«Не ожидал, что все будет настолько красиво». Полузащитник «Рубина» Ходжа о Казани

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа рассказал о впечатлениях от жизни в Казани.

Ходжа назвал Казань очень красивым городом. Также хорват отметил местную кухню, указав, что еда очень вкусная.

«В городе – отличные рестораны, красивые и современные здания, достопримечательности. В Хорватии тоже есть такие города, Казань можно сравнить с Риекой, Загребом. Разные, но есть что‑то общее», – передает слова Ходжи «РБ Спорт».

Напомним, Ходжа перешел в «Рубин» осенью минувшего года. Он отыграл 12 матчей за казанскую команду в РПЛ, где забил два мяча.

В данный момент подопечные Рашида Рахимова идут на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче «Рубин» сыграет со «Спартаком» у себя дома. Встреча состоится 9 марта в 19:30 по мск.