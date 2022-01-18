Благодаря нацпроекту «Экология» в Татарстане предотвращен ущерб на 5,5 млрд рублей

На реализацию пяти федеральных проектов национального проекта «Экология» в 2022 году Татарстану предусмотрено финансирование в размере 5,5 млрд рублей. Об этом стало известно на итоговой коллегии Минэкологии РТ.

«В прошлом году Татарстан принял участие в четырех федеральных проектах — „Оздоровление Волги“, „Чистая страна“, „Сохранение уникальных водных объектов“ и „Сохранение лесов“. На их реализацию направили 3,3 млрд рублей, в том числе свыше 2,5 млрд из федерального бюджета. За три года реализации проекта предотвращен возможный ущерб на более чем 5 млрд рублей», — сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

В результате проведения природоохранных работ почти для 2 млн татарстанцев были улучшены условия проживания. В этом году Татарстан примет участие еще в одном федеральном проекте — «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности ГТС на территории России».

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина и охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и пр.