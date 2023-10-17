«Не проливать кровь, но защищать Родину»: о чем говорили в эфире телемарафона «ВСЕ СВОИ»

В масштабной акции «ВСЕ СВОИ» сегодня приняли участие градоначальники и руководители нескольких районов Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Забота о семье военнослужащего – это очень важная тема»

В масштабной акции «ВСЕ СВОИ» сегодня приняли участие градоначальники и руководители нескольких районов Татарстана. Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов рассказал зрителям телемарафона, как помогают близким военнослужащих с заготовкой дров, оформлением документов и заботятся о семьях бойцов.

«Была такая ситуация, было много ребят в Альметьевске и других поселениях, которые хотели проявить себя на службе по контракту, но у них были сложности с оформлением документов и прохождением медкомиссии. Мы посмотрели опыт других регионов, и тогда у нас появился пункт отбора на контрактную службу», – сказал он.

По его словам, сегодня можно обратиться в одно окно, чтобы пройти все процедуры и собрать необходимые документы за 3-4 часа, после чего человек будет свободен, а на следующей день станет ясно, принимают его на службу или нет. И поделился мнением о том, что так должно быть в каждом районе.

Тимур Нагуманов: «Забота о семье военнослужащего – это очень важная тема. Когда мы провожаем ребят, мы берем обязательства по заботе об их семьях, пока они на передовой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Забота о семье военнослужащего – это очень важная тема. Когда мы провожаем ребят, мы берем обязательства по заботе об их семьях, пока они на передовой. Мы создали штаб “Добрый Альметьевск. Своих не бросаем”. Этот штаб работает 24 на 7, и через него идет постоянный контакт с женами военнослужащих и их семьями в целом», – сказал он.

Речь шла о помощи с посещением бесплатных кружков, об организации питания, индивидуальных подарках. Волонтеры также помогают гражданам с дровами и ремонтируют котлы.

В свою очередь глава Тетюшского района Рамис Сафиуллин заявил, что регулярно встречается с людьми, которые приходят на прием и даже вне приемного времени.

«Кому что необходимо, мы помогаем, насколько есть наши возможности. Допустим, в здравоохранении нет проблем: если кого-то нужно отправить в Казань – договариваемся и отправляем. Если детям бойцов СВО нужно поступать, если баллов им не хватает, мы также оказываем поддержку. Недавно мы помогли парню устроиться в Танковое училище. Каждого сопровождаем, насколько возможно и невозможно», – рассказал Сафиуллин.

Он подчеркнул, что в Тетюшском районе Татарстана успевают оказывать помощь и жителям новых территорий, а также мобилизованным землякам.

«Когда была мобилизация, у них были сомнения, а через 3-4 месяца смотрю, они совсем другие – настоящие бойцы. Когда мы их отправляли, у нас и у самих были сомнения, а теперь мы уверены, что победим», – рассказал глава района.

Наталья Бутаева: «Наша цель – сделать так, чтобы у семей наших участников СВО не было проблем в части обеспечения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для детей граждан, проходящих воинскую службу по контракту, предусмотрен ряд мер, которые начинают действовать прямо с момента их рождения, сообщила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

«Наша цель – сделать так, чтобы у семей наших участников СВО не было проблем в части обеспечения. Самая популярная и востребованная мера – это единовременная выплата в 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Отмечу, что мы стараемся обеспечить каждого члена семьи военнослужащего вниманием и заботой», – рассказала Наталья Бутаева.

Замминистра труда напомнила о существующих мерах поддержки для военнослужащих и их семей, среди которых единовременные выплаты на детей, единовременная выплата самому гражданину при заключении контракта, льготы по оплате ЖКУ, оформлении путевок на курортный отдых, льготы на медицинские услуги, приставление социальных работников к семьям военнослужащих и многие другие.

«Мы – жены, ждем, верим, надеемся и передаем свою любовь нашим бойцам»

Для военнослужащих в зоне специальной военной операции всего за три месяца благотворительный фонд «Закят» собрал 8 млн рублей благодаря неравнодушным жителям республики. С этой информацией на патриотическом телемарафоне «ВСЕ СВОИ» выступил генеральный директор благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов.

Он рассказал, что в 2022 году фонд собрал около 24 млн пожертвований, из которых одна треть была отправлена в зону СВО. В этом году благодаря фонду «Закят» для наших солдат в зону СВО было направлено 10 млн рублей.

