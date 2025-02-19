Не покидала город даже в самое трудное время: история педагога из Лисичанска Анны Брик

Она влюбилась в профессию раз и на всю жизнь. Ее история любви продолжается и сейчас, спустя сорок с лишним лет работы. О ней, учителе начальных классов Лисичанской школы №18 Анне Владимировне Брик, – в материале «Татар-информа».





Анна Брик, учитель начальных классов Лисичанской школы №18, – мудрый, чуткий, грамотный учитель и наставник

Фото: Юлия Черепнина

«Аня, из тебя выйдет хороший учитель», – однажды юной практикантке Лисичанского педучилища эту фразу сказала опытный педагог Вера Николаевна Черновол. Наверное, она тогда даже не подозревала, насколько окажется права. Из Ани действительно вышел мудрый, чуткий, грамотный учитель и наставник.

Учить детей – это так здорово!

Анна Владимировна родилась в Лисичанске, это ее родной и любимый дом. Любовь к профессии педагога у нее с самого детства, благодаря маме. Она работала в местном педучилище учителем истории. Анна Владимировна вспоминает, как мама внушала ей: «Ты будешь только учителем. Учить маленьких детей – это же так хорошо!» И маленькая Аня так свыклась с этой мыслью, что даже не представляла себя в другом деле, и мысли такой не было. Да и мама действительно была хорошим примером и авторитетом. Когда девушка окончила школу и поступила в педучилище, мама стала ее классным руководителем. Но это не расслабляло студентку, наоборот – добавляло ответственности. Да и в целом в то время в училище была сильная команда преподавателей, до- и послевоенная школа давала о себе знать. Анна Владимировна говорит, что знания педагоги давали кропотливо, буквально по крупицам, а это дорогого стоит.

Когда наступало время практики, у студентов начиналась новая жизнь. Во время так называемой пассивной ее части студентка тихонечко сидела в конце класса своей родной школы и впитывала все, что происходит на уроках. На свою же учительницу Веру Николаевну Черновол теперь смотрела с другой стороны: как она подает материал, какие приемы использует в общении с детьми, все запоминала и анализировала. Когда наступила «активная» практика, 18-летняя Анна на целый месяц вошла в учительскую роль. Вела математику, русский, чтение… А в конце дня получала консультации от наставницы.

«До сих пор помню, как до двух-трех часов ночи готовилась к занятиям. Рисовала белочек, зайчиков, орешки… Для наглядности, чтоб деткам интересней материал запоминался. Тогда же в магазинах ничего не продавалось, все руками делали. Конечно, было непросто. И голос вначале дрожал, и ноги подкашивались, и казалось, что дети видят, как сильно волнуюсь. Но по окончании практики Вера Николаевна сказала мне: «Аня, из тебя выйдет хороший учитель». И это была настоящая награда за труды», – рассказывает Анна Владимировна.

В школе №16 молодой учительнице выделили кабинет и первоклассников – целых 44 человека! Свой первый звонок помнит как сейчас: много родителей, цветов, шариков… Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Маленькая» жизнь в Петровском

После учебы Анна поехала работать. Почему поехала? По распределению девушке достался город Петровское в Краснолучском районе. В школе №16 молодой учительнице выделили кабинет и первоклассников – целых 44 человека! Свой первый звонок помнит как сейчас: много родителей, цветов, шариков… И директор объявляет в микрофон: «Дети, сегодня вы впервые пришли в школу. А ваша учительница Анна Владимировна тоже первый раз пришла в первый класс. Берите своих детей, идите на уроки»…

«Детвору нужно было научить всему – писать, читать, считать… Помню, как бегала между рядами и объясняла каждому прописи, – улыбаясь, вспоминает Анна Владимировна. – После уроков сидела и писала для них образцы, какие буквы писать будем. А потом наступила зима… На физкультуре мы ходили классом на лыжную подготовку в парке. Представляете? Всех вела, учила, как «елочкой», как «лесенкой» ходить. Поворачиваюсь, а детворе конца не видно. Каждого обуть, одеть, липучек тогда еще не было… И успевала как-то все, справлялась: молодость! Однажды был у нас конкурс «Дары природы». И мы взяли арбуз, глаза ему сделали, мордашку, положили капустный лист на голову и подписали: «45-й ученик первого класса».

Так и понеслись годы в Петровском. Небольшой городок с химзаводом стал близким и почти родным. Из-за небольшого количества населения – тысяч двадцать жителей – все друг друга знали. Анну Владимировну знали те, кого она учила, кого учит и даже те, кого будет учить.

«Помню, всегда проходила мимо садика. А там железные решеточки такие и мальчик лет пяти на меня через них смотрит и кричит: «Анна Владимировна!» Наверное, мама ему сказала, что он закончит садик и придет ко мне в школу. Я с ним познакомилась, и потом правда Саша учился у меня», – рассказывает учительница.

Через некоторое время Анна Владимировна с мужем приняли решение вернуться в Лисичанск. Отпускать учительницу не хотел никто – ни коллеги, ни родители. Уж очень прикипели. Даже домой приходили, просили остаться. Но семья все же уехала из Петровского. Вернувшись домой, Анна Владимировна пошла работать во 2-ю школу. А позже перебралась в 18-ю, где трудится по сей день. Но связь с Петровским, а вернее с детьми, умеет побеждать и время, и пространство.

