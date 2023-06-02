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«Не перешел бы в «Зенит» и ЦСКА»: Толстопятов – о «Спартаке», «КАМАЗе» и футболе в Крыму
Одним из открытий Первой лиги стал молодой центральный защитник «КАМАЗа» Николай Толстопятов. 21-летний футболист проводит нынешний сезон в Набережных Челнах на правах аренды, но уже летом вернется в родной «Спартак». В интервью «ТИ-Спорт» воспитанник «красно-белых» рассказал о сезоне «КАМАЗа», «Спартаке» Абаскаля, своем будущем и футболе в Крыму.
«Когда сказали, что есть вариант с «КАМАЗом», согласился сразу»
У «КАМАЗа» остался один матч, но уже сейчас можно подводить итоги сезона. Какую оценку бы вы поставили команде и себе?
Я считаю, что в этом сезоне «КАМАЗ» выступил очень хорошо. Поставил бы команде самую высокую оценку. Себе? Тоже высокую (смеется).
Перед стартом сезона про «КАМАЗ» было немало разговоров. Клуб собирал состав с миру по нитке. Не было ли сомнений при переходе?
Нет, сомнений не было. Когда мне сказали, что есть вариант отправиться в такой клуб, как «КАМАЗ», я сразу согласился. Не смотрел ни на бюджет команды, ни на то, как она завершила прошлый сезон.
До этого вы всю свою карьеру играли в «Спартаке»? Как вам удался переезд из Москвы в Набережные Челны?
Это моя первая аренда в карьере, первый новый коллектив. Изначально я, конечно, переживал, смогу ли влиться в коллектив. Но когда приехал, сразу нашел с командой общий язык, начал со всеми общаться. Адаптация в «КАМАЗе» прошла легко и комфортно.
Вы с ходу попали в стартовый состав. Как думаете, за счет чего?
Наверное, мой главный тренер (Ильдар Ахметзянов) посмотрел на меня на тренировках и с ходу поставил на первые игры. В них удалось себя хорошо показать и дальше по инерции продолжил развиваться.
На старте сезона «КАМАЗ» удивлял. Как думаете, за счет чего команде удалось выдать такую сильную первую половину?
В силу того, что в команде собрались сильные квалифицированные футболисты. Нам удалось довольно быстро сыграться и найти общую игру.
Почему команда «просела» зимой-весной?
Да, были неудачные периоды. На протяжении нескольких матчей мы не могли выигрывать. Сами не понимали, в чем дело, что мы делаем не так. Но с каждой игрой все ближе и ближе подходили к той игре и к тому результату, который был у нас на старте сезона.
«Есть все шансы стать первыми и обогнать «Рубин» в Кубке Очпочмака»
Каково готовиться к матчу с «Нефтехимиком», понимая, что с турнирной точки зрения он уже ничего не несет?
На самом деле, для нас нет таких матчей. На каждую игру мы настраиваемся очень серьезно, и каждый матч для нас важен. К тому же в этом году проводится своеобразный Кубок Очпочмака, в котором участвуют «КАМАЗ», «Нефтехимик» и «Рубин». Сейчас мы идем на втором месте. Есть все шансы занять первое место и обогнать казанцев.
Существует ли какой-то особый настрой на татарстанское дерби?
Да, своего рода это дерби. Соседское дерби. И от этого матч становится еще более важным и принципиальным.
Отличалась ли в этом плане подготовка к дерби с «Рубином»?
Нет, все было то же самое. Какого-то особого настроя не было.
Но вовремя игры наверняка чувствовалась поддержка трибун. Особенно в Казани, когда на дерби из Челнов приехало около двух тысяч болельщиков.
Во время игры, конечно, чувствовалась. Игра с таким соперником при столь большом количестве болельщиков – это здорово.
В своей карьере играли когда-нибудь при такой посещаемости?
Нет, не играл. В первый раз такое было.
