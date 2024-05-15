Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Не придется ездить в Москву»: в Казани открыли центр для людей с тяжелыми болезнями кожи
Кожа покрывается пузырями при малейшем воздействии или сохнет так сильно, что обрастает чешуйками - татарстанцам с подобными симптомами теперь будут помогать в новом Республиканском центре генных дерматозов. Какую помощь там получат дети и зачем обучать родителей, как правильно ухаживать за кожей ребенка, выяснил «Татар-информ».
Первый в Татарстане, четвертый в России
В кожно-венерологическом диспансере Татарстана открылся Республиканский центр генных дерматозов, в котором будут помогать пациентам с редкими генетическими и аутоиммунными заболеваниями кожи.
«Здесь пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи смогут наблюдаться централизованно, получая всю необходимую помощь в одном месте, в режиме одного окна. Это совместный проект министерства здравоохранения Республики Татарстан и благотворительного фонда „Дети-бабочки“», – рассказал на открытии центра министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.
По его словам, с дерматозами в республике живут более 218 тыс. человек, у каждого 18-го жителя республики есть кожная патология. В новом центре будут помогать пациентам с одними из самых тяжелых болезней кожи.
Марсель Миннуллин рассказал, что в будущем планируется создать целую региональную систему помощи пациентам с генными дерматозами, которая будет включать раннюю диагностику, лечение и мониторинг состояния здоровья таких больных.
Открытый сегодня в Казани центр стал четвертым подобным учреждением в России и первым в Татарстане. Другие центры открыты в Подмосковье, Пензенской области и Башкортостане.
«Открытие местного центра действительно ценно для нас и очень своевременно. Наша особая группа пациентов – это дети, они требует специальных подходов и помощи. Для этих целей подготовлена мультидисциплинарная команда и разработана маршрутизация, максимально упрощающая доступ пациентов для получения специализированной медицинской помощи», – заметила заместитель главного врача кожно-венерологического диспансера по медицинской части Евгения Бильдюк.
Она подчеркнула, что помощь в этом центре будет оказываться комплексно и системно.
«С пациентами будет работать мультидисциплинарная команда врачей в составе педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога, отоларинголога, эндокринолога, нефролога, офтальмолога, хирурга, ортопеда, уролога, гинеколога, кардиолога, диетолога, психиатра и даже сурдолога», – рассказала Бильдюк.
«Здесь будут выписывать лекарства и подбирать программу реабилитации»
Марселю Миннуллину показали, как будет работать центр. Новых помещений в диспансере два – это оборудованный кабинет врача для приема пациентов и палата. Заведующая республиканским центром генных дерматозов Алсу Нурмеева объяснила, что больше центру и не нужно, ведь работа будет вестись не на поток, а с прицелом на конкретного пациента. Кроме того, в диспансере есть стационар на 46 коек.
В центре будут принимать пациентов с редкими кожными заболеваниями. Например, детей-бабочек – так называют ребят, которые страдают буллезным эпидермолизом – редким генетическим заболеванием, при котором на коже и слизистых образуются пузыри и эрозии даже при малейшем прикосновении, а то и без него.
А еще тут будут помогать малышам, которые болеют ихтиозом – при этой редкой патологии кожа ребенка пересыхает и шелушится, а ороговевшие участки трескаются и будто покрываются чешуйками.
Всего в Татарстане зарегистрировано 29 детей с буллезным эпидермолизом. В новом центре им будут выписывать медикаменты, подбирать для них программу реабилитации.
«Здесь пациенты будут получать амбулаторное и стационарное лечение. Их будут наблюдать врачи центра – дерматовенерологи. Если найдут какую-то определенную проблему, то пациента мы направим в нужную по профилю больницу», – отметила заведующая.
Алсу Нурмеева объяснила, что в центр можно попасть по направлению от дерматолога из кожвендиспасера, по направлению от педиатра или других специалистов, в зависимости от того, к кому первому на прием попадет ребенок с тяжелой патологией. Команда центра даже сама выезжает в родильные дома, если там родился малыш с ихтиозом или эпидермолизом.
Важно, что в Республиканском центре генных дерматозов также будут объяснять родителям, как правильно ухаживать за ребенком с особенной кожей. У детей с эпидермолизом при травмах на коже появляются пузыри, но если ухаживать за ними правильно и делать перевязки, то появления новых пузырей можно будет избежать.
«Родителям детей с врожденным ихтиозом мы объясняем, как правильно увлажнять кожу ребенка и как часто следует его купать, чтобы у него была хорошая кожа», – добавила она.
«Раньше ездили в Москву и мы очень рады, что центр открылся в Казани»
Анна Лядова с дочкой Пелагеей самыми первыми прошли обследование в новом центре. Пелагея родилась в 2016 году, почти год девочке не могли поставить диагноз. Когда появилась ясность, что она «бабочка», то есть страдает буллезным эпидермолизом, маму научили правильно заботиться о коже ее дочери. Помог в этом фонд «Дети-бабочки» и сотрудники кожвендиспансера республики.
«Сейчас мой ребенок ведет абсолютно нормальный образ жизни. Она участвует во всех мероприятиях в школе, поет и танцует. Когда одноклассники спрашивают мою дочь, почему она иногда в бинтах, она отвечает, что у нее просто очень нежная кожа. Мой ребенок выглядит как абсолютно здоровый, но нам ежемесячно требуются большие деньги на медикаменты», – рассказала Анна.
Женщина подчеркнула, что очень рада, что в республике начали больше внимания уделять детям с болезнями кожи.
«Нас буквально в пятницу выписали. Мы были первыми, кто побывал в новой палате. У нас был дневной стационар. Дочь прокапали, у нее начались улучшения. Мы здесь сдали все анализы, это очень удобно. А еще здесь очень внимательные специалисты», – рассказала мать Пелагеи.
На открытии центра побывали Ляйля Махмутова с пятилетней дочерью Лианой, у которой тоже буллезный эпидермолиз.
«Раньше, чтобы обследоваться, мы ездили в Москву. Мы очень рады, что центр открылся в Казани, и надеемся, что в нем мы сможем получить такую же качественную медицинскую помощь», – подчеркнула она.
Родители верят, что наука не стоит на месте, и вскоре ученные найдут способ избавить малышей от этих болезней навсегда. Но пока их дети находятся на поддерживающей терапии, которая помогает им оставаться такими же, как здоровые сверстники.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»