«26 сентября 2022 года мы организовали благотворительную акцию, к которой присоединились все неравнодушные, в их числе полторы тысячи имамов мечетей республики», – сказал он.

Марданов отметил, что в холодное время года они стараются большое внимание уделить теплой одежде и пище для отправки бойцам в зону СВО. Так, в зону спецоперации для мусульман было отправлено 17 тысяч банок халяльной тушенки и консервов, халяльные сухие пайки. Всего было доставлено около 7 тонн такого груза.

Помимо этого, фонд помогает и семьям военнослужащих. Так, в октябре 2022 года бойцам в зону СВО передали около 100 кг теплых вещей, в их числе обувь, одежда и прочее. Около 500 кг обмундирования было отправлено зимой.

Евгения Коцарь выступила на телемарафоне с заявлением, что все жены военнослужащих готовы встать за спинами мужей, поддержать их и дать им надежду на то, что все будет хорошо Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Организатор народного гуманитарного движения «За Победу! Казань» Евгения Коцарь выступила на телемарафоне с заявлением, что все жены военнослужащих готовы встать за спинами мужей, поддержать их и дать им надежду на то, что все будет хорошо. Она поделилась, что организовать движение «За победу! Казань» решила, когда через полгода ее муж впервые приехал в отпуск.

«Ни для кого не секрет, что и техника горела, и личные вещи терялись. Все это легло на семью, нам пришлось все это восполнить. Я начала высылать просьбы в различные группы, неравнодушные люди подхватили и стали помогать», – рассказала жена героя.

Уже год участники движения помогают бойцам, плетут маскировочные сети, шьют форму, собирают гуманитарную помощь, а также письма из школ и детских садов.

«Мы – жены, ждем, верим, надеемся и передаем свою любовь нашим бойцам», – подытожила Евгения.

Гузель Удачина: «Главная наша миссия – оказание помощи ребятам в возвращении к обычной жизни, а также помощь их семьям» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша миссия – помочь ребятам вернуться к обычной жизни»

Руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина, выступая на патриотическом телемарафоне «ВСЕ СВОИ», рассказала, что ее организация активно помогает семьям защитников Родины и ветеранам спецоперации.

Она отметила, что каждому ветерану боевых действий назначается социальный координатор, который помогает решить все возможные проблемы.

«Наш фонд – это самая молодая государственная структура, которая создана по поручению нашего Президента Владимира Путина. Главная наша миссия – оказание помощи ребятам в возвращении к обычной жизни, а также помощь их семьям», – сказала она.

Удачина подчеркнула, что ветеранов в республике курируют 45 координаторов, которые становятся для них центром для обращений, помогают решать различные проблемы, включая проблемы со сбором документов, получением выплат и медпомощью.

Работать в филиал госфонда «Защитники Отечества» координаторы пришли из различных сфер. Среди них встречаются жены действующих военнослужащих, а также ветераны боевых действий.

Она добавила, что большое количество вопросов возникает по мерам поддержки участников СВО и их семей. Удачина отметила, что в ближайшее время в Татарстане планируется принять законопроект, по которому определенные категории граждан из участников СВО смогут получить земельный участок.

«В разработке сейчас находится чат-бот, где можно будет узнать обо всех мерах поддержки для военнослужащих и их семей буквально в два клика. С помощью него можно узнать, какие существуют меры, можете ли вы на них претендовать, и получить все подробности», – рассказала она.

Удачина объяснила, что семьи военнослужащих могут обратиться за психологической помощью к специалистам фонда, а также могут получить бесплатную медицинскую помощь в ряде учреждений Татарстана.

Булат Алеев: «В Казани любой желающий может прийти в республиканский военкомат, в любой военный комиссариат или в центр "Батыр", где может получить помощь с оформлением документов для поступления на контрактную службу» Фото: kzn.ru

«Задача – обеспечить максимальный комфорт для кандидатов-контрактников»

В трансляции телемарафона в поддержку службы по контракту принял участие руководитель аппарата исполнительного комитета Казани Булат Алеев. Он рассказал, что после того, как начал работать центр «Батыр», количество людей, подписывающих контракт, увеличилось в два раза.

«В Казани любой желающий может прийти в республиканский военкома,т или в любой военный комиссариат, или в центр "Батыр", где в формате одного окна, без очередей может получить помощь с оформлением документов для поступления на контрактную службу», – рассказал он.