К слову, как вам поддержка домашних трибун? Есть миф, что по сравнению с другими городами в Набережных Челнах очень активные болельщики.
Согласен, в Челнах очень активные и преданные болельщики, которые, несмотря на непогоду, приходят поддержать нас на каждый матч. В этом плане они мне очень нравятся. Спасибо им.
«Зимой интересовался «Пари НН», летом вернусь в «Спартак»
Зимой сообщалось, что вы можете перейти в один из клубов Премьер-лиги.
Да, я слышал, что был интерес со стороны «Пари НН», но больше ничего не слышал. Лично со мной никто не связывался, разговаривали с агентом. По итогу вышло так, что остался доигрывать сезон в «КАМАЗе».
В преддверии трансферного окна, может, уже были какие-то новые слухи или предложения?
Нет, пока ничего не слышал.
Выходит, что сейчас ваше будущее будет связано со «Спартаком». После аренды возвращаетесь в клуб?
Да. Очень хочется играть в таком клубе, как «Спартак».
Следили ли за этой командой в этом сезоне РПЛ?
Да, конечно, следил. Смотрел каждый матч команды, что в кубке, что в чемпионате.
Как вам игра «Спартака» при Гильермо Абаскале?
Начало сезона было очень хорошим, но и сейчас результаты хуже не стали. Считаю, Абаскаль задает команде темп. Она стала играть в более быстрый футбол.
Чья игра в нынешнем «Спартаке» вам нравится больше всего?
Георгий Джикия. Считаю его лучшим центральным защитником в Премьер-лиге.
«ЦСКА? Из московских клубов хотел бы выступать только за «Спартак»
В одном из интервью ваш одноклубник Александр Гаглоев заявил, что Толстопятов не хуже Джикии. Слышали об этом?
Да, слышал (смеется).
Как отнеслись? Разговаривали после этого с Александром?
Отнесся нормально. Надо понимать, что он это сказал в шуточной форме. Наверное, хотел мне дать некий стимул.
Ваш бывший партнер по дублю «Спартака» Илья Агапов перешел в ЦСКА.
Это, конечно, дело каждого игрока. Если он сам решил, что так будет лучше, то почему бы и не перейти?
Как бы вы восприняли предложение из ЦСКА?
Я бы, скорее всего, не рассматривал такое предложение. Из московских топ-клубов хотел бы выступать только за «Спартак».
А «Зенит»?
Тоже бы не рассматривал.
Вы болеете за «Спартак» с самого детства?
Да. В детстве старался не пропускать ни одной игры «Спартака» по телевизору.
Кто ваш кумир детства?
Когда я смотрел матчи, всегда вспоминался чемпионский состав. Из того состава выделил бы Квинси Промеса.
«Рад, что у команд из Крыма появится возможность играть в России»
Как вы попали в «Спартак»?
Как-то раз в городе, в котором я жил и играл, Евпатории, проходил турнир с командами из России. К нам приехал «Спартак-2», и по ходу того турнира, видимо, им понравилась моя игра. Я перешел в их команду, а потом мне сказали, что надо попробоваться в академии в Москве. Нам дали контакты селекционеров, я поехал на просмотр и так оказался в клубе.
Будучи в Крыму, вы играли за «Евпаторию»? Следите за ли ее судьбой?
Да, играл за «Евпаторию», но уже не слежу.
Как относитесь к тому, что крымские клубы со следующего сезона будут выступать под эгидой РФС?
Очень хорошо. Рад, что у команд из Крыма будет возможность играть в России.
В каком состоянии находитесь сейчас? Не соскучились по отдыху?
Нахожусь в хорошем физическом и эмоциональном состоянии. В отпуск, конечно, хочется. Но не сказал бы, что так сильно.
Если не секрет, где будете проводить отпуск?
Дома, в Крыму.
Как дела в Крыму?
Я общаюсь с родителями. Говорят, что там все хорошо, все спокойно.
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