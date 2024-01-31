«Не по принуждению, а по зову сердца»: контракт на военную службу подписали 50 челнинцев

Фото: Лилия Гатина

В Набережных Челнах ведется активная работа по набору добровольцев и контрактников. Как рассказал военный комиссар Центрального и Автозаводского районов города Рашид Ильясов, с начала 2024 года уже подписали контракты 50 человек. Всего же в прошлом году на службу ушли 1,5 тыс. челнинцев.

К подписанию контрактной службы Григорий подошел обдуманно. За его плечами чеченская война и работа в спецназе.

«Патриотизм и любовь к Родине. И понимание, что творится на Западе, в стране, скорее всего, из-за этого иду на контрактную основу», — признается мужчина.

Фото: Лилия Гатина

По его словам, никаких сложностей в заключении контракта не возникло. Позвонил в военкомат, пришел, проконсультировался и подписал договор.

«Мама отреагировала хорошо, она знает мой характер. Жене было тяжело, конечно, но видя ситуацию тоже одобрила мое решение, дети пока не знают. Никаких сложностей нет, медкомиссию я практически за полдня прошел, все быстро, в поликлиниках все нормально, без очереди пропускают, все понимают», — рассказал он.

Для военнослужащих контрактной службы единовременное денежное довольствие составляет 195 тыс. рублей. В зоне СВО ежемесячная заработная плата начинается от 204 тысяч рублей.

Фото: Лилия Гатина

«У нас идут по двум направлениям: первое — это ребята, которые идут по „отношениям“ в те воинские части, куда их ждут, где служат их знакомые, друзья. И второе направление — „по предложению“. Когда мужчина определяется в связи с военной учетной специальностью, учетом гражданской специальности, опытом гражданской работы. Есть предложение по родам и видам вооруженных сил», — пояснил Рашид Ильясов.

Владиславу Илюшину 18 лет. После окончания техникума парень планирует пойти по стопам отца — ветерана Чеченской войны. Сегодня он вместе со своим другом пришел на собеседование с представителем Главного 12-го управления Министерства обороны России.

Фото: Лилия Гатина

«Мои родители сначала были против, но после разговора с представителем воинской части они изменили свое решение и в принципе со мной согласны. Я планирую посвятить жизнь служению и построить там карьеру», — говорит студент Владислав Илюшин.

В 12-е главное Управление Министерства обороны России могут попасть ребята, которые уже отслужили или имеют опыт контрактной службы. Кроме того, на собеседование ждут и тех, кто не обладает армейским опытом, но имеет среднее техническое или высшее образование. А с 2023 года право заключить контракт появилось и у молодых людей в возрасте 18 лет, закончивших всего 9 классов. Вместо срочной службы они смогут выбрать контрактную службу. Год службы будет идти за полтора.

Фото: Лилия Гатина

Представитель 12-го главного Управления поясняет, что служба будет проходить на территории Мурманской области, без выездов. «Мы предоставляем служебное жилье для всех военнослужащих, которые у нас служат по контракту. Денежное довольствие начинается от 48 тыс. рублей — оно увеличивается за счёт северных надбавок», — пояснил представитель.

Пункт отбора на контрактную службу в армию работает с 8 до 20 часов. В выходные: с 12 часов до 16 часов. Телефон пунктов отбора на контрактную службу: 8(8552)-30-54-54.

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