Он подчеркнул, что задача состояла в том, чтобы обеспечить максимальный комфорт для кандидатов. Специалисты проанализировали процесс и поняли, что процедуры слишком долгие. Прохождение нескольких врачей, сдачу нескольких анализов необходимо было ускорить. Раньше бойцы проходили эти процедуры от недели до месяца, и организация решила продублировать схему работы МФЦ, но для подписания контракта. Так и появился «Батыр», рассказал Алеев.

По его словам, руководитель центра – экс-сотрудник МВД, который до этого был военнослужащим, рекрутер – бывший участник СВО.

«Случайных людей у нас нет. Тимур Сафин – рекрутер, помогает и рассказывает о своем опыте. Общается с кандидатами и обо всем им рассказывает. Для оформления из документов в "Батыре" нужен только паспорт. Вам помогут восстановить утерянные документы, если такие есть. В 16-й городской больнице у нас устроен зеленый коридор. Сотрудники больницы помогают полностью сдать все анализы за час. До больницы мы тоже доставляем от центра "Батыр". Чаще всего у нас уходит на полное оформление человека один день, максимум два дня», – сказал он.

По словам Алеева, когда в прошлом году была объявлена частичная мобилизация, Казань была одним из первых городов со штабом помощи семьям военнослужащих, опередив Москву и Петербург.

«Мы сделали бесплатное питание, бесплатный проезд и посещение культурных мероприятий. По карте "Батыр" совершено более 40 тысяч посещений мероприятий и более 300 тысяч поездок в транспорте за год», – сказал он.

Ирина Смирнова: «На прошлой неделе подписали приказ, по которому гражданин, решивший заключить контракт, получит дополнительно 200 тысяч рублей от мэрии Казани и еще 100 тысяч – от предприятия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во время телемарафона стало известно, что жителям Казани, заключившим контракт на военную службу, могут предоставить дополнительные выплаты, сообщила начальник Управления социальной политики аппарата Исполнительного комитета Казани Ирина Смирнова.

«Буквально на прошлой неделе подписали приказ, по которому гражданин, решивший заключить контракт, получит дополнительно 200 тысяч рублей от мэрии Казани и еще 100 тысяч – от предприятия, на котором работал до подписания контракта», – рассказала Смирнова.

«Берешь квартиру, а платит Министерство обороны – ипотека будет выплачиваться, пока вы служите»

В своем выступлении на телемарафоне «ВСЕ СВОИ» заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Военного комиссариата Республики Татарстан Рустем Сафиуллин отметил, что для того, чтобы поступить на службу по контракту, достаточно только паспорта.

«Современный век диктует новые требования. По этим требованиям, для поступления на службу по контракту достаточно только паспорта – далее механизм отработан. Даже при отсутствии военного билета мы рассматриваем кандидатуры», – сказал он.

Рустем Сафиуллин напомнил, для контрактников предусмотрено страхование от ранений и травм, в случае трагедии семьи получают достаточные выплаты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рустем Сафиуллин отметил, что в зоне СВО может пригодиться и гражданская специальность. При оформлении учитывается образование и навыки кандидата, после чего его направляют на соответствующие должности.

Сафиуллин напомнил, для контрактников предусмотрено страхование от ранений и травм, в случае трагедии семьи получают достаточные выплаты. Кроме того, военнослужащие могут претендовать на ипотеку.

«Я сам воспользовался этой ипотекой. Берешь квартиру, а платит Министерство обороны. Очень удобно, без проволочек. Ипотека будет выплачиваться, пока вы служите», – отметил Сафиуллин.

По словам Сафиуллина, иностранцы, поступающие на службу по контракту, через полгода могут получить паспорт Российской Федерации.

«Простыми словами, он получает возможность носить гордое звание россиянина. Дверь открыта для всех, в том числе и ребят из других регионов, и далее стран. Из недавнего: ряды Вооруженных сил пополнили кубинцы и арабы», – заявил он.



Он отметил, что поступающие на службу по контракту иностранные граждане при этом также получают все выплаты, что предусмотрены для граждан РФ.

Наиль Магдеев подчеркнул, что Челны сделали все, чтобы бойцы были морально, технически и материально обеспечены Фото: nabchelny.ru

«Я – крестный отец 37 малышей из семей военнослужащих»

О мерах поддержки военнослужащих также рассказал в прямом эфире телемарафона мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он подчеркнул, что тем, кто уходит служить по контракту от Автограда, дополнительно выплачивается от 200 тысяч рублей и выше – деньги выделяют челнинские предприятия.

«В Набережных Челнах работают два пункта отбора на контрактную службу. В Комсомольском и Центральном районах. Пункты оснащены всем необходимым, в том числе профессиональными специалистами. Все оформление документов происходит быстро и оперативно. Кандидату далеко ходить не надо – все документы оформляются на месте. Мы обеспечиваем дополнительную финансовую поддержку от 200 тысяч рублей и выше тем, кто идет служить из Челнов. А семьям тех мужчин, кто принял такое решение, помогаем и следим, чтобы у них все было хорошо», – рассказал Наиль Магдеев.

Он подчеркнул, что Челны сделали все, чтобы бойцы были морально, технически и материально обеспечены. Также в городе есть льготы для детей военнослужащих. Они бесплатно питаются в школах и посещают детские сады.

Наиль Магдеев рассказал, что он не раз получал просьбы стать крестным отцом ребенка военнослужащего.

«Жены наших воинов рожают, жизнь идет своим чередом, я мимо такого события пройти не могу. Я – крестный отец 37 малышей из семей военнослужащих. Каждая мама получает от меня поздравление и 100 тысяч рублей в родильном доме. Это говорит о том, что Набережные Челны своих не бросают, мы помогаем и продолжим помогать», – сказал он.

Гавриил Рожнов: «Позиция Православной церкви в отношении военных действий дана в священном писании, в различных документах Русской православной церкви» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Российские бойцы идут на СВО защищать Родину, а не для того, чтобы проливать кровь»

В масштабной патриотической акции принял участие наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря, игумен Гавриил Рожнов. Он заявил, что Запад всячески демонстрирует антихристианские ценности.

«Позиция Православной церкви в отношении военных действий дана в священном писании, в различных документах Русской православной церкви. В то же время Церковь благословляет защиту Отечества, когда нарушается заповедь любви к ближнему и нарушается справедливость. В таких случаях каноны Православной церкви и заповеди Божии призывают встать на защиту Родины, на защиту своих близких, родных. У христиан есть высшая ценность – любовь к ближнему. И ради этого человек может встать на справедливый путь за борьбу, за свободу и независимость своих ближних и своей страны», – рассказал игумен Гавриил.

Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин заявил, что СВО проходит не за территорию, но за новый мировой порядок.

«Основа этого противоборства – это ценности и мировоззрение человека. Мы видим, что Запад в своем идеологическом мейнстриме демонстрирует и продвигает антихристианские ценности: гендерные извращения, разрушение семьи, чайлдфри и так далее», – считает игумен.

Наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря отметил, что Церковь вносит свой вклад на пути к победе.

«Прежде всего, Церковь молится за наших воинов. У нас в монастыре совершается молебен у образа Богородицы. Каждый может онлайн подать записки за своих родных», – добавил он.

Кроме того, священники отправляются в зону СВО для духовного окормления, церковь организовывает гуманитарные миссии, отец Гавриил и сам ездил в Луганск для оказания помощи бойцам и местным жителям.

Равиль хазрат Зуфаров отметил, что большинство мусульманских стран поддерживают Россию в СВО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В свою очередь заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуфаров, выступая на трансляции в поддержку службы по контракту, подчеркнул, что военнослужащие едут в зону СВО ради защиты своей Родины, а не для того, чтобы проливать кровь.

«Все действия, которые сейчас происходят, они возможны с благословения Аллаха. Мы все знаем, с чего все начиналось, и знали, к чему это может привести. Количество недоброжелателей и противников нашей страны увеличилось – мы ожидали этого и мы это приняли», – сказал он.

Равиль хазрат отметил, что большинство мусульманских стран поддерживают Россию в СВО.

«Никто не пошел против, никто не говорил плохих слов – это и есть показатель. Защищать Отчизну от фашизма – это то, что передается нам из поколения в поколение», – отметил он.

Он отметил, что поддержка военнослужащим оказывается в самых различных формах.

«Когда ко мне приходят желающие заключить контракт и спрашивают: "Допустимо ли мусульманину отправляться в зону СВО?", я отвечаю, что связь с Аллахом не прерывается в этом случае. Потому что они едут не для того, чтобы проливать кровь, а чтобы защищать свою Родину, едут с самыми истинными помыслами», – указал он.

Владислав Ларкин: «Мы занимаемся восстановлением храмов во многих районах Татарстана. После всех приложенных усилий жители сел начинают объединяться вокруг этого дела» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Только единение всего народа позволит приблизить победу в СВО. Таким мнением во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» поделился волонтер, инициатор возрождения старинных церквей Лаишевского района, предприниматель, староста Никольских храмов сел Державино и Русского Никольского благодетель Владислав Ларкин.

