«Не перешел бы в «Зенит» и ЦСКА»: Толстопятов – о «Спартаке», «КАМАЗе» и футболе в Крыму

Николай Толстопятов: «Я считаю, что в этом сезоне «КАМАЗ» выступил очень хорошо»

Фото: fckamaz.ru

«Когда сказали, что есть вариант с «КАМАЗом», согласился сразу»

У «КАМАЗа» остался один матч, но уже сейчас можно подводить итоги сезона. Какую оценку бы вы поставили команде и себе?

Я считаю, что в этом сезоне «КАМАЗ» выступил очень хорошо. Поставил бы команде самую высокую оценку. Себе? Тоже высокую (смеется).

Перед стартом сезона про «КАМАЗ» было немало разговоров. Клуб собирал состав с миру по нитке. Не было ли сомнений при переходе?

Нет, сомнений не было. Когда мне сказали, что есть вариант отправиться в такой клуб, как «КАМАЗ», я сразу согласился. Не смотрел ни на бюджет команды, ни на то, как она завершила прошлый сезон.

До этого вы всю свою карьеру играли в «Спартаке»? Как вам удался переезд из Москвы в Набережные Челны?

Это моя первая аренда в карьере, первый новый коллектив. Изначально я, конечно, переживал, смогу ли влиться в коллектив. Но когда приехал, сразу нашел с командой общий язык, начал со всеми общаться. Адаптация в «КАМАЗе» прошла легко и комфортно.

Вы с ходу попали в стартовый состав. Как думаете, за счет чего?

Наверное, мой главный тренер (Ильдар Ахметзянов) посмотрел на меня на тренировках и с ходу поставил на первые игры. В них удалось себя хорошо показать и дальше по инерции продолжил развиваться.

На старте сезона «КАМАЗ» удивлял. Как думаете, за счет чего команде удалось выдать такую сильную первую половину?

В силу того, что в команде собрались сильные квалифицированные футболисты. Нам удалось довольно быстро сыграться и найти общую игру.

Почему команда «просела» зимой-весной?

Да, были неудачные периоды. На протяжении нескольких матчей мы не могли выигрывать. Сами не понимали, в чем дело, что мы делаем не так. Но с каждой игрой все ближе и ближе подходили к той игре и к тому результату, который был у нас на старте сезона.

«В силу того, что в команде собрались сильные квалифицированные футболисты, нам удалось довольно быстро сыграться и найти общую игру» Фото: fckamaz.ru

«Есть все шансы стать первыми и обогнать «Рубин» в Кубке Очпочмака»

Каково готовиться к матчу с «Нефтехимиком», понимая, что с турнирной точки зрения он уже ничего не несет?

На самом деле, для нас нет таких матчей. На каждую игру мы настраиваемся очень серьезно, и каждый матч для нас важен. К тому же в этом году проводится своеобразный Кубок Очпочмака, в котором участвуют «КАМАЗ», «Нефтехимик» и «Рубин». Сейчас мы идем на втором месте. Есть все шансы занять первое место и обогнать казанцев.

Существует ли какой-то особый настрой на татарстанское дерби?

Да, своего рода это дерби. Соседское дерби. И от этого матч становится еще более важным и принципиальным.

Отличалась ли в этом плане подготовка к дерби с «Рубином»?

Нет, все было то же самое. Какого-то особого настроя не было.

Но вовремя игры наверняка чувствовалась поддержка трибун. Особенно в Казани, когда на дерби из Челнов приехало около двух тысяч болельщиков.

Во время игры, конечно, чувствовалась. Игра с таким соперником при столь большом количестве болельщиков – это здорово.

В своей карьере играли когда-нибудь при такой посещаемости?

Нет, не играл. В первый раз такое было.

К слову, как вам поддержка домашних трибун? Есть миф, что по сравнению с другими городами в Набережных Челнах очень активные болельщики.

Согласен, в Челнах очень активные и преданные болельщики, которые, несмотря на непогоду, приходят поддержать нас на каждый матч. В этом плане они мне очень нравятся. Спасибо им.

