«Не покупайте новые джинсы!»: вице-премьер Абрамченко дала экосовет россиянам

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала россиян не обновлять джинсы каждый сезон. По ее словам, это может стать посильным вкладом в экологию от каждого жителя страны, сообщает РБК.

«Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! <...> Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», — подчеркнула она.

В эфире канала «Россия 24» Абрамченко, курирующая национальный проект «Экология», поделилась экопривычками, существующими в ее семье. Так, к примеру, вместе с ними она сортирует мусор и в целом осознанно относится к потреблению.

«Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно», — перечислила она.