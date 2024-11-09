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Не принесших присягу иностранцев лишат гражданства России
Получившие российское гражданство иностранцы, которые не принесли присягу, будут лишены статуса гражданина РФ. Заявление Министерства внутренних дел РФ появилось на сайте «МВД-медиа».
Отмечается, что срок для принесения присяги истекает 22 ноября. Если требование не будет выполнено, то со следующего дня решение о предоставлении гражданства таким лицам будет признано недействительным.
В ведомстве уточнили, что новые правила не распространяются на получивших гражданство в срок до 1 сентября 2017 года. Именно с этой даты вступило в силу положение об обязательном принятии присяги. Также исключением станут те, кого освободили от ее принесения.
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