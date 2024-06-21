Не привыкли проигрывать: почему бойцы-герои Татарстана возвращаются на СВО

Фото: из семейного архива Фаттаховых

«Осталось только научиться управлять самолетом и полететь в небо»

Несмотря на то что Мензелинск — небольшой провинциальный город, выходцы из него — смелые, отважные, сильные духом люди. Один из них — старший лейтенант, вертолетчик Айдар Фаттахов, который отправился в зону СВО.

Айдар родился и вырос в многодетной семье, в которой было трое детей, и все мальчишки. Он — средний. По словам его мамы, Айдар с детства был очень шустрым, энергичным, активным. Успевал и в учебе, и в спорте. С ранних лет научился ездить на разных транспортных средствах.

Слова отца: «Тебе осталось только научиться управлять самолетом и полететь в небо» заставили парня задуматься, а затем и выбрать профессию пилота — правда, не самолета, а вертолета.

Родители и дедушка — майор Эльнур Фаттахов, который 13 лет был военным комиссаром района, поддержали решение Айдара.

Целеустремленный и настойчивый юноша, пройдя через жесткий отбор, двигался к своей цели: после окончания школы №1 Мензелинска он поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. После второго курса заключил контракт с Министерством обороны. И вот сейчас он военный летчик, ветеран боевых действий. Несколько раз побывал в зоне специальной военной операции.

Фото: из семейного архива Фаттаховых

«Наш сын после успешного окончания Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков по распределению попал в Новосибирск. С первых дней он участвовал в СВО. Там он был несколько раз. Сейчас находится в Анапе, служит штурманом-оператором вертолетного звена, охраняет Черное море от беспилотных катеров», — рассказала его мама Зульфия Фаттахова.

Айдар Фаттахов женился, его супруга родом из Сызрани. Она студентка пединститута, учится в Новосибирске, ждет мужа там.

«С Айдаром созваниваемся часто. В декабре прошлого года приезжал в отпуск, затем в январе — на похороны отца», — рассказала мама Айдара.

И командиры, и сослуживцы отзываются о нем хорошо. Родители и во время учебы, и сейчас получают от командира экипажа благодарственные письма в свой адрес.

«Да, я горжусь сыном, и отец тоже гордился. Наш сын выбрал для себя нелегкий, но верный путь», — сказала мама военнослужащего.

Зульфия Фаттахова работает педагогом, также оказывает посильную волонтерскую помощь участникам СВО. Зимой экипаж Айдара угостился вкусным чак-чаком, который изготовили местные волонтеры.

Фото: предоставлено Маликой

«Я просто хочу помочь нашим ребятам»

Военнослужащая из Альметьевска Магра, в гражданской жизни Малика, сейчас находится в отпуске — в санатории поправляет здоровье. Направление Малики — военно-полевая медицина. За две свои командировки успела и побывать под обстрелами, и оказать помощь в самых суровых условиях.

«Я просто хочу помочь нашим ребятам, нашим солдатам», — такие слова она произнесла год назад, уходя на службу. Эта простая мотивация и привела женщину в военкомат, в пункт набора контрактников.

Желание помочь еще до подписания контракта приводило ее в зону спецоперации два раза. Получалось проезжать через друзей, с их же помощью быстро удалось найти работу. Первая командировка пришлась на самое начало боевых действий в феврале. Вторая была летом 2022-го.

Фото: предоставлено Маликой

«Были, конечно, моменты, когда я жалела, что поехала служить. Были тяжелые моменты. Но сегодня я понимаю, что не зря я сделала правильный шаг, что поехала туда. Тяжело возвращаться после отдыха, но я не привыкла проигрывать», — заметила Магра.

Официально в ряды ВС РФ Магра вступила в начале июля прошлого года. Боевое слаживание и обучение тактической медицине она проходила в Тоцком. Сейчас Малика служит под Луганском и говорит, что до сих пор это направление одно из «горячих». Но, по ее словам, даже в суровых условиях окопов и блиндажей военные находят время на благие дела.

Фото: предоставлено Маликой

«Сейчас ребята уже заканчивают строительство церкви и мечети. В одном блиндаже два религиозных учреждения и плюс комната психологической разгрузки», — рассказала она.

Время отпуска Малика просто так не потратила. Встречалась с семьей, близкими, друзьями. Еще она навестила несколько волонтерских организаций. Подкинула добровольцам информацию, что нужно сейчас на передовой. Помимо стандартного набора (чистая одежда и белье, средства гигиены) в это время года нужна вода. Это в общем, а в частности медики никогда не откажутся даже от самых простых медикаментов, бинтов и пластырей. Все это можно передать в штаб «Своих не бросаем» в Молодежном центре Альметьевска.

«Слезы накрывают, слов нет»

Жительница Набережных Челнов Надежда не видела мужа на протяжении всей беременности. Военнослужащий смог приехать в краткосрочный отпуск только через 9 месяцев — и сразу на радостное событие. В Автограде прошла выписка супруги и ребенка бойца. Новоиспеченный папа смог разделить счастливые мгновения с родными и близкими.

Боец с позывным Зверь заметно волновался. «Эмоции очень сильные. Очень сильно переживаю, тем более вторая — дочка. Уже хочется увидеть дома всех вместе. Еще сильнее хочется, чтобы все это поскорее закончилось. И самое главное — живым и здоровым к семье приехал, чтобы все вместе сына и дочь растили», — сказал он.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Девочку назвали Евой. У нее есть старший брат — Матвей. В этом году ему исполнится 7 лет.

«Мужа не видела с того года, с сентября. Девять месяцев не видела. Сегодня очень волнительный день. Ой, слезы накрывают, слов нет. Очень рада, что так организовали. Спасибо большое нашему мэру города. Спасибо!» — сказала Надежда.

Для семьи военнослужащего приготовили подарки. От Челнов это был конверт с деньгами, от республики — комплект для новорожденного.

«Мы одними из первых сделали меру поддержки для семей военнослужащих, которую потом распространили на всю страну. Это и помощь в детских садах, и питание в школах, и транспортный проезд. Ну и основная поддержка, которая по поручению мэра города была создана, — это встреча наших молодых родителей в роддоме и вручение подарков от имени города. И символичная сумма в размере 100 тыс. рублей, чтобы в период, когда новый малыш в семье появился, все необходимые траты, которые нужны, можно было бы обеспечить», — заметил руководитель исполкома Фарид Салахов.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Разделить радость молодых родителей пришли их близкие и родные.

«Очень рады. Мы сегодня встречаем внучку Еву. Встречали вчера зятя Павла. Хочу выразить большое спасибо, что нам подарили внучку», — поделилась Лариса, родственница военнослужащего

«Сын вернулся в отпуск. Мы гордимся», — подчеркнула мама бойца Нина.

Военным гордятся многие, ведь он проявил себя на поле боя как мужественный и самоотверженный солдат. Он получил одну медаль за воинскую доблесть, а еще одну — за спасение погибавших и раненых. После отпуска он вновь отправится на передовую.

Семье военного помощь оказывают город и республика. И на такую поддержку могут рассчитывать близкие всех военнослужащих.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.