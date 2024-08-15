«Не ожидал такого подарка»: на матче «Рубина» с «Зенитом» прошел экофестиваль

«Осталось построить дом»

Многочисленные экоктивности расположились накануне рядом со входом на стадион Ак Барс Арена перед матчем Рубина и Зенита. Мероприятие прошло в рамках продолжения первого семейного экофестиваля "Вместе просто", организованного "Казаньоргсинтезом". Путь к арене для всех болельщиков пролегал через экспо «зеленых» проектов от предприятия и других лидеров экологической тематики Казани.

На площади перед стадионом любители футбола могли пройти мастер-класс по посадке деревьев, сделать брелок из переработанного пластика, сделать фотографию, на фоне производства «Казаньоргсинтеза», облачившись в спецодежду.

"Дерево посадил, сын растет, осталось только дом построить и план на жизнь выполнен будет", — пошутил один из гостей мероприятия Владимир Волков после мастер-класса по высадке деревьев.

На самом мастер-классе, эксперты рассказывали и показывали, как правильно высаживать деревья, какой глубины нужна ямка, сколько воды нужно на полив и многое другое. Гости узнали интересные факты о влиянии растений на город, жизнь людей, а также как сделать двор и придомовую территорию экологичнее.

"Теперь, похоже, придется покупать саженец какой-нибудь на дачу, чтобы сын его там посадил и смотрел как растет", — добавил Волков.

Граффити, брелки и 3D-печать

В самом центре площадки организаторы установили специальный куб для граффити, на котором любой желающий мог оставить свои подпись, рисунок или имя, нанесенные при помощи баллончика с краской. В конце матча с куба сняли трафарет и взору открылись символика «Казаньоргсинтеза» и ФК «Рубин» с абстракцией из красок, из силуэтов, которые на кубе оставили гости матча.

Рядом с кубом расположилась мастерская ресайклинга, которая показала болельщикам, как пластик можно вторично использовать. Так, в первом павильоне любой желающий мог нарисовать картинку, с помощью 3D-ручки, нить которой создавалась прямо на глазах из пластиковой бутылки. К слову, самыми популярными изображениями стали футбольные мячи, нарисованные по трафарету.

А в соседнем павильоне можно было измельчить пластиковые крышки с помощью велошреддера — велотренажер, цепь которого подключена к шреддеру. Полученный материал направлялся в специальное устройство, которое расплавляло пластик и заливало в формы, создавая брелки. Таким образом все желающие могли получить памятную вещь с матча.

"Педали довольно туго крутятся, я даже не сразу смог начать, но удовольствие от осознания, что что-то хорошее сделал, да еще и подарок за это получил, оно все скрашивает", — поделился один из участников.

Фотозона и гигантский мяч из крышек

Конечно же, все гости могли сделать памятные фото как на экоактивностях, так и в специальных зонах, расположенных на площадке. Одной из них стал эко-артобъект — футбольный мяч из крышек от бутылок.

Отметим, что для его изготовления потребовалось почти 30 тыс. пластиковых крышек, которые в течение нескольких месяцев собирали казанские школьники и жители города на различных экоакциях.

А в центре площадки расположился стенд с видом на установки "Казаньоргсинтеза", на фоне которого можно было сделать фотографию, как будто вы находитесь непосредственно на предприятии.

«Пришли заранее и чуть не опоздали»

«Если честно, то не ожидал такого подарка перед матчем. Ребенок носился с другими детьми, играя в футбол, из-за чего мы чуть на матч не опоздали, хотя пришли заранее. Он видимо забыл, что мы посмотреть, а не поиграть пришли» , — смеясь, отметил Руслан Камалетдинов, пришедший с сыном на футбол.

Причем он оказался не единственным, чей ребенок увлекся игрой больше, чем предстоящим матчем. Дело в том, что первой и самой популярной площадкой стало небольшое огороженное футбольное поле для детей, где ребята могли поиграть, ожидая начало матча.

Рядом с ним расположились еще две активности с мячом: еще одна футбольная площадка, но без ограждений, а также гибрид футбола и тенниса — игроки ногами перекидывали друг другу футбольный мяч через сетку.

Сделать свои собственные духи

Площадки экоактивностей разместились не только перед входом на стадион, но и внутри него. Здесь гости могли сыграть в игру «Экобросок» — участникам нужно было попасть мячами из переработанного пластика в нужные корзины.

А в интерактивной детской зоне было много известных настольных игр, детали и фигурки которых сделаны из переработанных пластиковых крышечек от бутылок.

Помимо этого, гости фестиваля могли создать уникальный новый аромат — такой, каким они чувствуют город. На мастер-классе по созданию духов можно было не только научиться создавать парфюм, но и забрать его с собой. Его для болельщиков провела архитектор, менеджер по благоустройству СИБУР-РТ и автор парфюмерного проекта Urban Candles Вероника Ямилова.

Еще один мастер-класс был посвящен апсайклингу. Все желающие могли создать сумки-шопперы из вышедшей из обращения спецодежды «Казаньоргсинтеза».