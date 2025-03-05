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На главную ТИ-Спорт 5 марта 2025 16:26

«Не ожидал, что все будет настолько красиво». Полузащитник «Рубина» Ходжа о Казани

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«Не ожидал, что все будет настолько красиво». Полузащитник «Рубина» Ходжа о Казани
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа рассказал о впечатлениях от жизни в Казани.

Ходжа назвал Казань очень красивым городом. Также хорват отметил местную кухню, указав, что еда очень вкусная.

«В городе – отличные рестораны, красивые и современные здания, достопримечательности. В Хорватии тоже есть такие города, Казань можно сравнить с Риекой, Загребом. Разные, но есть что‑то общее», – передает слова Ходжи «РБ Спорт».

Напомним, Ходжа перешел в «Рубин» осенью минувшего года. Он отыграл 12 матчей за казанскую команду в РПЛ, где забил два мяча.

В данный момент подопечные Рашида Рахимова идут на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче «Рубин» сыграет со «Спартаком» у себя дома. Встреча состоится 9 марта в 19:30 по мск.

#фк рубин #премьер-лига #футбол #спорт #Казань
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