Через некоторое время Анна Владимировна с мужем приняли решение вернуться в Лисичанск. Отпускать учительницу не хотел никто – ни коллеги, ни родители. Уж очень прикипели Фото: © «Татар-информ»

А вы помните Сашу Тимофеева?

Однажды у Анны Владимировны зазвонил телефон. И молодой мужской голос спросил: «А вы помните Сашу Тимофеева?» И тут учительница вспомнила мальчика из Петровского, из того самого ее первого класса, который хорошо решал задачи и примеры на математике. А ему уже 38 лет. Работает в строительной компании, ребенок в школе учится… Саша позвонил, чтобы пригласить любимую учительницу на встречу выпускников.

«Он спросил: «Вы приедете? Мы с ребятами посовещались и решили встретиться». Конечно, я приеду. Когда? В конце августа. А это была весна. Все лето ребята звонили мне, чтобы лишний раз убедиться, не передумала ли я. Помню, как муж спросил: а стоит ли ехать? Их же, наверное, человека четыре приедет, а мне 100 км проехать нужно. Но я решила», – рассказывает педагог.

Наступил день поездки. Всю дорогу учительнице звонили. И вот Анна Владимировна доезжает до Петровского, выходит из автобуса, а навстречу ей бежит ее ученица – Таня Шатура.

«И вот только бантов белых нет, – со слезами на глазах говорит Анна Владимировна. – Бежит, плачет, и я плачу. Сидим в такси, обнялись, едем, а она мне рассказывает о своей жизни, что у нее двое сыновей… И я не спросила на эмоциях, сколько же ребят приехало. Подъезжаем к кафе, а там человек 25 стоит, да еще и родители. Нарядные, с цветами, как на выпускной. У меня и дыхание сперло. Слова не могу сказать, сколько лет их не видела. И они молчат. А потом собралась и пошла к каждому. Всех узнала почти, всех назвала, одну девочку только сразу не признала. А они откуда только не съехались – и из Австралии, и из Питера, и из-под Харькова… И каждый рапортовал мне, где работает, где живет, у кого детки… Так мы до самой ночи общались, танцевали, даже салюты пускали. Сходили проведали школу, она, правда, уже давно не работала к тому времени. Двое ребят после этой встречи поженились и у них родился ребенок. Уезжала с полной машиной цветов. Договорились, что будем встречаться раз в несколько лет. Продолжили общаться. Они такие дружные дети! Звонили мне потом и рассказывали – а мы вот пришли поздравлять одного из наших с рождением ребенка, например. Или, наоборот, у кого-то горе случилось – тоже поддержали. Это же их родной город, они иногда приезжали и встречались. Вот такой класс. А потом начался 14-й год, война, и больше мы не виделись».

«Я попала в очень хорошую команду, правда. Директор у нас бесподобная – Ольга Петровна Юсакова. Она нас мотивирует и заряжает» Фото: Юлия Черепнина

«Я – счастливый человек»

О своей лисичанской школе Анна Владимировна тоже может говорить бесконечно. Трудится здесь уже больше десяти лет. Когда спрашиваешь о том, как работается, отвечает: «Я – счастливый человек». И продолжает:

«Я попала в очень хорошую команду, правда. Директор у нас бесподобная – Ольга Петровна Юсакова. Она нас мотивирует и заряжает. И коллектив настолько дружный, понимающий, все друг другу помогаем. В спокойное время хорошо работалось, и после освобождения города от укронацистских захватчиков мы смогли собраться, хоть коллектив и изменился, пришли учителя из других школ. Приехала директор ко мне домой в начале августа 2022 года и сказала – надо продолжать учить детей. А я-то раньше подумывала уже на пенсию пойти, но нет, надо так надо. Зашли в школу, а там, пока город был оккупирован, ВСУ располагались – такая грязь была! Кошмар! Начали уборку – тюль ходили в Донец стирать, ведь не было ни воды, ни света… Намывали все, отчищали, красили... Родные нам помогали. Муж мой окна стеклил. Кто это за нас сделает? Это же наш дом. А деткам учиться надо».

К слову, семья педагога не покидала город даже в самое трудное время. Все пережили дома: бомбежки, издевательства нацистов, отсутствие света, газа, воды и связи… Сидели в подвалах, готовили супы на костре и присматривали за соседскими собаками. Было ли страшно? Еще бы! Но верили – все будет хорошо. Трудное время научило Анну Владимировну многому – ценить мелочи, стать хорошим другом для соседей, милосердию, ощутить в полной мере, что такое быть патриотом своего города. Ведь в этом слове так много, правда? В том числе и выйти на работу, когда ты нужен.

«Сначала в классе было пять человек, со временем стало десять, двенадцать… Сейчас у меня 19 ребят. И в этом году они выпускаются из начальной школы. Очень хочется устроить для них выпускной вечер, чаепитие, праздник. Дай Бог, чтобы все получилось», – говорит Анна Владимировна.

Теперь уже учительница не представляет, как пойти на пенсию, это ведь ее жизнь и в ней еще столько нужно успеть. Она знает, что ответственна за то, чтобы «маленьким человечкам привить самые хорошие качества». Наверное, в этом выражении и кроется большая и важная работа педагога.

Материал подготовлен Юлией Черепниной