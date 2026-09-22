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На главную ТИ-Спорт 22 сентября 2026 13:35

«Не повышает авторитет лиги»: Кожевников высказался об уходе Хейса из «Ак Барса»

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«Не повышает авторитет лиги»: Кожевников высказался об уходе Хейса из «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников резко отреагировал на решение нападающего Кевина Хейса покинуть «Ак Барс» и завершить карьеру.

Легендарный хоккеист заявил, что не понимает, зачем клуб подписывал игрока, который провел всего пять матчей.

«Его же не с улицы взяли. Получается, это обман, и с него надо было брать деньги. Человек должен нести ответственность за свои действия», — цитирует Кожевникова ТАСС.

Кожевников также отметил, что излишняя забота о легионерах вредит авторитету команды и всей лиги.

«Опять мы всех облизываем, чтобы к нам ехали, чтобы их не обидеть. Это не повышает авторитет команды и лиги», – добавил собеседник агентству.

Напомним, за пять игр в составе казанцев Хейз не набрал ни одного очка.

#ХК Ак барс
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