«Игра с таким соперником при столь большом количестве болельщиков – это здорово» Фото: fckamaz.ru

«Зимой интересовался «Пари НН», летом вернусь в «Спартак»

Зимой сообщалось, что вы можете перейти в один из клубов Премьер-лиги.

Да, я слышал, что был интерес со стороны «Пари НН», но больше ничего не слышал. Лично со мной никто не связывался, разговаривали с агентом. По итогу вышло так, что остался доигрывать сезон в «КАМАЗе».

В преддверии трансферного окна, может, уже были какие-то новые слухи или предложения?

Нет, пока ничего не слышал.

Выходит, что сейчас ваше будущее будет связано со «Спартаком». После аренды возвращаетесь в клуб?

Да. Очень хочется играть в таком клубе, как «Спартак».

Следили ли за этой командой в этом сезоне РПЛ?

Да, конечно, следил. Смотрел каждый матч команды, что в кубке, что в чемпионате.

Как вам игра «Спартака» при Гильермо Абаскале?

Начало сезона было очень хорошим, но и сейчас результаты хуже не стали. Считаю, Абаскаль задает команде темп. Она стала играть в более быстрый футбол.

Чья игра в нынешнем «Спартаке»​​​ вам нравится больше всего?

Георгий Джикия. Считаю его лучшим центральным защитником в Премьер-лиге.

«Лично со мной никто не связывался, разговаривали с агентом. По итогу вышло так, что остался доигрывать сезон в КАМАЗе» Фото: fckamaz.ru

«ЦСКА? Из московских клубов хотел бы выступать только за «Спартак»​

В одном из интервью ваш одноклубник Александр Гаглоев заявил, что Толстопятов не хуже Джикии. Слышали об этом?

Да, слышал (смеется).

Как отнеслись? Разговаривали после этого с Александром?

Отнесся нормально. Надо понимать, что он это сказал в шуточной форме. Наверное, хотел мне дать некий стимул.

Ваш бывший партнер по дублю «Спартака»​​ Илья Агапов перешел в ЦСКА.

Это, конечно, дело каждого игрока. Если он сам решил, что так будет лучше, то почему бы и не перейти?

Как бы вы восприняли предложение из ЦСКА?

Я бы, скорее всего, не рассматривал такое предложение. Из московских топ-клубов хотел бы выступать только за «Спартак»​​.

А «Зенит»​​?

Тоже бы не рассматривал.

Вы болеете за «Спартак»​​ с самого детства?

Да. В детстве старался не пропускать ни одной игры «Спартака»​​ по телевизору.

Кто ваш кумир детства?

Когда я смотрел матчи, всегда вспоминался чемпионский состав. Из того состава выделил бы Квинси Промеса.

«К нам приехал «Спартак-2»​​, и по ходу того турнира, видимо, им понравилась моя игра. Я перешел в их команду, а потом мне сказали, что надо попробоваться в академии в Москве» Фото: fsspartak.com

«Рад, что у команд из Крыма появится возможность играть в России»

Как вы попали в «Спартак»​​?

Как-то раз в городе, в котором я жил и играл, Евпатории, проходил турнир с командами из России. К нам приехал «Спартак-2»​​, и по ходу того турнира, видимо, им понравилась моя игра. Я перешел в их команду, а потом мне сказали, что надо попробоваться в академии в Москве. Нам дали контакты селекционеров, я поехал на просмотр и так оказался в клубе.

Будучи в Крыму, вы играли за «Евпаторию»​​? Следите за ли ее судьбой?

Да, играл за «Евпаторию»​​, но уже не слежу.

Как относитесь к тому, что крымские клубы со следующего сезона будут выступать под эгидой РФС?

Очень хорошо. Рад, что у команд из Крыма будет возможность играть в России.

В каком состоянии находитесь сейчас? Не соскучились по отдыху?

Нахожусь в хорошем физическом и эмоциональном состоянии. В отпуск, конечно, хочется. Но не сказал бы, что так сильно.

Если не секрет, где будете проводить отпуск?

Дома, в Крыму.

Как дела в Крыму?

Я общаюсь с родителями. Говорят, что там все хорошо, все спокойно.