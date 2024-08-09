Не прервется связь времен: РВИО РТ открыло памятник двум поколениям воинов

9 августа 2024 года в Высокогорском районе Республики Татарстан состоялось знаменательное событие - открытие памятника «Воинам двух поколений». Церемония прошла в парке Победы при активном участии регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Республики Татарстан и местной администрации.

Фото: © «Татар-информ»

Монумент, призванный символизировать преемственность поколений защитников Отечества, был торжественно открыт в присутствии высокопоставленных лиц. Среди них – Руководитель Аппарата Раиса Республики Татарстан и регионального отделения РВИО РТ Асгат Сафаров, а также Равиль Хисамутдинов, глава Высокогорского муниципального района.

Фото: © «Татар-информ»

Мероприятие объединило представителей разных поколений: ветеранов района и боевых действий, участников специальной военной операции и лидеров общественных организаций. В своем выступлении Асгат Сафаров подчеркнул важность сохранения исторической памяти и отметил значимость вклада каждого воина в защиту Родины.

Фото: © «Татар-информ»

Равиль Хисамутдинов выразил признательность всем причастным к созданию памятника и отметил его важность как символа для жителей района. Ветераны и участники СВО поделились воспоминаниями и высказали надежды на мирное будущее, а представители общественных организаций акцентировали внимание на роли подобных мероприятий в патриотическом воспитании молодежи.

Фото: © «Татар-информ»

Открытие монумента «Воинам двух поколений» стало важным событием для Высокогорского района и всего Татарстана, подчеркивая непрерывность традиций защиты Отечества. Церемония завершилась возложением цветов и минутой молчания в память о павших героях.