Не принесших присягу иностранцев лишат гражданства России

Получившие российское гражданство иностранцы, которые не принесли присягу, будут лишены статуса гражданина РФ. Заявление Министерства внутренних дел РФ появилось на сайте «МВД-медиа».

Отмечается, что срок для принесения присяги истекает 22 ноября. Если требование не будет выполнено, то со следующего дня решение о предоставлении гражданства таким лицам будет признано недействительным.

В ведомстве уточнили, что новые правила не распространяются на получивших гражданство в срок до 1 сентября 2017 года. Именно с этой даты вступило в силу положение об обязательном принятии присяги. Также исключением станут те, кого освободили от ее принесения.