«Не повышает авторитет лиги»: Кожевников высказался об уходе Хейса из «Ак Барса»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников резко отреагировал на решение нападающего Кевина Хейса покинуть «Ак Барс» и завершить карьеру.
Легендарный хоккеист заявил, что не понимает, зачем клуб подписывал игрока, который провел всего пять матчей.
«Его же не с улицы взяли. Получается, это обман, и с него надо было брать деньги. Человек должен нести ответственность за свои действия», — цитирует Кожевникова ТАСС.
Кожевников также отметил, что излишняя забота о легионерах вредит авторитету команды и всей лиги.
«Опять мы всех облизываем, чтобы к нам ехали, чтобы их не обидеть. Это не повышает авторитет команды и лиги», – добавил собеседник агентству.
Напомним, за пять игр в составе казанцев Хейз не набрал ни одного очка.