«Не перехваливайте пацана»: кто из футболистов «Рубина» проявил себя в матче с «Крыльями»

Первый тайм встречи «Рубин» – «Крылья Советов» был небогат на яркие события. На острие атаки казанцев был Дардан Шабанхаджай, которому чуть ниже помогали Чумич, Вада, Юкич и Зотов Фото: скриншот видео

Июльская казанская жара внесла коррективы в условия матча

Знойная июльская жара в Казани обещала быть главным врагом футболистов в процессе матча. На момент стартового свистка (11:00 мск) температура воздуха составляла около 35 градусов тепла по Цельсию. Условия для игры в футбол не то что экстремальные, а в какой-то степени даже опасные для здоровья. Солнце в это время находится почти в зените, а на поле тренировочной базы «Рубина» нет даже малейшего тенька.

Для поддержания нормального состояния футболистов тренерские штабы «Рубина» и «Крыльев Советов» приняли решение ввести сразу два перерыва за матч, чтобы игроки выпили воды.

Перед началом матча главные тренеры команд – Рашид Рахимов и Игорь Осинькин – находились в прекрасном настроении. Любезно общались друг с другом, шутили и обсуждали будто бы совсем нефутбольные дела в жаркую летнюю погоду. Два тренера-открытия прошлого сезона в РПЛ, два стратега и два изощренных футбольных тактика.

Первый тайм встречи «Рубин» – «Крылья Советов» был небогат на яркие события. На острие атаки казанцев был Дардан Шабанхаджай, которому чуть ниже помогали Чумич, Вада, Юкич и Зотов.

Главный козырь австрийского нападающего – его скорость. Шабанхаджай на свободном пространстве может обогнать любого защитника, но для этого ему необходима точная разрезающая передача. Если Мирлинд Даку, благодаря своим габаритам, может зацепиться почти за каждый мяч (низовой, верховой), то Шабанхаджаю нужен в определенном смысле комфорт. Требуется при таком раскладе качественный плеймейкер, способный снабдить его передачей. По первому тайму можно смело сказать, что лишь Зотов действительно эффективно загружал Шабанхаджая на скорости.

«Рубин» вышел вперед на 29-й минуте благодаря неплохой комбинации Вады и Чумича. Футболисты «Крыльев» нерасторопно сыграли в обороне, а легионеры казанцев удачно воспользовались ошибками защитников.

В целом, вопреки погодным условиям, игра «Рубина» и «Крыльев Советов» смотрелась неплохо Фото: скриншот видео

Дебют Юкича и удар в штангу 17-летнего Васильева

В целом, вопреки погодным условиям, игра «Рубина» и «Крыльев Советов» смотрелась неплохо. Самарцы больше контролировали мяч, старались до верного разыгрывать позиционные атаки. Казанцам же комфортнее было убегать в быстрый отрыв. «Рубин» старался вскрывать оборону «Крыльев» преимущественно за счет скоростных действий.

К примеру, именно юркость и неуловимость Марата Апшацева в одном из моментов позволила казанцам заработать пенальти в штрафной соперника, который уверенно реализовал Валентин Вада. Забавно, что за несколько десятков секунд до того, как аргентинец ударил, одиннадцатиметровый хотел исполнить новичок «Рубина» – австриец Александр Юкич. Он настоятельно просил Ваду отдать ему мяч. Однако и сам Валентин хотел исполнить пенальти, и Рашид Рахимов требовал с бровки, чтобы одиннадцатиметровый бил именно аргентинец.

К слову, если оценивать дебют Юкича, то целостного впечатления он не оставил. Да, у австрийца есть пас, видение поля. Он здорово проявил себя в прошлом сезоне в «Сочи» под руководством испанского специалиста Роберта Морено. Но пока видно, что ему требуется время для адаптации. Лучшие свои качества Юкич, вероятно, проявит позже.

«Как оцениваю игру Юкича? У него есть хорошие качества, хорошо работает с мячом, дает хороший объем, взрывной и агрессивный в отборе. Пока все нормально», – сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Любопытный эпизод второго тайма – попадание в штангу в исполнении 17-летнего воспитанника «Рубина» Никиты Васильева. В один из моментов юный полузащитник получил мяч за штрафной и классно пробил с носка в правый верхний угол. Чтобы оказаться в воротах, мячу не хватило буквально пары сантиметров. На повторе отчетливо было видно, что если бы удар был в створ, вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков его бы не вытащил.

Васильев к началу июля приятно выделяется среди остальных молодых игроков «Рубина». Видно, что и взрослые футболисты не боятся с ним делиться мячом, много ему подсказывая, и Рашид Рахимов дает ему достаточно времени показать себя. По тайму Васильев играет стабильно на летних сборах: что в матче с «КАМАЗом» (2:1), что в игре с «Крыльями Советов» (2:2).

Никита Васильев – игрок большого потенциала и таланта. Однако наставник «Рубина» Рашид Рахимов попросил «не перехваливать пацана» раньше времени. Для чемпионата РПЛ он все еще сырой игрок. Главный тренер «Рубина» не отрицает, что при должном развитии футболист может вырасти в хорошего спортсмена.

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин славится тем, что ежегодно открывает новых талантливых российских футболистов Фото: pfcks.ru

Вернувшийся Дмитрий Цыпченко и забивший гол Владимир Писарский

О персоналиях «Рубина» какие-то полноценные выводы можно будет делать лишь со стартом чемпионата. По сравнению с сезоном 2023/2024 казанский клуб хоть и не сильно изменился внешне по составу, но новые имена в действиях команды болельщик уже видит.

Точечные нововведения в составе «Крыльев Советов» тоже есть. Ушел, например, в «Зенит» этим летом ведущий крайний защитник Юрий Горшков. Между тем поводов для грусти у поклонников самарцев особо нет. Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин славится тем, что ежегодно открывает новых талантливых российских футболистов.

Восстановился в стане самарцев от тяжелой травмы нападающий Дмитрий Цыпченко. Прошлый сезон форвард пропустил полностью, получив травму в первом туре в игре против «Ахмата». У футболиста диагностировали повреждение коленного хряща. Нападающий был вынужден перенести операцию в Германии и пройти сложнейший курс реабилитации. Цыпченко был великолепен в сезоне 2022/2023, а в прошлом на фоне депрессии чуть не закончил с футболом.

Хотя еще недавно многие эксперты отмечали, что форвард одарен всеми лучшими качествами атакующего игрока. Хочется искренне верить, что следующий сезон для Дмитрия сложится куда лучше, чем предыдущий.

То же самое можно сказать и форварде Владимире Писарском. Минувший сезон нападающий провалил, забив всего три мяча в 18 матчах. После впечатляющего отрезка карьеры в «Оренбурге» футболист совершенно потух в «Крыльях Советов» – стал игроком резерва, а в один из дней попал в аварию на дорогах Самары.

В матче против «Рубина» Писарский сегодня отличился забитым мячом. Возможно, и в предстоящем сезоне к Владимиру вернется его былая результативность.