«Не показали сверхъестественного»: защитник «Адмирала» высказался о новичках «Ак Барса»

Защитник «Адмирала» Динар Хамидуллин после победы над «Ак Барсом» (4:2) высказался об уровне канадских новичков «Ак Барса». Напомним, что во Владивостоке команда Квартальнова прервала победную серию, которая до встречи составляла 4 матча.

«Они всегда являются одним из претендентов на Кубок и находится на топовых местах. Кто бы ни играл в этой команде, они всегда выделяются и ставят перед собой максимальные задачи. Что касается новичков, видно, что ребята опытные, поигравшие, но, если честно, лично не заметил такого, чтобы они показали что-то сверхъестественное», - цитирует хоккеиста Metaratings.

Также Хамидуллин поделился эмоциями от игры против «Ак Барса», чьим воспитанником он является. «Не сказать, чтобы матч прямо сильно был особенным. Да, я закончил школу «Ак Барса», являюсь воспитанником клуба, и мне очень приятно играть против этой команды. И тем более обыграть эту команду. Но в целом хотелось просто выйти и сыграть так, как я умею», - отметил Хамидуллин.