«Не повышайте цены»: Ирек Файзуллин в Казани обещал поддержать стройкомплекс

Татарстан в 2024 году вновь побил рекорд по вводу жилья. Однако в целом по России из-за высокой ключевой ставки наблюдается спад спроса на недвижимость. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин на заседании коллегии Минстроя РТ призвал девелоперов не повышать цены и пообещал принять меры поддержки стройотрасли.





Заседание итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ прошло сегодня в новом здании театра им. Камала

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это будет одной из визитных карточек Татарстана»

Заседание итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ прошло сегодня в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала, что расположен на берегу озера Кабан в Казани. Выбор не случаен, ведь строители возвели необычный объект – в виде ледяного дворца – в максимально короткие сроки. Сегодня театр открыли официально.

«Восхищен. И технологии отечественные применены. Регионам нужно стремиться к такому же результату», – поделился впечатлениями от нового здания министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

В свою очередь председатель Союза театральных деятелей России, народный артист страны Владимир Машков отметил, что открытие театра стало значимым событием для всего театрального сообщества России.

«В такое сложное время, когда вроде бы не до театра, вы создали это пространство, в котором только сегодня побывало уже почти 3 тыс. человек. Я думаю, это будет одной из визитных карточек Татарстана», – заявил Машков.

Владимир Машков отметил, что открытие театра стало значимым событием для всего театрального сообщества России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доля стройкомплекса в экономике составила почти 8%

Строительный комплекс продолжает набирать обороты – его доля в валовом региональном продукте (ВРП) составила около 8%, сообщил на заседании министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

«Объем работ по виду деятельности «Строительство» вырос на 13%, составив 880 млрд рублей в сопоставимых ценах. Для сравнения: по итогам 2019 года, когда мы начали реализацию национальных проектов, он составлял 364 млрд рублей», – добавил глава Минстроя РТ.

Он также отметил, что в Татарстане на 12,5% нарастили объем оказанных услуг и организации жилищно-коммунального комплекса. Кроме того, в отрасли растут зарплаты.

Среди основных проблем министр выделил кадровый вопрос. На сегодня в строительстве свыше 13 тыс. вакансий, и в будущем эта цифра может еще вырасти.

«Наша основная задача — это привлечь молодых людей, удержать их в отрасли и работать над повышением престижа рабочих профессий», – подчеркнул Айзатуллин.

Марат Айзатуллин сообщил, что строительный комплекс продолжает набирать обороты – его доля в валовом региональном продукте составила около 8% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика сдала рекордные 3,45 млн «квадратов»

В Татарстане в 2025 году планируют ввести 3,26 млн квадратных метров жилья, рассказал о планах на нынешний год Айзатуллин.

Он также напомнил, что в прошедшем году республика в очередной раз превысила плановые показатели и сдала рекордные 3,45 млн квадратных метров жилья.

Отдельное внимание министр обратил на то, что 70% от этого объема пришлось на индивидуальное жилищное строительство, которое с начала марта этого года будет развиваться с использованием эскроу-счетов. Это необходимо для защиты граждан от недобросовестных застройщиков. Также он позволяет пользоваться льготными инструментами ипотеки.

Отдельное внимание Рустам Минниханов уделил вопросам ЖКХ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я вас, строителей, иногда ругаю, но правильно ругаю»

Строительные проекты, которые сегодня реализуют в Татарстане, серьезно изменяют качество жизни, отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что республика участвует во всех федеральных проектах.

«До 880 млрд рублей (вырос объем работ, – прим. Т-и) в строительной отрасли. Это сказать-то сложно. Я вас, строителей, иногда ругаю, но правильно ругаю. Однако сегодня не для этого мы собрались», – отметил он.

Отдельное внимание Минниханов уделил вопросам ЖКХ. «Мы все не хотим ни тариф «сдавать», ни что-то еще, но хотим, чтобы у нас все было хорошо. Не будет этого. Модернизация инфраструктуры очень нужный проект. Сама постановка федеральным руководством обозначает серьезную проблему для всей страны», – заявил он.

Минниханов напомнил, что, помимо федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, в Татарстане приняли республиканскую программу, по которой на ее обновление будет выделено 10 млрд рублей.

Ирек Файзуллин отметил, что за 6 лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в стране построили почти 580 млн кв. метров жилья, из которых 18,4 млн – в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минстрой РФ готовится к заморозке цен на ресурсы и просит застройщиков не повышать цены

Ирек Файзуллин отметил, что за 6 лет реализации национального проекта «Жилье и городская среда», который закончися в прошлом году, в стране построили почти 580 млн кв. метров жилья, из которых 18,4 млн – в Татарстане. Он также напомнил, что ему на смену приходит нацпроект «Инфраструктура для жизни».

В условиях падения спроса на жилье власти готовят новые меры поддержки для строительной отрасли, но будет условие – чтобы они заработали, застройщики не должны менять цены в сторону повышения.

«Очень много мер поддержки уже вышло, однако высокая процентная ставка снизила покупательную способность жилья. Каждый год в январе мы имеем распроданность квартир чуть более 30% – от 30 до 35%. Для того чтобы осуществить меры поддержки, я обращаюсь к коллегам-застройщикам – не меняйте цену в сторону повышения. Те меры поддержки, которые мы сейчас будем осуществлять, связаны с тем, чтобы вы цены заморозили», – обратился Файзуллин к строителям.

Он добавил, что Минстрой РФ вместе с производителями и Минпромторгом страны отрабатывают вопросы добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов.

«С учетом только того, что с 1 июля у нас произойдут некоторые изменения по тарифной составляющей, не более чем на это должна поменяться стоимость. Иначе мы опять все деньги съедим в результате повышения», — заявил Файзуллин.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru