«Не плачь, ты сильная»: жена бойца рассказала о последних словах мужа, погибшего на СВО

Анатолий Ильдуков награжден орденом Мужества посмертно

Фото: страница группы «Казань» в соцсети «ВКонтакте» vk.com/gorod_kzn

«Достал тактические тетрадки, чтобы освежить полученные им когда-то знания»

Анатолий Ильдуков родился 27 января 1982 года в Альметьевске. Учился в школе №15, затем — в Альметьевском политехническом техникуме. В 2001 году был призван на срочную службу.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ, в списке мобилизованных Анатолий оказался не случайно. Во время срочной службы он был командиром разведывательной роты мотострелковых войск. В его послужном списке уже имелся боевой опыт, который он получил в Грузии во время военного конфликта.

В зоне спецоперации он получил звание сержанта и должность командира отделения и полгода пробыл на передовой в одном из самых рисковых подразделений — в разведке.

Военная тематика была близка Анатолию Ильдукову, он серьезно увлекался военной историей. И даже когда узнал, что ему предстоит принять участие в спецоперации, достал свои тактические тетрадки, чтобы освежить полученные им когда-то знания.

Этот опыт действительно пригодился ему и его товарищам в боевых условиях и был по достоинству оценен командным составом. Благодаря этому и многим другим качествам сержант Ильдуков за короткое время сумел завоевать себе авторитет и уважение среди бойцов.

Сержант Ильдуков за короткое время сумел завоевать себе авторитет и уважение среди бойцов Фото: пресс-служба Альметьевского района

«Кто, если не я?»

В тылу военнослужащего поддерживала супруга. Ольга и Анатолий познакомились на свадьбе родственников. Между ними словно пробежала искра. И в дальнейшем отношения развивались стремительно.

«Это была любовь с первого взгляда, все семь лет мы прожили в любви и согласии. Нам не хватало для полного счастья только малыша. В мае 2022 года родился сын. Толя очень радовался. Но, к сожалению, счастье было недолгим», — поделилась с «ЮВТ» женщина.

В их доме всегда царила душевная атмосфера, построенная на взаимоуважении и любви. Анатолий был добрым, отзывчивым, светлым и порядочным человеком, семьянином, он ценил домашний уют и предпочитал свое свободно время проводить в кругу своих родных и любимых.

Когда сыну было четыре месяца, Анатолия призвали по мобилизации. По словам Ольги, ее супруг всегда был человеком, искренне преданным своей стране. Он говорил: «Кто, если не я?»

«В первый раз у меня так сильно защемило сердце»

Анатолий считал, что не имеет права остаться в стороне и бросить своих товарищей. Когда он в последний раз был дома во время увольнительной, неожиданно завел с супругой серьезный разговор.

«Он сказал: „Что бы ни случилось, знай: я вас люблю, о вас всегда думаю“. И попросил, если вдруг что-то произойдёт, принять это мужественно. Мне кажется, он чувствовал, что не вернется. Муж взял в последний раз сына на руки и произнес: „Мне так не хочется закрывать эту дверь с той стороны, в первый раз у меня так сильно защемило сердце“», — поделилась вдова бойца.

В последнее время Анатолий стал реже выходить на связь с женой и разговоры были короткими. На сердце у Ольги было тревожно, она предчувствовала непоправимую беду.

В последний раз он вышел с ней на связь 9 февраля, поговорил, спросил, как дети, как мама. В память Ольги врезались его последние слова: «Что бы ни случилось, живи так, как будто я рядом. Я люблю тебя и детей. Не плачь, ты сильная, ты все выдержишь».

И все, связь оборвалась... На следующий день он погиб.

Анатолий всегда старался приходить на помощь первым, никогда не прятался за спинами других и был верным другом. И погиб он геройски, спасая своих сослуживцев, попав под минометный обстрел.

«Нас учили, что стадия горя длится год и её нужно прожить. Потом важно найти то, что заставит жить дальше» Фото: пресс-служба Альметьевского района

«У каждого человека свой якорь, который держит на этой земле»

Но Ольга тогда еще ничего не знала — просто не могла найти себе места. Вдруг начала обзванивать госпитали, где-то на подсознательном уровне чувствуя беду. Она убеждала себя, что ей кажется, но вдруг увидела новость о гибели мужа, которую опубликовали знакомые.

«По телу пробежала дрожь с ног до головы. Было очень тяжело, ничего не хотелось — ни говорить, ни слушать. Меня вытянул мой папа. Он был лучше всех психологов: подбадривал, не наседал, но и не дал раскиснуть. Нас учили, что стадия горя длится год и её нужно прожить. Потом важно найти то, что заставит жить дальше. Для меня это мои дети. У них и за маму, и за папу осталась лишь я. Мне нужно их воспитать достойными людьми. У каждого человека свой якорь, который держит на этой земле», — считает Ольга Ильдукова.

Говорят, время лечит израненное сердце. Сегодня Ольга помнит наказ, данный Анатолием: быть сильной, не плакать и жить вопреки всем обстоятельствам.

Ей нужно воспитывать и растить детей, чтобы они стали достойными членами общества. Ведь их отец — настоящий герой и отдал свою жизнь ради Родины.

Ольга: «В момент съемки я расплакалась» Фото: © Юрий Евграфов / предоставлено пресс-службой Альметьевского района

«Анатолий — патриот, и я тоже»

Ее стойкость, женская твердость, жизненная позиция, умение сопереживать сейчас востребованы и необходимы другим родственникам участников СВО. В июне этого года Ольга возглавила филиал фонда «Защитники Отечества» в Альметьевске.

«Когда Тимур Нагуманов (глава района, — прим. Т-и) предложил заняться этой работой, я сразу согласилась, почувствовала сердцем, что это мое. Для меня это как продолжение службы моего мужа. Анатолий — патриот, и я тоже: буду делать свою работу с душой», — подчеркнула Ольга Ильдукова.

Проект «Жены героев» стал для женщины ещё одной данью памяти родному человеку Фото: предоставлено пресс-службой Альметьевского района

Проект «Жены героев» стал для женщины ещё одной данью памяти родному человеку. Первая фотовыставка открылась 22 августа в Центре психологической поддержки молодежи «Нур». Жены и матери бойцов сфотографировались в их военных кителях.

«Там была представлена фотография, где я обнимаю мундир с орденом супруга. В момент съемки я расплакалась. А фотограф сказал: „Обними мундир так, словно ты обнимаешь мужа“. А потом, когда сделал фото, отметил, что это самая сильная работа: глядя на нее, без слов открываются вся история, боль, горечь. Смотрящему не нужно даже читать — достаточно просто смотреть на фотографию», — резюмировала Ольга Ильдукова.

Айдар Каюмов: «Память о нем для нас очень дорога. Мы всегда его будем помнить!» Фото: пресс-служба Альметьевского района

«Анатолий Ильдуков — герой нашего времени»

Прощание с бойцом Анатолием Ильдуковым состоялось 22 февраля этого года. Панихида по жителю Нефтеграда прошла во Дворце культуры «Нефтьче».

25 октября в Альметьевском районе открыли памятный стенд сержанту. Отдать дань памяти пришли его сослуживцы.

«Анатолий Ильдуков — герой нашего времени. Память о нем для нас очень дорога. Мы всегда его будем помнить!» — отметил в своем выступлении руководитель исполкома района Айдар Каюмов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.