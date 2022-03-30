Не платившее взносы за вред экологии предприятие Татарстана заплатит 320 тыс. штрафа

На 320 тыс. рублей оштрафована компания из Набережных Челнов за нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи в ходе плановой проверки выявили целый ряд нарушений на челнинском предприятии. Было установлено, что не соблюдаются экологические требования при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, а именно — не в полном объеме проведена инвентаризация источников выбросов в атмосферный воздух», — пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, предприятие не составляло паспорта на отходы I–IV класса опасности и не вносило платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, были нарушены сроки подачи заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

По факту нарушения природоохранного законодательства экологи составили протоколы сразу по нескольким статьям КоАП РФ. Нарушителям предписано устранить все нарушения, и выписан штраф в размере 320 тыс. рублей.