Не отзывается на имя, машет руками, не фиксирует взгляд: как понять, что у ребенка аутизм

Расстройства аутистического спектра (РАС) имеют различные симптомы и проявления, но объединяют их нарушения во взаимодействии с людьми

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дети с РАС могут не играть в игрушки, как другие, а раскладывать их по цветам»

По данным Министерства здравоохранения РТ, сегодня в республике живет 1321 ребенок с расстройствами аутистического спектра (РАС) – таковы данные на конец 2023 года. Для сравнения: в 2021 году таких детей в Татарстане насчитывалось 870.

РАС имеют различные симптомы и проявления, но объединяют их нарушения во взаимодействии с людьми. Слово «спектр» в названии комплекса заболеваний говорит о том, что каждый случай сильно отличается от другого симптомами и их количеством. Проявления аутизма могут быть незначительными и их будет даже не заметно, а могут быть настолько серьезными, что с ними человеку придется учиться жить.

«Могут быть нарушения речи, тогда ребенку сложно общаться, возможно, он вообще не вовлекается в общение. Ему сложно удерживать социальную дистанцию или придерживаться установленных правил поведения», – объяснила клинический психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Рамиля Насибуллина.

Рамиля Насибуллина: «Могут быть нарушения речи, тогда ребенку сложно общаться, возможно, он вообще не вовлекается в общение» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, у детей с РАС наблюдается стереотипия – повторение действий, движений. Ребенок может махать руками, бегать по кругу, долго раскачиваться.

Проявления аутизма заметны и во время игр – дети могут играть игрушками не по назначению или вместо игры, например, расставлять игрушки в ряд, сортировать их по цветам.

Еще у детей с расстройствами аутистического спектра могут наблюдаться сенсорные особенности – ребенок может закрывать уши на вполне терпимые звуки: крики детей, звук работающей стиральной машины. Или наоборот – не будет замечать ярко выраженные звуки – например, когда его будут звать по имени, при этом нарушений слуха у этого ребенка нет.

«Таким детям сложно перестраиваться. Есть приверженность к определенным вещам: маршрутам, игрушкам, предметам одежды. И что-то новое, какие-то изменения воспринимаются ими с трудом, могут быть серьезные истерики», – объяснила психолог.

Малышку попробовали раскачать на карусели. Когда она не могла сфокусироваться на занятии, то начинала крутить головой без остановки, тогда ее отводили на карусель Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«40 минут каталась на карусели, только после этого успокаивалась»

Медицинский психолог вспомнила, как работала с девочкой с расстройствами аутистического спектра – у нее был недостаток вестибулярных ощущений.

«Например, сидя на занятии, она могла крутить головой по сторонам довольно продолжительное время. Это могло длиться 20-30 минут. И если ее не остановить, она могла бы продолжать дальше быть в этом состоянии», – рассказала Рамиля Насибуллина.

Врачу удалось найти подход к этой маленькой пациентке. Малышку попробовали раскачать на карусели. Когда она не могла сфокусироваться на занятии, то начинала крутить головой без остановки, тогда ее отводили на карусель. Девочка могла кататься без остановки по 40 минут. От таких нагрузок любому взрослому было бы тяжело, психолог призналась, что ее саму даже от одного взгляда на процесс катания подташнивало, а девочка приходила в себя.

После таких нагрузок она останавливала карусель и ровным прямым шагом шла выполнять задания, что немаловажно, отлично с ними справлялась, не отвлекаясь более на свои внутренние ощущения.

Один из симптомов РАС – когда ребенок использует игрушки не по назначению, например не возит машину в гараж, а крутит ей колеса, наблюдая за процессом Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Какие симптомы говорят об аутизме?

В основном РАС диагностируют детям в возрасте до двух лет. Медицинский психолог назвала симптомы, по которым расстройство можно заподозрить у малыша и у ребенка постарше:

Не фокусирует взгляд на родителе или игрушке, смотрит будто сквозь. Если мама или папа куда-то указывают, а ребенок не реагирует. Не откликается на свое имя, при этом слух у ребенка нормальный. Не акцентирует внимание на своих потребностях. К живым людям может относиться как к предметам (например, может наступить на человека и не заметить). Плохо взаимодействует со сверстниками, может включиться в подвижную игру, но если там есть роли, правила, то ему сразу разонравится. Использует игрушки не по назначению – например, не возит машину в гараж, а крутит ей колеса, наблюдая за процессом. Ребенок повторяет слова, звуки, окончания фраз, какие-то реплики из мультфильмов, но без цели – алалия. Эхопраксия – непроизвольно повторяет движения, позы, действия за кем-то. Стереотипные действия – махи руками, раскачивание головой. Интересы ребенка не соответствуют возрасту – например, ребенок еще не говорит, но уже хочет учить алфавит. Избирательность в еде – ест только определенный продукт, например йогурт только одной марки.

«Знание диагноза может дать родителям информацию о том, как взаимодействовать с ребенком» Фото: © «Татар-информ»

Мальчик ел только хлеб и пил воду

Рамиля Насибуллина вспомнила маленького пациента, у которого прослеживалась пищевая избирательность. Мальчик ел только хлеб. Любые другие продукты вызывали у него истерику или полный отказ.

«Он не ел больше ничего: пил воду и ел только хлеб. С ним помимо занятий речью, преподавания школьной программы еще занимались и расширением пищевого репертуара», – рассказала медицинский психолог.

Процесс был очень длинным и тяжелым. Сначала психологи подбирали продукт, который максимально похож по консистенции на хлеб – что-то мягкое, слегка пористое. Мальчику давали сначала по маленькому кусочку вместе с хлебом. Он сначала отказывался его есть, просто смотрел на него, потом начинал трогать – даже за такой небольшой успех его хвалили. Постепенно он начинал подносить его к лицу, облизывать, класть в рот, дальше пережевывал. И потом, когда маленький кусочек не вызвал истерики, а был съеден, начинали увеличивать порцию. И так было с каждым продуктом.

«Дети посещают различные занятия: поведенческую терапию, занятия с логопедом, сенсорную интеграцию» Фото: © «Татар-информ»

«Это не приговор»

Аутизм – это не приговор, уверена психолог, важно лишь вовремя заметить отклонения от нормы, сходить к врачу, поставить диагноз.

«Знание диагноза может дать родителям информацию о том, как взаимодействовать с ребенком. Какие у него есть особенности, как их возможно учитывать, в то же время это помогает подобрать лечение, причем не обязательно таблетки, а например, поведенческую терапию», – отметила Рамиля Насибуллина.

Сегодня в Татарстане работают специализированные детские сады для таких ребят. Есть учреждения, где собирают ресурсные группы, где встречаются дети с РАС, там же они учатся взаимодействовать со здоровыми детьми. Такая же работа организована и на уровне школ – есть специализированные учебные заведения, а также специальные классы, где одновременно обучаются дети с РАС и здоровые.

«Дети посещают различные занятия: поведенческую терапию, занятия с логопедом, сенсорную интеграцию. Для более старших деток работают учебно-тренировочные квартиры, где детей приучают к бытовым навыкам. Учат тому, что пригодится им в обычной жизни», – отметила доктор.

У РАС могут быть совершенно разные проявления, к ним могут присоседиться и другие заболевания – это тоже влияет на возможность нормально жить у таких пациентов. Благодаря занятиям ребята социализируются, оканчивают школу, поступают в университеты, после этого работают.

Психолог подчеркнула, что важно внимательно следить за своим малышом, вовремя заметить проблему и обратиться к психологам и неврологам. Тогда удастся вместе найти подход к ребенку и обеспечить ему счастливое детство и дальнейшую жизнь.