прошел на площадке арт-резиденции «Открытые мастерские». Участники первого потока подвели итоги работы и передали эстафету новым участникам. В ходе заявочной кампании второго сезона поступило 499 анкет. Причем не только от работников компании, но и от студентов, школьников и представителей внешних сообществ.

По итогу отбора были выбраны десять амбассадоров по ключевым направлениям деятельности «Татнефти». Среди них – сотрудники компании, резидент «Открытых мастерских», студентка и девятиклассник. В новом сезоне расширился и спектр направлений. Посланники бренда будут вместе развивать и представлять инженерию, культуру безопасности, добычу и бурение, креатив, экологию, волонтерство, студенчество, биотехнологии и здоровый образ жизни.

Передавая эстафету новым участникам, амбассадоры первого сезона дали ряд советов и наставлений своим преемникам. Например – искать свой собственный путь и помнить, что они всегда могут рассчитывать на поддержку.

«Побороть внутренний страх, взять максимум от представившейся возможности и делать то, что ты любишь», – такое напутствие дала выпускница гимназии №1 им. Р. Фахретдина Лейла Мустафина ученику этой же гимназии и амбассадору нового сезона Кариму Мисбахову.

В свою очередь, заместитель генерального директора Компании по социальному развитию Ренат Мамин подчеркнул, что через амбассадоров «Татнефть» показывает, что компания – это не просто работа, а еще и люди, а также множество траекторий развития.

«Я верю, что наши амбассадоры делают большое и правильное дело. Их знают, уважают, к ним прислушиваются», – отметил он.

Отметим, что проект «Амбассадоры Татнефти» получил признание на федеральном уровне: на корпоративной премии HR Impact 2026 он был удостоен специального приза в номинации «Employer brand» («Бренд работодателя»).