«Мы занимаемся восстановлением храмов во многих районах Татарстана. После всех приложенных усилий жители сел начинают объединяться вокруг этого дела. Думаю, здесь можно провести параллель с тем, что происходит вокруг СВО. Чтобы достичь общей цели и победить врага, нужно объединиться», – отметил он.

Также он рассказал об отце Анатолии из Зеленодольского района, который трагически погиб в зоне проведения СВО.

«Когда он приезжал обратно в Татарстан, прихожане его спрашивали, когда закончится СВО. После небольшой паузы он отвечал, что когда мы все наполним храмы молитвой и будем переживать, все очень быстро закончится», – вспоминает Ларкин.

При этом он сам видит тенденцию к тому, что в храмах становится все больше прихожан, которые молятся за российских воинов.

Все патриотично настроены, несмотря на сложности

Политолог, российский разведчик, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков подчеркнул, что если бы не было специальной военной операции, то сейчас бы условия диктовали России.

«После антигосударственной революции на Украине в 2014 году выбора у России уже не было. Если бы мы не остановили это движение, то сейчас боевики были бы на границе Брянской, Воронежской областей, Ростова-на-Дону с тем вооружением, которое долетает до наших центров принятия решений за считаные минуты. А это риск того, что в определенный момент они нам предложат сдаться, потому что не будет противоядия по массированному удару», – заявил политолог.

На сегодняшний день стоит задача обеспечить военно-политическую безопасность. И после поражения НАТО на Украине им придется отодвинуть границу альянса до уровня 1997 года, у них просто не останется выбора, считает Безруков.

Историк и политолог Павел Данилин заявил, что полная денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины – единственные условия для переговоров с Россией.

«Чтобы узнать это, нужно слушать Президента нашей страны Владимира Путина. Он говорил: "Полная денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины". Вот условия для переговоров», – сказал он.

По его словам, как только мы достигнем этих задач, а Украина будет лишена наступательного потенциала и наличия нацистов в руководстве страны и получит настоящий нейтральный статус, тогда будет завершена острая фаза СВО.

Зуфар Давлетшин рассказал, что съемочная группа передает бойцам письма, которые им пишут школьники Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Подразделения из других регионов бойцам из Татарстана по-хорошему завидуют»

Одним из спикеров телемарафона о контрактной службе «ВСЕ СВОИ» стал корреспондент ТНВ Зуфар Давлетшин, который снимает репортажи из зоны СВО. Он рассказал зрителям, что бойцам из Татарстана по-хорошему завидуют.

«Мы ездили в зону СВО с моим оператором Андреем Ключниковым уже пять раз. Там мы встречаем разношерстных бойцов – от 20 до 50 лет. Все они говорят, что мы победим. Все патриотично настроены, несмотря на сложности. Главное для них – искоренить ту заразу, которая там засела», – сказал он.

Зуфар Давлетшин рассказал, что съемочная группа передает бойцам письма, которые им пишут школьники.

«Одно из писем мы передали бойцу, который на гражданке работал учителем. Его написала девочка из Мамадыша. Боец решил передать ей ответ, и мы потом нашли ее, отдали его письма. Для военнослужащих эти письма очень дороги, они их очень ждут», — рассказал он.

Стараются журналисты привезти и гуманитарную помощь бойцам – первое время возили тушенку, но потом поняли, что с едой проблем у бойцов нет.

«Ехать туда всегда страшно, особенно первый раз. Потому что не знаешь, чего ждать. Но мы понимаем, что наши ребята там постоянно в блиндажах, а местные жители так живут уже больше восьми лет. Я не имею права думать про страх, им намного страшнее», — поделился Зуфар.

Зуфар Давлетшин рассказал, что в первую поездку местные жители очень удивились, что в Лисичанске оказалась съемочная группа из Татарстана. Сейчас уже к ним привыкли и с радостью их встречают. Также подружилась съемочная команда и с участниками СВО.

«Мы иногда спрашиваем у них, как помогает республика. И они, не уставая, говорят спасибо Татарстану. Другие подразделения из других регионов бойцам из Татарстана по-хорошему завидуют, потому что наших ребят снабжают всем, это не только тушенка и носки», – рассказал журналист.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, в официальном сообществе «ВКонтакте» «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает кол-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.