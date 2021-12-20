Не пристегнутых ремнем водителей ловили автоинспекторы в Казани

Сотрудники ГИБДД Казани вышли в рейды на водителей, которые не пристегиваются ремнями безопасности в авто. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Всем водителям, остановленным для проверки, напомнили о необходимости соблюдения ПДД. Большинство из них отнеслись к проверке с пониманием.

«На дорогах сейчас очень опасно, а учитывая движение и погодные условия, ремни безопасности – это прежде всего», – высказалась женщина за рулем одного из остановленных для проверки авто.

Фото: © городская Госавтоинспекция

По итогам рейда штрафы за непристегнутый ремень выписали двум водителям. Теперь им придется заплатить штраф в тысячу рублей.

Всего с начала года за данное нарушение в Татарстане было оштрафовано более 23,7 тыс. человек.

Отметим, что за одиннадцать месяцев 2021 года в республике произошло 1320 аварий, в которых погибло 34 человека, еще более полутора тысяч получили травмы.

Фото: © городская Госавтоинспекция

Согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира на переднем сиденье на 50%, для пассажиров на заднем сиденье – на 25%.

В ведомстве напомнили, что в автомобиле обязаны быть пристегнутыми как водитель, так и пассажиры, а также призывали участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными.