Не просто Игры: Минниханов приехал в Астану на спортивное мегасобытие Центральной Азии

Рустам Минниханов по приглашению казахской стороны прибыл в Астану для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников

Фото: стоп-кадр видео

«Несмотря на вашу занятость подготовкой к саммиту БРИКС, вы сегодня с нами»

Сегодня Рустам Минниханов по приглашению казахской стороны («наших братьев», как написал он в своем телеграм-канале) прибыл в столицу Казахстана для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников. В международном аэропорту Астаны его встретил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

Перед началом церемонии Раиса Татарстана в своей резиденции Акорда принял Президент Казахстана. Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, в ходе этой встречи лидер Татарстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с началом Игр, которые, по его словам, «вносят неоценимый вклад в возрождение и сохранение культуры кочевых цивилизаций» (отметим, что в составе российской сборной выступит и татарстанская команда из 27 спортсменов и 5 тренеров), а также поблагодарил за создание условий для укрепления сотрудничества в рамках российско-казахстанских отношений.

Перед началом церемонии Раиса Татарстана в своей резиденции Акорда принял Президент Казахстана Фото: akorda.kz

«Вместе с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным вы активно поддерживаете развитие связей между нашими странами на уровне регионов. Повестка сотрудничества достаточно насыщенная», - сказал Рустам Минниханов, выразив готовность к реализации совместных проектов в области производства продукции высокого передела, IT-индустрии и в других секторах экономики.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев заверил, что все проекты, уже реализуемые с Татарстаном, идут по плану. «Рад вас приветствовать. Несмотря на вашу занятость подготовкой к саммиту БРИКС, вы сегодня с нами. Все наши совместные проекты реализуются по плану и находятся под моим личным контролем», – отметил он.

Фото: стоп-кадр видео

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, он указал на важность своевременной и качественной реализации совместных проектов в области машиностроения и нефтегазохимии. Кроме того, собеседники обсудили вопросы межрегионального сотрудничества и повестку предстоящего саммита БРИКС, передает Акорда.

В Казахстан приехал Госансамбль песни и танца Татарстана

Сама церемония открытия Игр, представляющая собой музыкально-театрализованное шоу с участием около 3 тысяч артистов, началась в 17:00 по московскому времени на стадионе «Астана Арена».

Помимо Рустама Минниханова ее почетными гостями стали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, национальный лидер туркменского народа - глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и другие. Объявление об их присутствии стадион встретил аплодисментами.

Церемония началась с поднятия государственного флага Казахстана и флага Всемирных игр кочевников и исполнения гимна Казахстана. Затем прошел парад спортсменов. К слову, сборную России на входе на стадион казахские болельщики встречали «Катюшей».

На церемонии открытия выступил и Государственный ансамбль песни и танца РТ. Об этом в своем телеграм-канале написал Раис Татарстана:

«Всемирные игры кочевников в Астане открывает Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан! Булдыралар!»

21 народный вид спорта и этноаул «Вселенная кочевников»

Пятые по счету Игры проходят под девизом «Встреча в Великой степи». На них ожидается участие более 2,5 тыс. спортсменов из 89 стран. Общий призовой фонд соревнований составил 253 миллиона тенге (47 млн рублей).

В соревновательной программе заявлен 21 вид спорта, среди которых скачки, национальные виды борьбы, единоборства, стрельба из традиционного лука, традиционные интеллектуальные игры, национальные виды охоты с птицами, народные игры, а также показательные выступления. К слову, программа могла быть шире, однако после масштабного паводка весной этого года на севере Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уменьшить бюджет мероприятия. В итоге на организацию Игр было выделено 5,7 млрд тенге.

Пятые по счету Игры проходят под девизом «Встреча в великой степи» Фото: © Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Помимо чисто спортивных объектов в Играх будут задействованы и другие локации в Астане. Например, этническая деревня «Көшпенділер Әлемі» («Вселенная кочевников»), расположенная неподалеку от ипподрома «Казанат» и содержащая в том числе Музей кочевых цивилизаций под открытым небом, Восточный рынок, детскую игровую площадку для национальных игр, этнопоселения регионов и др.

Завершатся Игры 13 сентября.

Впервые Всемирные игры кочевников были проведены в Кыргызстане в 2014 году. В их основу легли народные игры кочевых народов Центральной Азии. Трижды Игры проходили в киргизском городе Чолпон-Ата, в 2020 году они были отменены из-за пандемии коронавируса, а в 2022-м возобновились в турецком Изнике.