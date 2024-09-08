«Не прерывая процесс лечения»: в Нижнекамске проголосовали пациенты больницы

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В день выборов в Нижнекамске проголосовать смогли и те, кто сейчас лежит в больнице и проходит лечение. Прямо в центре экстренной медицины был организован избирательный участок для пациентов. Люди могли спокойно сделать свой выбор, никуда не отлучаясь. К лежачим больным медсестры подходили сами — урну для голосования приносили в палаты.

Голосующие больные отметили, что это очень удобно. Не прерывая процесс лечения, можно проголосовать. «Никуда не надо ходить», — сказал Виктор Леонтьев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Роль членов избирательной комиссии сегодня выполняют медсестры больницы. Они помогают пациентам.

«Наши коллеги начали работать с семи утра. Голосование осуществляется в палате», — рассказал главный врач НЦРМБ Руслан Валеев.

Сегодня в Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета РТ. В Нижнекамске и районе работают 118 избирательных участков. Для граждан организованы различные активности и праздничные программы. А еще можно выиграть ценные призы, включая iPhone 15 и автомобиль Lada. Для этого нужно прийти всей семьей на выборы, сделать семейное фото или селфи на фоне избирательного участка, опубликовать его в соцсети «ВКонтакте» в день голосования, использовав хештеги #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой