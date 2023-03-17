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«Не покупайте новые джинсы!»: вице-премьер Абрамченко дала экосовет россиянам
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала россиян не обновлять джинсы каждый сезон. По ее словам, это может стать посильным вкладом в экологию от каждого жителя страны, сообщает РБК.
«Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! <...> Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — подчеркнула она.
В эфире канала «Россия 24» Абрамченко, курирующая национальный проект «Экология», поделилась экопривычками, существующими в ее семье. Так, к примеру, вместе с ними она сортирует мусор и в целом осознанно относится к потреблению.
«Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно», — перечислила она.
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