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ЛНР и Татарстан 19 февраля 2025 12:00

Не покидала город даже в самое трудное время: история педагога из Лисичанска Анны Брик

Анна Владимировна верна выбранному однажды делу уже более 40 лет

Она влюбилась в профессию раз и на всю жизнь. Ее история любви продолжается и сейчас, спустя сорок с лишним лет работы. О ней, учителе начальных классов Лисичанской школы №18 Анне Владимировне Брик, – в материале «Татар-информа».

Не покидала город даже в самое трудное время: история педагога из Лисичанска Анны Брик
Анна Брик, учитель начальных классов Лисичанской школы №18, – мудрый, чуткий, грамотный учитель и наставник
Фото: Юлия Черепнина

«Аня, из тебя выйдет хороший учитель», однажды юной практикантке Лисичанского педучилища эту фразу сказала опытный педагог Вера Николаевна Черновол. Наверное, она тогда даже не подозревала, насколько окажется права. Из Ани действительно вышел мудрый, чуткий, грамотный учитель и наставник.

Учить детей – это так здорово!

Анна Владимировна родилась в Лисичанске, это ее родной и любимый дом. Любовь к профессии педагога у нее с самого детства, благодаря маме. Она работала в местном педучилище учителем истории. Анна Владимировна вспоминает, как мама внушала ей: «Ты будешь только учителем. Учить маленьких детей – это же так хорошо!» И маленькая Аня так свыклась с этой мыслью, что даже не представляла себя в другом деле, и мысли такой не было. Да и мама действительно была хорошим примером и авторитетом. Когда девушка окончила школу и поступила в педучилище, мама стала ее классным руководителем. Но это не расслабляло студентку, наоборот – добавляло ответственности. Да и в целом в то время в училище была сильная команда преподавателей, до- и послевоенная школа давала о себе знать. Анна Владимировна говорит, что знания педагоги давали кропотливо, буквально по крупицам, а это дорогого стоит.

Когда наступало время практики, у студентов начиналась новая жизнь. Во время так называемой пассивной ее части студентка тихонечко сидела в конце класса своей родной школы и впитывала все, что происходит на уроках. На свою же учительницу Веру Николаевну Черновол теперь смотрела с другой стороны: как она подает материал, какие приемы использует в общении с детьми, все запоминала и анализировала. Когда наступила «активная» практика, 18-летняя Анна на целый месяц вошла в учительскую роль. Вела математику, русский, чтение… А в конце дня получала консультации от наставницы.

«До сих пор помню, как до двух-трех часов ночи готовилась к занятиям. Рисовала белочек, зайчиков, орешки… Для наглядности, чтоб деткам интересней материал запоминался. Тогда же в магазинах ничего не продавалось, все руками делали. Конечно, было непросто. И голос вначале дрожал, и ноги подкашивались, и казалось, что дети видят, как сильно волнуюсь. Но по окончании практики Вера Николаевна сказала мне: «Аня, из тебя выйдет хороший учитель». И это была настоящая награда за труды», – рассказывает Анна Владимировна.

В школе №16 молодой учительнице выделили кабинет и первоклассников – целых 44 человека! Свой первый звонок помнит как сейчас: много родителей, цветов, шариков…

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Маленькая» жизнь в Петровском

После учебы Анна поехала работать. Почему поехала? По распределению девушке достался город Петровское в Краснолучском районе. В школе №16 молодой учительнице выделили кабинет и первоклассников – целых 44 человека! Свой первый звонок помнит как сейчас: много родителей, цветов, шариков… И директор объявляет в микрофон: «Дети, сегодня вы впервые пришли в школу. А ваша учительница Анна Владимировна тоже первый раз пришла в первый класс. Берите своих детей, идите на уроки»…

«Детвору нужно было научить всему – писать, читать, считать… Помню, как бегала между рядами и объясняла каждому прописи, – улыбаясь, вспоминает Анна Владимировна. – После уроков сидела и писала для них образцы, какие буквы писать будем. А потом наступила зима… На физкультуре мы ходили классом на лыжную подготовку в парке. Представляете? Всех вела, учила, как «елочкой», как «лесенкой» ходить. Поворачиваюсь, а детворе конца не видно. Каждого обуть, одеть, липучек тогда еще не было… И успевала как-то все, справлялась: молодость! Однажды был у нас конкурс «Дары природы». И мы взяли арбуз, глаза ему сделали, мордашку, положили капустный лист на голову и подписали: «45-й ученик первого класса».

Так и понеслись годы в Петровском. Небольшой городок с химзаводом стал близким и почти родным. Из-за небольшого количества населения – тысяч двадцать жителей – все друг друга знали. Анну Владимировну знали те, кого она учила, кого учит и даже те, кого будет учить.

«Помню, всегда проходила мимо садика. А там железные решеточки такие и мальчик лет пяти на меня через них смотрит и кричит: «Анна Владимировна!» Наверное, мама ему сказала, что он закончит садик и придет ко мне в школу. Я с ним познакомилась, и потом правда Саша учился у меня», – рассказывает учительница.

Через некоторое время Анна Владимировна с мужем приняли решение вернуться в Лисичанск. Отпускать учительницу не хотел никто – ни коллеги, ни родители. Уж очень прикипели. Даже домой приходили, просили остаться. Но семья все же уехала из Петровского. Вернувшись домой, Анна Владимировна пошла работать во 2-ю школу. А позже перебралась в 18-ю, где трудится по сей день. Но связь с Петровским, а вернее с детьми, умеет побеждать и время, и пространство.

Через некоторое время Анна Владимировна с мужем приняли решение вернуться в Лисичанск. Отпускать учительницу не хотел никто – ни коллеги, ни родители. Уж очень прикипели

Фото: © «Татар-информ»

А вы помните Сашу Тимофеева?

Однажды у Анны Владимировны зазвонил телефон. И молодой мужской голос спросил: «А вы помните Сашу Тимофеева?» И тут учительница вспомнила мальчика из Петровского, из того самого ее первого класса, который хорошо решал задачи и примеры на математике. А ему уже 38 лет. Работает в строительной компании, ребенок в школе учится… Саша позвонил, чтобы пригласить любимую учительницу на встречу выпускников.

«Он спросил: «Вы приедете? Мы с ребятами посовещались и решили встретиться». Конечно, я приеду. Когда? В конце августа. А это была весна. Все лето ребята звонили мне, чтобы лишний раз убедиться, не передумала ли я. Помню, как муж спросил: а стоит ли ехать? Их же, наверное, человека четыре приедет, а мне 100 км проехать нужно. Но я решила», – рассказывает педагог.

Наступил день поездки. Всю дорогу учительнице звонили. И вот Анна Владимировна доезжает до Петровского, выходит из автобуса, а навстречу ей бежит ее ученица – Таня Шатура.

«И вот только бантов белых нет, – со слезами на глазах говорит Анна Владимировна. – Бежит, плачет, и я плачу. Сидим в такси, обнялись, едем, а она мне рассказывает о своей жизни, что у нее двое сыновей… И я не спросила на эмоциях, сколько же ребят приехало. Подъезжаем к кафе, а там человек 25 стоит, да еще и родители. Нарядные, с цветами, как на выпускной. У меня и дыхание сперло. Слова не могу сказать, сколько лет их не видела. И они молчат. А потом собралась и пошла к каждому. Всех узнала почти, всех назвала, одну девочку только сразу не признала. А они откуда только не съехались – и из Австралии, и из Питера, и из-под Харькова… И каждый рапортовал мне, где работает, где живет, у кого детки… Так мы до самой ночи общались, танцевали, даже салюты пускали. Сходили проведали школу, она, правда, уже давно не работала к тому времени. Двое ребят после этой встречи поженились и у них родился ребенок. Уезжала с полной машиной цветов. Договорились, что будем встречаться раз в несколько лет. Продолжили общаться. Они такие дружные дети! Звонили мне потом и рассказывали – а мы вот пришли поздравлять одного из наших с рождением ребенка, например. Или, наоборот, у кого-то горе случилось – тоже поддержали. Это же их родной город, они иногда приезжали и встречались. Вот такой класс. А потом начался 14-й год, война, и больше мы не виделись».

«Я попала в очень хорошую команду, правда. Директор у нас бесподобная – Ольга Петровна Юсакова. Она нас мотивирует и заряжает»

Фото: Юлия Черепнина

«Я – счастливый человек»

О своей лисичанской школе Анна Владимировна тоже может говорить бесконечно. Трудится здесь уже больше десяти лет. Когда спрашиваешь о том, как работается, отвечает: «Я – счастливый человек». И продолжает:

«Я попала в очень хорошую команду, правда. Директор у нас бесподобная – Ольга Петровна Юсакова. Она нас мотивирует и заряжает. И коллектив настолько дружный, понимающий, все друг другу помогаем. В спокойное время хорошо работалось, и после освобождения города от укронацистских захватчиков мы смогли собраться, хоть коллектив и изменился, пришли учителя из других школ. Приехала директор ко мне домой в начале августа 2022 года и сказала – надо продолжать учить детей. А я-то раньше подумывала уже на пенсию пойти, но нет, надо так надо. Зашли в школу, а там, пока город был оккупирован, ВСУ располагались – такая грязь была! Кошмар! Начали уборку – тюль ходили в Донец стирать, ведь не было ни воды, ни света… Намывали все, отчищали, красили... Родные нам помогали. Муж мой окна стеклил. Кто это за нас сделает? Это же наш дом. А деткам учиться надо».

К слову, семья педагога не покидала город даже в самое трудное время. Все пережили дома: бомбежки, издевательства нацистов, отсутствие света, газа, воды и связи… Сидели в подвалах, готовили супы на костре и присматривали за соседскими собаками. Было ли страшно? Еще бы! Но верили – все будет хорошо. Трудное время научило Анну Владимировну многому – ценить мелочи, стать хорошим другом для соседей, милосердию, ощутить в полной мере, что такое быть патриотом своего города. Ведь в этом слове так много, правда? В том числе и выйти на работу, когда ты нужен.

«Сначала в классе было пять человек, со временем стало десять, двенадцать… Сейчас у меня 19 ребят. И в этом году они выпускаются из начальной школы. Очень хочется устроить для них выпускной вечер, чаепитие, праздник. Дай Бог, чтобы все получилось», – говорит Анна Владимировна.

Теперь уже учительница не представляет, как пойти на пенсию, это ведь ее жизнь и в ней еще столько нужно успеть. Она знает, что ответственна за то, чтобы «маленьким человечкам привить самые хорошие качества». Наверное, в этом выражении и кроется большая и важная работа педагога.

Материал подготовлен Юлией Черепниной

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