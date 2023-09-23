«Не платила на пятерых детей»: как татарстанских алиментщиков убеждают оплатить долги

Для татарстанских приставов это серьезный труд, ведь должников нередко приходится разыскивать

Фото: предоставлено пресс-службой ФССП по РТ

«Среди тех, кто не платит алименты, 13 процентов – женщины»

19 750 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей сейчас находятся в работе у судебных приставов Татарстана. И если раньше алименты чаще платили отцы, то теперь в списках должников есть и матери.

«Среди неплательщиков алиментов порядка 13 процентов – женщины, 87 процентов – мужчины. Возраст неплательщиков-мужчин в среднем от 35 до 40 лет», – рассказал начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по РТ Альберт Ибятуллин.

За восемь месяцев с начала 2023 года взыскано уже 671 млн рублей, что на 250 млн рублей больше, чем за такой же период прошлого года. Для татарстанских приставов это серьезный труд, ведь должников нередко приходится разыскивать. Частенько должники не живут по месту прописки, а их родственники либо действительно не знают, либо скрывают место их жительства. На сегодня в розыске 2310 алиментщиков.

«За 2023 год в результате комплекса розыскных мероприятий 554 неплательщиков алиментов мы разыскали. К ним применены меры административного и уголовного воздействия. Часть разысканных лиц приступили к выплатам. Однако если в течение года о человеке нет никаких сведений, а лица, находящиеся на его иждивении, длительное время не получают алименты, взыскатель может обратиться в суд о признании такого должника безвестно отсутствующим. Это дает ребенку право на пенсию по случаю потери кормильца», – объяснил Альберт Ибятуллин.

Альберт Ибятуллин: «Среди неплательщиков алиментов порядка 13 процентов – женщины, 87 процентов – мужчины. Возраст неплательщиков-мужчин в среднем от 35 до 40 лет» Фото: пресс-служба ФССП по РТ

Нередко, чтобы воздействовать на злостных неплательщиков, приставам приходится идти на крайние меры. В прошлом году приставы составили 1842 административных протокола на неплательщиков. Еще 716 должников были привлечены к уголовной ответственности.

«Хочу привести нетипичный пример, когда требовать выполнения родительских обязанностей пришлось с матери. Женщина живет в Заинске, является многодетной. Из-за алкоголизма и антисоциального поведения ее лишили родительских прав на пятерых детей. Двое малышей находятся под опекой в приемной семье, трое – в детском доме. На них женщина обязана платить алименты. Поскольку женщина нигде не работает, а материнское чувство у нее атрофировано, она никому ничего не платила. Долг вырос до 1 млн 300 тыс. рублей. На нее составили три административных протокола, в итоге суд приговорил “мать-героиню” к обязательным работам сроком на 300 часов. За этим последовали еще два протокола, теперь в общей сложности ей нужно отработать 500 часов», – рассказал Альберт Ибятуллин.

В прошлом году приставы составили 1842 административных протокола на неплательщиков Фото: © «Татар-информ»

«Пока мужчину судили, через портал Госуслуг он погасил долг по алиментам»

Еще одна история – из Нурлатского района РТ. Там мужчина не платил алименты на дочь, накопился долг в 85 тысяч рублей.

«Он уклонялся от родительских обязанностей и от визитов к судебному приставу. Не хотел добровольно, доставили в отделение принудительно. Пристав-исполнитель составил административный протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию детей, а далее должника отвезли в районный суд. Ему назначили наказание в виде ста часов обязательных работ», – рассказал судебный пристав.

111 тысяч рублей долга по алиментам накопил житель Казани. Приставы приходили к нему домой, но застать должника никак не могли. Оставляли в двери требование о явке, но мужчина приставов игнорировал.

«Позже судебный пристав оформил принудительный привод, его доставили в отделение и составили административный протокол за уклонение от уплаты алиментов. Далее должника доставили в суд, ему назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ. Пока шел судебный процесс, мужчина через портал Госуслуг погасил задолженность в полном объеме», – рассказал Ибятуллин.

Еще одного казанца, долг которого достиг полутора миллиона рублей, испугала участь стать уголовником. Страх побудил его выплатить долги.

«Пристав-исполнитель применял к должнику разные меры принудительного исполнения: арест имущества, ограничение на выезд за пределы РФ, запрет на регистрационные действия недвижимости, обязательные работы. Однако он так ничего и не выплачивал. И тогда пристав применил крайнюю меру: на должника возбудили уголовное дело за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Осознав всю серьезность ситуации и не желая портить свою репутацию уголовной статьей, он все-таки погасил долг полностью», – рассказал начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по РТ.

На сегодня 11 тысяч неплательщиков алиментов не могут выехать за границу в отпуск или в командировку Фото: © «Татар-информ»

«Деньги на отдых нашел, а на алименты ребенку – нет»

Сегодня закон разрешает применять разные меры к должникам по алиментам. Им может грозить:

арест и изъятие личного имущества в счет оплаты долга;

арест банковских счетов;

удержание средств из заработной платы;

запрет на регистрацию недвижимости;

ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации;

ограничение на пользование специальным правом (правом управления транспортными средствами);

привлечение к административной и уголовной ответственности.

На сегодня 11 тысяч неплательщиков алиментов не могут выехать за границу в отпуск или в командировку.

«Хочу вспомнить еще один пример. Житель города Бавлы собирался в отпуск за границу, но узнал, что позагорать на средиземном курорте не получится – он получил уведомление в личный кабинет портала Госуслуг, что ему ограничили выезд за пределы России. Причина: не платил алименты на сына с 2019 года, в итоге долг составил более 700 тысяч рублей», – рассказал судебный пристав.

Некоторые должники, разорвав отношения с супругами, думают, что уедут из Татарстана и смогут затеряться.

«Другой должник долго скрывался от нас. Даже в другой город уехал, чтобы начать новую жизнь. Думал, наверное, что раз он за тысячи километров от бывшей супруги, то нечего переживать. Однако расстояние не помешало применить к должнику ряд мер принудительного взыскания, среди которых арест банковских счетов и ограничение на выезд за пределы России. Этого алиментщик никак не ожидал. Как только узнал об ограничении на выезд за пределы страны, погасил долг полностью. Права ребенка восстановлены, решение суда исполнено», – вспоминает начальник отдела.

Сумма алиментов, которую родитель должен выплачивать ежемесячно, рассчитывается в зависимости от дохода и количества детей Фото: © «Татар-информ»

Лишился Audi за долги в миллион с лишним

По словам Альберта Ибятуллина, одной из самых эффективных мер воздействия все-таки остается арест имущества. За этот год у 107 неплательщиков алиментов арестованы транспортные средства, еще 1830 должникам запретили регистрационные действия с автомобилями.

Житель Казани навсегда распрощался со своим автомобилем – транспортное средство арестовано и уходит с молотка на торгах в счет погашения долга по алиментам. Этот мужчина задолжал бывшей супруге почти 1,2 миллиона рублей, рассказал судебный пристав.

«Пристав-исполнитель предупредил должника о применении мер принудительного характера, но он продолжал игнорировать оплату. Пристав установил, что на должника зарегистрирована машина Audi. Иномарка была арестована и отправлена на спецстоянку. Гражданин мог вернуть себе автомобиль при полном погашении долгов, но он этого не сделал. Иномарка может стать собственностью нового владельца: ее готовят к реализации на торгах», – рассказал Ибятуллин.

Сумма алиментов, которую родитель должен выплачивать ежемесячно, рассчитывается в зависимости от дохода и количества детей, объясняет начальник отдела.

«При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно. На одного ребенка в размере одной четверти от доходов, на двух детей – в размере одной трети, на трех и более детей – в размере половины дохода родителя. Если человек, обязанный выплачивать алименты на содержание ребенка, не имеет постоянного места работы или регулярного заработка, то задолженность по алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности», – рассказал Альберт Ибятуллин.

Процесс взыскания алиментов начинается с предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Алименты с должника могут потребовать и задним числом

Процесс взыскания алиментов начинается с предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов. Это может быть судебный приказ, исполнительный лист, нотариальное соглашение, объяснил Альберт Ибятуллин.

«Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство, уведомляет стороны о принятом решении и затем принимает меры к взысканию. Дальнейшие меры, принимаемые приставом к должнику, зависят от наличия либо отсутствия задолженности на момент предъявления исполнительного документа. Если задолженность отсутствует, пристав принимает меры к взысканию текущих ежемесячных платежей, если есть задолженность, то текущие платежи и плюс задолженность, которая устанавливается отдельным постановлением», – объяснил пристав.

Откуда же задолженность, если документ только поступил на исполнение судебным приставам? Оказывается, в исполнительном документе судом указывается дата, с которой должнику необходимо уплачивать алименты. Если на момент предъявления родитель, с которым живет ребенок, укажет, что не получал алименты в определенный период, то алименты будут востребованы задним числом. Запросить алименты можно за последние три года.